لا نعرف نعمة الطبيعة

فاتح عبدالسلام

الثلوج‭ ‬حين‭ ‬تهطل‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وأوروبا‭ ‬،‭ ‬تعطّل‭ ‬مصالح‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬السفر،‭ ‬لكن‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬يسير‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬معتاد‭ . ‬تلك‭ ‬بلدان‭ ‬تآلفت‭ ‬مع‭ ‬الطبيعة‭ ‬وكيّفت‭ ‬أحوالها‭ ‬معها‭. ‬

الثلوج‭ ‬تحاصرهم‭ ‬وتطارد‭ ‬الكآبة‭ ‬نفوسهم،‭ ‬لكنهم‭ ‬يبتسمون‭ ‬أكثر‭ ‬لتبديد‭ ‬سحب‭ ‬الكآبة‭ ‬أين‭ ‬ما‭ ‬ظهرت،‭ ‬باحثين‭ ‬عن‭ ‬المُهج‭ ‬المضيئة‭ ‬وسط‭ ‬صعاب‭ ‬الظروف‭.‬

مهجة‭ ‬قلوبهم‭ ‬الكبرى‭ ‬هي‭ ‬الشمس،‭ ‬حين‭ ‬تشرق‭ ‬تتقافز‭ ‬الابتسامات‭ ‬في‭ ‬وجوه‭ ‬المارة،‭ ‬ويتبادل‭ ‬الناس‭ ‬الكلام‭ ‬الجميل‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬المناسبات‭ ‬الأثيرة‭. ‬شمس‭ ‬يحيونها‭ ‬حين‭ ‬تسطع‭ ‬،ويعرفون‭ ‬قيمتها‭ ‬وقت‭ ‬التمتع‭ ‬بها‭.‬

إنّها‭ ‬الشمس‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬عنها‭ ‬شيئاً‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شعاعها‭ ‬الحارق‭ ‬الثاقب‭ ‬ولفحاتها‭ ‬التي‭ ‬توحي‭ ‬للمرء‭ ‬بأن‭ ‬ّ‭ ‬بحر‭ ‬الجحيم‭ ‬يحيط‭ ‬بأنفاسه‭ ‬يكاد‭ ‬يغرقه‭ .‬

الشمس‭ ‬في‭ ‬بلادنا‭ ‬تضيع‭ ‬،‭ ‬تشرق‭ ‬وتغرب‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬نفيد‭ ‬من‭ ‬نعمائها‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تولد‭ ‬الكهرباء‭ ‬الرخيصة‭ ‬النظيفة‭ ‬وتلغي‭ ‬أزمة‭ ‬كاذبة‭ ‬لازمت‭ ‬العراق‭ ‬عقوداً‭.‬

الشمس‭ ‬في‭ ‬بلادنا‭ ‬مع‭ ‬دجلة‭ ‬والفرات‭ ‬وبحيرة‭ ‬سد‭ ‬الموصل‭ ‬وبحيرة‭ ‬الثرثار‭ ‬وبحيرة‭ ‬حديثة‭ ‬وبحيرة‭ ‬ساوه‭ ‬وبحيرات‭ ‬أخرى‭ ‬،‭ ‬تتيح‭ ‬منتجعات‭ ‬للسياح‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬متعة‭ ‬الشمس‭ ‬والماء‭.‬

هذا‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬حيث‭ ‬تعيش‭ ‬شعوبها‭ ‬من‭ ‬السياحة‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬نتاج‭ ‬الطبيعة‭ ‬وتنظيم‭ ‬البشر،‭ ‬إلا‭ ‬نحن،‭ ‬تضيع‭ ‬منا‭ ‬الشمس‭ ‬ونهدر‭ ‬دجلة‭ ‬والفرات‭ ‬وكل‭ ‬الانهار‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬ولا‭ ‬نعرف‭ ‬شيئاً‭ ‬عن‭ ‬سياحة‭ ‬الرمال‭ ‬حيث‭ ‬تكسي‭ ‬صحاريها‭ ‬ثلاثة‭ ‬أرباع‭ ‬البلاد‭.‬

الطبيعة‭ ‬تنتظر‭ ‬العقول،‭ ‬هي‭ ‬أعطتنا‭ ‬النفط،‭ ‬وتلك‭ ‬نعمة‭ ‬تتبدد‭ ‬بين‭ ‬الرواتب‭ ‬وجيوب‭ ‬اللصوص،‭ ‬لاصندوقا‭ ‬استثمارياً‭ ‬ملكنا‭، ‬واحتياطي‭ ‬بنكنا‭ ‬المركزي‭ ‬من‭ ‬العملات‭ ‬الصعبة‭ ‬مضحك‭ ‬بالقياس‭ ‬الى‭ ‬مجموع‭ ‬المداخيل‭ ‬التي‭ ‬وردت‭ ‬الى‭ ‬خزائن‭ ‬العراق‭ .. ‬ثم‭ ‬نهبت‭. ‬

رئيس التحرير – الطبعة الدولية