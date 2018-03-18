عفرين بيد إردوغان والأسد يتجول في الغوطة

أكراد سوريا يتوعدون بمعارك كرّ وفر وجيش الإسلام يريد مفاوضة روسيا

القامشلي‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬انقرة‭ ‬‭-‬الزمان‭ ‬

انتهى‭ ‬القسم‭ ‬الاكبر‭ ‬من‭ ‬معركة‭ ‬الغوطة‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬زار‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬الأحد‭ ‬جنوداً‭ ‬سوريين‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭ ‬والتي‭ ‬استعادت‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬مساحتها‭.‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬انباء‭ ‬المفاوضات‭ ‬لاجلاء‭ ‬المقاتلين‭ ‬سرابا‭ ‬بعد‭ ‬الرفض‭ ‬المستمر‭ ‬لجيش‭ ‬الاسلام‭ ‬وفيلق‭ ‬الرحمن‭ ‬الانسحجاب‭ ‬مع‭ ‬ترك‭ ‬الباب‭ ‬مفتوحا‭ ‬لمفاوضات‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬بوصفها‭ ‬صاحبة‭ ‬القرار‭ ‬العسكري‭ ‬كما‭ ‬يقول‭ ‬فيلق‭ ‬الرحمن‭ ‬‭. ‬ونقلت‭ ‬الحسابات‭ ‬الرسمية‭ ‬للرئاسة‭ ‬السورية‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬صوراً‭ ‬للأسد‭ ‬وقد‭ ‬تجمع‭ ‬حوله‭ ‬جنود‭ ‬أمام‭ ‬دبابة‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬بدت‭ ‬عليه‭ ‬آثار‭ ‬المعارك،‭ ‬وأرفقت‭ ‬الصور‭ ‬بتعليق‭ ‬‮«‬على‭ ‬خطوط‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭.. ‬الرئيس‭ ‬الأسد‭ ‬مع‭ ‬أبطال‭ ‬الجيش‭ ‬العربي‭ ‬السوري‮»‬‭.‬

وتعد‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬الأولى‭ ‬له‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬معقل‭ ‬للفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬العام‭ ‬2012‭. ‬فيما‭ ‬اعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬انتهاء‭ ‬معركة‭ ‬تحرير‭ ‬عفرين‭ ‬ودخولها‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬الحر‭ ‬،‭ ‬وقابله‭ ‬بين‭ ‬شديد‭ ‬من‭ ‬الكرد‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬أعلنت‭ ‬الإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬الكردية‭ ‬لعفرين‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬عزمها‭ ‬القتال‭ ‬و»ضرب‮»‬‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬حتى‭ ‬استعادة‭ ‬كافة‭ ‬المنطقة،‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬سيطرة‭ ‬تركيا‭ ‬والفصائل‭ ‬السورية‭ ‬الموالية‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬عفرين‭. ‬وقالت‭ ‬الإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬حربنا‭ ‬ضد‭ ‬الاحتلال‭ ‬التركي‭ ‬والقوى‭ ‬التكفيرية‭ ‬المسماة‭ ‬بالجيش‭ ‬الحر‭ ‬دخلت‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭. ‬وهو‭ ‬الانتقال‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬المواجهة‭ ‬المباشرة‭ ‬إلى‭ ‬تكتيك‭ ‬الكر‭ ‬والفر‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬إن‭ ‬‮«‬قواتنا‭ ‬تتواجد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬من‭ ‬جغرافيا‭ ‬عفرين،‭ ‬وستقوم‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬بضرب‭ ‬مواقع‭ ‬العدوان‭ ‬التركي‭ ‬ومرتزقته‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬فرصة‮»‬،‭ ‬موضحة‭ ‬‮«‬ستتحول‭ ‬قواتنا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬منطقة‭ ‬من‭ ‬عفرين‭ ‬إلى‭ ‬كابوس‭ ‬مستمر‭ ‬بالنسبة‭ ‬لهم‮»‬‭. ‬واكدت‭ ‬ان‭ ‬‮«‬المقاومة‭ ‬في‭ ‬عفرين‭ ‬ستستمر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تحرير‭ ‬كل‭ ‬شبر‭ ‬من‭ ‬عفرين‮»‬‭.‬

وسيطرت‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬والفصائل‭ ‬السورية‭ ‬الموالية‭ ‬لها‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬عفرين‭ ‬إثر‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭.‬

وشاهد‭ ‬مراسلا‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬عفرين‭ ‬صباح‭ ‬الأحد‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬الفصائل‭ ‬الموالية‭ ‬لأنقرة‭ ‬وجنوداً‭ ‬أتراكا‭ ‬ينتشرون‭ ‬في‭ ‬أحياء‭ ‬المدينة،‭ ‬التي‭ ‬رفع‭ ‬فيها‭ ‬العلم‭ ‬التركي‭.‬

ولم‭ ‬ير‭ ‬المراسلان‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬عفرين‭ ‬بينما‭ ‬تحدث‭ ‬أحد‭ ‬السكان‭ ‬عن‭ ‬‮«‬انسحابهم‮»‬‭ ‬منها‭.‬

وتخشى‭ ‬أنقرة‭ ‬إقامة‭ ‬حكم‭ ‬ذاتي‭ ‬كردي‭ ‬على‭ ‬حدودها‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬كردستان‭ ‬العراق،‭ ‬وطالما‭ ‬أكدت‭ ‬رفضها‭ ‬للإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬التي‭ ‬أنشأها‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬‮«‬أقاليم‮»‬‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬وشمال‭ ‬شرق‭ ‬البلاد،‭ ‬بينها‭ ‬إقليم‭ ‬عفرين‭.‬

وبعد‭ ‬التقدم‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عفرين،‭ ‬باتت‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬اليوم‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬‮«‬إقليم‮»‬‭ ‬عفرين‭ ‬الكردي،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وأسفر‭ ‬الهجوم‭ ‬التركي‭ ‬خلال‭ ‬نحو‭ ‬شهرين‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1500‭ ‬مقاتل‭ ‬كردي،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬الذي‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬غالبيتهم‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬وقصف‭ ‬مدفعي‭ ‬للقوات‭ ‬التركية‮»‬‭. ‬ووثق‭ ‬المرصد‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬مقاتل‭ ‬من‭ ‬الفصائل‭ ‬السورية‭ ‬الموالية‭ ‬لأنقرة‭. ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬46‭ ‬من‭ ‬جنوده‭.‬

وخاض‭ ‬المقاتلون‭ ‬الأكراد‭ ‬الذين‭ ‬أثبتوا‭ ‬فاعلية‭ ‬في‭ ‬قتال‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬معارك‭ ‬عنيفة‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬والفصائل‭ ‬الموالية‭ ‬لها‭ ‬لكنها‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يتعرضون‭ ‬فيها‭ ‬لعملية‭ ‬عسكرية‭ ‬واسعة‭ ‬بهذا‭ ‬الشكل‭ ‬مع‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭.‬