قطر تصل اليوم إلى البصرة وسوريا تعلن قائمة بطولة الصداقة

المنتخب يتدرّب في المدينة الرياضية وقاسم يراهن على جاهزية اللاعبين

بغداد – الزمان

تنطلق يوم غد الاربعاء بطولة الصداقة الدولية بكرة القدم في مدينة البصرة بمشاركة منتخبات العراق وسوريا وقطر وتستمر حتى الـ27 من شهر اذار الجاري، وسيحتضن ملعب البصرة الدولي 65 الف مباريات البطولة التي سيقص شريط الافتتاح منتخبنا الوطني مع منتخب قطر، فيما يتواجه سوريا مع قطر يوم السبت المقبل وتختتم البطولة يوم الثلاثاء المقبل بمباراة تجمع العراق مع سوريا. واجرى منتخبنا الوطني بكرة القدم، ثاني وحداته التدريبية مساء امس الاثنين. وقال المدير الفني للمنتخب الوطني العراقي باسم قاسم، ان بطولة الصداقة الدولية، ستكون بمثابة البروفة الاخيرة لاختيار القائمة النهائية التي ستخوض رحلة الاعداد للاستحقاقات المقبلة. واضاف قاسم، انه على الرغم من الطابع الاخوي لبطولة الصداقة الدولية، لكن المنتخب سيبحث وبشكل جدي عن افراح الجماهير العراقية التي من المتوقع ان تكون حاضرة وبقوة، مبينا ان مركز العراق على لائحة الاتحاد الدولي بكرة القدم تحسن كثيرا قياسا بالمدة الماضية، وضرورة استثمار المباريات فنياً للخروج بنتائج تعزز من ترتيب المنتخب خصوصا ان البطولة ستقام في ايام (الفيفا دي).

وحدة تدريبية

وكان منتخبنا الوطني وصل مساء اول امس الاحد الى محافظة البصرة وخاض الوحدات التدريبية الاولى على الملعب الثانوي في المدينة الرياضية. وقال المدير الاداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس ان الوحدة التدريبية الاولى انطوت على جزئيات ترويحية بحكم السفر برا من بغداد الى البصرة لعدم توفر حجوزات طيران. واختتم حديثه قائلاً التئام عقد المنتخب الوطني سيكتمل بشكل نهائي بعد وصول علي عدنان وجستن ميرام اليوم واحمد ياسين وبروا نوري صباح.

تحضيرات اتحاد الكرة

واستنفر اتحاد كرة القدم كل إمكانياته وأيضا إمكانيات محافظة البصرة من اجل استضافة الحدث الكروي الكبير، حيث يتواجد أعضاء الاتحاد هناك وتم تشكيل اللجان الخاصة بالبطولة، وهي لجنة الاستقبال والضيافة ولجنة الملاعب واللجنة الفنية ولجنة الحكام، فضلا عن اللجنة الأمنية، وان العمل جار باستمرار من اجل أن يكون الكرنفال العراقي بالصورة التي تعكس عشق ومحبة العراقيين للكرة لاسيما أنها تأتي في الوقت الذي رفع فيه الفيفا الحظر عن الملاعب العراقية والتي كان لقطر من خلال اتحاد الكرة الدور الكبير عبر دعم الأشقاء في المحافل الدولية والقارية واستثمار علاقتنا الودية مع الاتحادات القارية والأهلية، وهو ما أكده رئيس اتحاد الكرة العراقي عبدالخالق مسعود في رسالة تلقاها الشيخ حمد بن خليفة بن احمد آل ثاني رئيس اتحاد الكرة والتي تضمنت الشكر لقطر على ما قدمته للكرة القطرية ووقوفها معها في كل الظروف التي مرت بها واحتضان الفرق والمنتخبات العراقية في الدوحة.

الجماهير العراقية تترقب

وتترقب الجماهير العراقية المحبة للكرة وللأشقاء وصول المنتخبين القطري والسوري إلى البصرة وهي تحرص على مشاهدة نجوم المنتخبين والاستمتاع بما سيقدمونه في البطولة، كما أن الجماهير العراقية الوفية لم تنس أبدا وقفة قطر مع رياضة العراق ودورها الكبير في رفع الحظر واحتضان منتخبها، كما أن الزيارة التي قام بها وفد قطر الرياضي على مستوى رفيع إلى العاصمة العراقية بغداد أكدت ما تحمله قطر للعراق وشعبه، وان ذلك ظهر واضحا من خلال حسن الاستقبال والحفاوة التي حظي بها الوفد من قبل المسؤولين العراقيين والجماهير العراقية التي رحبت به أينما تواجد وحرصت أن تتحدث بكلمات الشكر والثناء على ما قدمناه للكرة والرياضة العراقية والذي نراه انه واجب قطر إزاء الأشقاء، وخلال الأيام الاخيرة طالبت الجماهير العراقية عبر روابط المشجعين واتحاد الكرة بالأعلام القطرية من أجل رفعها في المدرجات في المدينة الرياضية، وان الاتصالات لم تنقطع من اجل ذلك وان اتحاد الكرة القطري وفر الكثير من الأعلام القطرية التي تعتز بها وسوف تقدم إليهم حال الوصول إلى البصرة وان الجماهير سوف تتسلمها من قبل روابط المشجعين العراقية.

استعدادات قطر

وأدى المنتخب القطري لكرة القدم يوم أمس الاثنين مرانا بقيادة الإسباني فيليكس استعدادا للمشاركة في بطولة الصداقة الدولية التي تحتضنها مدينة البصرة، وكان المدرب فيليكس قد اعلن القائمة التي ستغادر صباح اليوم الثلاثاء إلى العراق، وكان المران في ملاعب اسباير على أن يكون المران الأول لقطر في البصرة اليوم الثلاثاء في ملاعب المدينة الرياضية التي تحتضن المنافسات في البطولة الدولية الثلاثية حيث تضم أربعة ملاعب تدريب فضلا عن الملعب الرئيسي الذي يتسع إلى 65 ألف متفرج، وقد خاض المنتخب العراقي العديد من المباريات التجريبية في البصرة قبل رفع الحظر مؤخرا عن ثلاث مدن عراقية هي البصرة وكربلاء واربيل. وستقيم الوفود المشاركة في فندق شيراتون البصرة الذي يقع على شط العرب، حيث تغفو مدينة السياب على ضفاف الخليج العربي. وضمت قائمة المنتخب القطري 21 لاعباً تم اختيارهم من قبل المدرب عبر مشاهدته لمباريات دوري نجوم قطر هي عبارة عن خليط بين العناصر الشابة وأصحاب الخبرة، وهم كل من: سعد الشيب ويوسف حسن ومحمد البكري في حراسة المرمى وحسن الهيدوس، واكرم عفيف، وعاصم مادبو، وبيدرو ميجويل، ومحمد علاء، وطارق سلمان، وأحمد علاء، وسالم الهاجري، وعبدالعزيز حاتم، وأحمد فتحي، وبسام الراوي، والمعز علي، ومؤيد حسن، وأحمد معين، وكريم بوضياف، واسماعيل محمد، وعبدالكريم حسن وسلطان البريك. وتلقى الاتحاد الخليجي لكرة القدم دعوة رسمية من الاتحاد العراقي لكرة القدم، لحضور فعاليات بطولة الصداقة الدولية، ووافق الاتحاد الخليجي على قبول الدعوة، وسيتم تشكيل وفد برئاسة جاسم الرميحي الأمين العام للاتحاد.

مدرب سوريا يعلن قائمة دورة الصداقة

قال مدرب المنتخب السوري الجديد لكرة القدم، الألماني بيرند ستانيج، إن انطلاقته مع المنتخب ستكون في دورة العراق الودية التي ستبدأ يوم غد الأربعاء. وأوضح المدرب الألماني، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة السورية دمشق، أنه سوف يشرف على تدريب المنتخب السوري الأول لكرة القدم بعقد يمتد لعام قابل للتجديد، وأن انطلاقته معه ستكون عبر الدورة الودية، وصولا للاستحقاق الأهم الذي ينتظره العام المقبل المتمثل في بطولة كأس آسيا المقررة في الإمارات. وأضاف أنه تابع عدة مباريات في الدوري السوري، واطلع على مستوى اللاعبين المحليين لانتقاء الأفضل منهم. وأوضح المدرب الجديد لسوريا، سوف أتواصل مع اللاعبين المحترفين بالخارج، وسوف أقوم بتقييم مستواهم الحقيقي لأن الفترة القادمة تتطلب وجود الأفضل فنيا لكون الاستحقاق الآسيوي القادم سيشهد منافسات قوية. وأشار ان كرة القدم السورية تحظى بمواهب متميزة قادرة على المنافسة رغم جميع الظروف، والمنتخب بحاجة لوجود لاعبين بدلاء بالمستوى ذاته للاعبين الأساسين. وألمح إلى أنه في الوقت ذاته سيتابع تحضيرات المنتخب الأولمبي لاستحقاقاته القادمة، بالتوازي مع تأهيل عدد من مدربي الدرجة الأولى بالتنسيق مع اتحاد اللعبة للارتقاء بالمستوى التدريبي. يذكر أن منتخب سوريا تأهل إلى نهائيات كأس آسيا عام 2019، بحلوله وصيف مجموعته في المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم المقررة في روسيا الصيف المقبل. وأعلن المدرب وطاقمه المساعد القائمة النهائية التي ستسافر إلى دورة الصداقة في العراق. وتتكون القائمة من كل من إبراهيم عالمة وخالد حاجي عثمان وأحمد مدنية ونديم صباغ وعمر الميداني وأحمد الصالح وجهاد باعور ومؤيد خولي وحسين الجويد وعلاء الشبلي وعمرو جنيات وتامر حاج محمد وزاهر الميداني وحميد ميدو وفهد يوسف وعدي جفال وفراس الخطيب وخالد المبيض ومحمود المواس ويوسف قلفا وعمر السومة وباسل مصطفى. وبسبب تعدد الإصابات التي حالت دون تواجد كل من عمر خربين وجابرييل سومي ومؤيد العجان وهادي المصري ومارديك مارديكيان وأسامة أومري، فقد اقتصرت القائمة التي ستخوض مباراتين في البطولة ضد قطر في 24 الجاري، والعراق في 27 من نفس الشـــهر، على 22 لاعباً فقط.