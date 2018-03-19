برشلونة تعبر أتلتيك بيلباو وتواصل زحفها نحو لقب الليغا

رونالدو يقود الريال لسحق جيرونا وخسارة أتلتيكو تهدّد مركز الوصافة

{ مدن – وكالات: سحق ريال مدريد ضيفه جيرونا (6-3)، اول امس الأحد، في الجولة الـ29 من الليغا، على ملعب سانتياجو برنابيو. وأحرز أهداف ريال مدريد، كريستيانو رونالدو (رباعية) في الدقائق (11 و48 و64 و91)، ولوكاس فاسكيز بالدقيقة 59، وجاريث بيل بالدقيقة 86. وسجل أهداف جيرونا، كريستيان ستواني (هدفين)، في الدقيقتين (29 و68)، وخوانبي بالدقيقة 88. ورفع ريال مدريد بذلك رصيده لـ60 نقطة، في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد جيرونا عند النقطة 43، في المركز السابع. وبدأ ريال مدريد المباراة، بالاستحواذ على الكرة، والضغط على الضيوف، من أجل التسجيل مبكرا. وتألق الحارس المغربي لجيرونا، ياسين بونو، أمام ركلة حرة سددها رونالدو في الدقيقة 5، وعاد ليتألق مرة أخرى، بعدما تصدى لانفراد لوكاس فاسكيز، في الدقيقة 7، عقب تمريرة رائعة من كريم بنزيما. ورد كيلور نافاس، حارس ريال مدريد، على تألق بونو، عندما تصدى لتسديدة بورخا جارسيا، بالدقيقة 9. وافتتح رونالدو التهديف، عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد عرضية أرضية رائعة من توني كروس، بالدقيقة 11. ونجح بونو في التصدي لتسديدة ماركو أسينسيو، من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 19. وألغى الحكم هدفًا لفاسكيز، في الدقيقة 23، بداعي التسلل، فيما تعادل كريستيان ستواني لجيرونا، من رأسية قوية، في الدقيقة 29. وواصل بونو تالقه، أمام تسديدة رونالدو القوية، في الدقيقة 31، وهو ما كرره في مواجهة ركلة حرة صاروخية لأسينسيو، في الدقيقة 35. وأطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول، بعد مقصية فاشلة لرونالدو، من عرضية داني كارفاخال. وسجل رونالدو الهدف الثاني للريال، في الدقيقة 48، بعد تمريرة رائعة من بنزيما، بينما خطف فاسكيز الهدف الثالث، في الدقيقة 59، من صناعة رونالدو. ومنعت العارضة ناتشو فيرنانديز، من تسجيل الهدف الرابع لريال مدريد، بعد عرضية لمارسيلو، في الدقيقة 61. وسجل رونالدو الهاتريك الـ50 في مسيرته الاحترافية، بالدقيقة 64، بعد كرة مرتدة من الحارس، الذي تصدى لانفراد بنزيما. ونجح ستواني في تقليص الفارق لجيرونا، من رأسية جديدة، بالدقيقة 67. وأجرى زيدان تغييرين دفعة واحدة، في الدقيقة 70، بخروج ماتيو كوفاسيتش وماركو أسينسيو، ودخول لوكا مودريتش وجاريث بيل. وكاد ستواني أن يسجل الثالث، بعد خطأ قاتل من رافاييل فاران، الذي مرر الكرة له بطريق الخطأ، لكن نافاس تألق في التصدي. وأنهى زيدان التغييرات، بخروج كريم بنزيما، في الدقيقة 82، ودخول إيسكو. ونجح جاريث بيل في تسجيل الهدف الخامس، في الدقيقة 85، بعد تمريرة رائعة من مودريتش، قبل أن يرد خوانبي بالهدف الثالث لجيرونا، بالدقيقة 88. وأنهى رونالدو اللقاء بسوبر هاتريك، في الدقيقة 91، بعد تمريرة رائعة من كروس، لينتقم الفريق الملكي من خسارة مرحلة الذهاب، على يد جيرونا (2-1).

برشلونة تقترب من اللقب

وواصل برشلونة زحفه نحو لقب الليجا، بفوزه على ضيفه أتلتيك بيلباو، بنتيجة (2-0)، في الجولة الـ29، اول امس الأحد. افتتح باكو ألكاسير التهديف، في الدقيقة 8 للبارسا، فيما ضاعف ليونيل ميسي النتيجة، في الدقيقة 30. وبذلك ارتفع رصيد البلوجرانا للنقطة 75، في المركز الأول، وتجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند النقطة 35، في المركز الـ13. ولم يلتقط الضيوف أنفاسهم، حيث أحكم الفريق الكتالوني قبضته على المباراة منذ البداية، بضغط هجومي كبير. وتمكن ألكاسير من التسجيل، بعدما استقبل كرة عرضية متقنة من زميله جوردي ألبا، من الجبهة اليسرى، ليضعها بسهولة داخل المرمى. وواصل البلوجرانا السيطرة على اللقاء، وسط سلبية تامة من الفريق الباسكي، الذي فشل في معركة الوسط. وفي كرة مشابهة للقطة الهدف الأول، أعطى ألبا فرصة لكوتينيو لمضاعفة النتيجة بعرضية أخرى، ليسدد البرازيلي كرة يسارية، أبت عبور خط المرمى، بعدما ارتطمت بالقائم الأيمن للحارس، كيبا أريزابالاجا. وحاول عثمان ديمبلي أكثر من مرة، أن يوصل ميسي إلى مرمى الضيوف، لكن حارس الأخير تصدى لأكثر من تسديدة للبرغوث. وجاء الدور على البرازيلي باولينيو، الذي استغل سوء رقابة لاعبي بيلباو، وسدد كرة من على حدود منطقة الجزاء، لترتطم من جديد بالقائم. ومرر ديمبلي في الدقيقة 30 لميسي، في غياب الرقابة كالعادة، ليتولى الأخير تسجيل الهدف الثاني، بتسديدة أرضية سكنت الجانب الأيسر من شباك كيبا. وتراخى برشلونة بعض الشيء، في بداية الشوط الثاني، ما سمح للباسكيين بامتلاك الكرة أكثر، والوصول لمنطقة الجزاء. وأخطا الحارس تير شتيجن في إرسال كرة طولية إلى راكيتيتش، ليستغلها سان خوسيه ويمر بها إلى منطقة جزاء البلوجرانا، لكن جاءت تسديدته خارج المرمى، في أولى هجمات بيلباو بالمباراة. وكاد كوتينيو أن يتوج مستواه الجيد، بعدما تمكن من مراوغة لاعبين، ومر إلى منطقة الجزاء، لكن أتت تسديدته ضعيفة في أحضان كيبا. وأجرى فالفيردي أول تغييراته، بدخول القائد آندرياس إنييستا بدلا من عثمان ديمبلي، الذي خرج تحت تصفيق حار من الجماهير، نظرا لأدائه المميز في اللقاء. وقام خوسيه زيجاندا بإشراك كل من، إنياكي ويليامس وأدوريز، بدلا من سابين ميرينو وسوسايتا، لتنشيط النواحي الهجومية. وحاول المخضرم أدوريز ترك بصمته، فور نزوله أرض الملعب، بعدما ارتقى لكرة عالية كادت أن تخدع تير شتيجن، لكنها أتت فوق العارضة. وهدأ أداء برشلونة بشكل ملحوظ في ربع الساعة الأخير، حيث أخذ لاعبو الوسط، يتبادلون التمريرات القصيرة مع المدافعين، دون هدف محدد، حتى مع دخول أليكس فيدال بدلا من باكو ألكاسير. ومع الدقيقة 85 أجرى فالفيردي التغيير الأخير، بخروج فيليب كوتينيو، وإشراك البرتغالي أندريه جوميز.

خسارة اتلتيكو مدريد

اقتنص فياريال فوزاً مثيراً من ضيفه أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف في إطار المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم. قلب فياريال الطاولة على ضيفه أتلتيكو مدريد وانتزع منه فوزاً مثيراً بهدفين مقابل هدف الأحد على ملعب لاسيراميكا معقل الغواصات الصفراء، في إطار المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم. جاءت المباراة حماسية ومثيرة إلى أقصى حد، وتمكن الضيوف من افتتاح التسجيل عن طريق الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة 20 من ركلة جزاء، فرفع مهاجم أتلتيكو رصيده إلى 17 هدفاً في المركز الرابع على لائحة ترتيب هدافي المسابقة. وكان ثاني الدوري الإسباني في طريقه لتحقيق انتصاره العشرين في الموسم الحالي، إلا أن انتفاضة فياريال عصفت بآمال الفريق، حيث تعادل أصحاب الأرض عن طريق المهاجم التركي الشاب إنيس أونال (20 عاماً) في الدقيقة 82، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويسجل هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع وتجمد رصيد أتلتيكو عند 64 نقطة في المركز الثاني بعد أن تكبد الفريق خسارته الثالثة، فيما رفع فياريال رصيده 47 نقطة وانتزع المركز الخامس من إشبيليه الذي تلقى خسارة مفاجئة من ليغانيس في المرحلة ذاتها. وضمن المرحلة 29 تعادل سلتا فيغو مع ضيفه ملقا متذيل الترتيب بدون أهداف فرفع الفريق رصيده إلى 39 نقطة في المركز العاشر.