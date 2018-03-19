ليون يفرض الصمت في عرين مارسيليا وسقوط مفاجئ لبايرن

نابولي يهزم جنوى ويضيّق الخناق على يوفنتوس

{ مدن – وكالات: جدد نابولي آماله في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، بعدما حقق فوزا صعبا على حساب ضيفه جنوى بهدف نظيف، اول امس الأحد، ضمن الجولة الـ29 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم. وعلى ملعب سان باولو حمل هدف اللقاء الوحيد توقيع المدافع الإسباني راؤول ألبيول قبل 18 دقيقة من النهاية. واستغل فريق الجنوب الإيطالي تعثر المتصدر يوفنتوس (75 نقطة)، الذي تعادل سلبيا مع سبال في مفاجأة كبرى، ليضيق الخناق عليه، ويصبح الفارق نقطتين فقط لصالح البيانكونيري، في المقابل تجمد رصيد جنوى عند 30 نقطة في المركز الـ13. وفي مباراة أخرى، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة لاتسيو أمام ضيفه بولونيا على ملعب الأوليمبيكو. وافتتح الضيوف التسجيل مبكرا عن طريق المهاجم سيموني فيردي (ق3)، قبل أن ينجح لاعب وسط لاتسيو لوكاس ليفا في إحراز هدف التعادل (ق16). وبهذا، رفع لاتسيو رصيده من النقاط إلى 54 نقطة في المركز الخامس، بينا أصبح لبولونيا 34 نقطة في المركز الـ11 مؤقتا. وفي فرنسا حقق أولمبيك ليون فوزا مثيرا على مضيفه أولمبيك مارسيليا، بنتيجة (2-3) على ملعب فيلودروم، في ختام الجولة الـ30 للدوري الفرنسي، ليقلص الفارق بينهما، وينافسه على المركز الثالث. افتتح أصحاب الأرض سجل الأهداف، بعد حوالي نصف ساعة، من توقيع البرتغالي رولاندو، قبل أن يتعادل الضيوف بالنيران الصديقة، بعدما وضع المدافع عادل رامي، الكرة بالخطأ في مرمى فريقه (ق42). وفي الشوط الثاني، أضاف لاعب الوسط، حسام عوار، الهدف الثاني للزوار (ق52)، قبل أن يسجل اليوناني البديل، كونستانتينوس ميتروجلو، هدف التعادل، في المنعطف الأخير (ق84). إلا أن الهولندي ممفيس ديباي، البديل أيضا، تمكن من اقتناص نقاط المباراة، لصالح الضيوف، بهدف ثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي. وعلى الرغم من خسارته، يظل مارسيليا في المرتبة الثالثة بـ59 نقطة، بينما ضيق ليون (الرابع) الفارق بينهما لنقطتين، بعد أن رفع رصيده إلى 57 نقطة. وفي المانيا فاجئ فريق لايبزيج ريد بول ضيفه بايرن ميونخ متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بتحقيق الفوز عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اول امس الأحد على أرضية ملعب ريد بول آرينا لايبزيج ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من البطولة. ويعتبر هذا الفوز مفاجئاً لبايرن ميونخ الذي لم يتلقى أي هزيمة في 18 مباراة متتالية منهم تعادل واحد فقط وسبعة عشر انتصاراً، وكانت الهزيمة الأخيرة في كل البطولات أمام بوروسيا مونشنكلادباخ في 25 نوفمبر من عام 2017. وسجل بايرن ميونخ الهدف الأول في المباراة بعد مرور إثنى عشر دقيقة عن طريق المهاجم المنضم في المريكاتو الشتوي الماضي ساندرو فاجنر، قبل أن يعادل نابي كيتا الذي سوف ينتقل إلى ليفربول في الصيف القادم في الدقيقة السابعة والثلاثين. وتمكن لايبزيج من إضافة الهدف الثاني والذي منحه الانتصار عن طريق المهاجم الألماني تيمو فيرنر في الدقيقة السادسة والخمسين. وحاولت كتيبة المدرب يوب هاينكس معادلة النتيجة في الدقائق الأخيرة لكنه فشل في ذلك، قبل أن يطلق حكم المباراة صافرة النهاية معلناً الفوز التاريخي الأول للايبزيج أمام بايرن ميونخ في المواجهات القليلة بينهما.