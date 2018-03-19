في المرمى

ملتقى ألاشقاء وصداقة البصرة – قصي حسن

لقاء جديد يجمع الاحبة في بصرة الخير، التي فتحت ذراعيها للاشقاء، واحتضنت أخوة كانوا على موعد، سيسجل عبر مداد القلم، انهم اسهموا في فك اغلال الحصار الرياضي المقيت، وسيذكر التاريخ ان بلاد الشام والخليج العربي وضعوا اللبنة الاولى التي اثمرت قرارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم برفع الحيف عن ملاعب كربلاء والبصرة واربيل، في انتظار ان تعود الروح الى ملعب الشعب العتيد.

جهود رائعة وحصيلة متوقعة، رغم هاجس القلق من مفاجآت اللحظة الكبيرة، وما يمكن ان يخبئه اعضاء المكتب التنفيذي للفيفا عند ساعة الحسم والتصويت على الموافقة، التي انصفت العمل المبذول والتخطيط السليم والخطوات المدروسة من قبل الوزير الشاب عبد الحسين عبطان، واصراره على اكمال جهوزية مدينة البصرة الرياضية، وافتتاح ملعب كربلاء، والاقتراب من انجاز صرح رياضي جديد يحمل اسم ملعب النجف الدولي.

هذه المساعي، لم تكن بعيدة عن قاموس الاتحاد العراقي لكرة القدم، الذي تفاعل مع جهود الوزارة، وكانت الحصيلة اكثر من رائعة من خلال التعامل بواقعية مع المباريات الدولية، كونها بالونات اختبار، ولابد من استثمارها على افضل صورة، ونجحت جمهورية القدم في الجوانب الفنية، وكسبنا ود الاشقاء والاصدقاء على حسن التنظيم ابتداءً من مبادرة الامير علي بن الحسين على قدوم المنتخب الاردني الى البصرة وقص شريط تحقيق ماكان بعيدا في حقبة سابقة بات اقرب الى المنال، وتحققت الخطوة الاولى مع ملاحظات هنا واخرى هناك لابد من تجاوزها ولاسيما في جانب توفير سبل الراحة لجماهيرنا الرياضية التي تتجشم عناء قطع مسافات طويلة حتى تكون بقرب نجومنا فوق اديم الملاعب الخضر.

وكبرت الطموحات، بنجاح اتحاد الكرة في تامين مباريات دولية مع كينيا وسوريا ومن ثم السعودية التي اعطت زخما اضافيا لاصدار القرار المنتظر، اذ كان لحضور رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم نائب رئيس الفيفا الشيخ سلمان ابن ابراهيم، ورئيس الاتحاد المصري عضو المكتب التنفيذي للفيفا هانب ابو ريدة ثقليهما في دعم ملف العراق، كما ان تحركات رئيسي الاتحادين السعودي والقطري في اسناد مطالبنا المشروعة، أفضت الى نتائج ايجابية، عضدت جهودنا التي توحدت سواء عن طريق اللجنة الاولمبية والاعلام الرياضي بمبادراته الوطنية ورؤيته في تحشيد الرأي العام الداخلي والخارجي، الى جانب المؤسسات الرياضية والاجهزة الساندة، وجمهورنا بمواقفه المبدئية، كانت عناوين الفرح التي طرزت تضحيات ابطالنا الذين طردوا تنظيم داعش الارهابي، ومنحونا فسحة للتعبير عن كبريائنا ومنحونا دفء الحرية والاطمئنان والشعور بالزهو والفخر.

بطولة الصداقة التي تنطلق يوم غد الاربعاء في البصرة بلقاء العراق وقطر في ملعب جذع النخلة 65 الف متفرج، تشكل المحطة الابرز على قدرة اتحاد الكرة في تنظيم البطولات، والدعوة من الاتحاد الاسيوي بوجوب اقامة التصفيات والبطولات القارية في الملاعب التي اجازها الفيفا، لتشكل منطلقا في المطالبة بفك أسر العاصمة بغداد التي تنتظر جهود الوزارة باكمال ملاعب بغداد وعمو بابا والحبيبية والزوراء.