لا نعرف نعمة الطبيعة

فاتح عبدالسلام
الثلوج حين تهطل في الولايات المتحدة وأوروبا ، تعطّل مصالح الناس في السفر، لكن كل شيء يسير كما هو معتاد . تلك بلدان تآلفت مع الطبيعة وكيّفت أحوالها معها.
الثلوج تحاصرهم وتطارد الكآبة نفوسهم، لكنهم يبتسمون أكثر لتبديد سحب الكآبة أين ما ظهرت، باحثين عن المُهج المضيئة وسط صعاب الظروف.
مهجة قلوبهم الكبرى هي الشمس، حين تشرق تتقافز الابتسامات في وجوه المارة، ويتبادل الناس الكلام الجميل كما في المناسبات الأثيرة. شمس يحيونها حين تسطع ،ويعرفون قيمتها وقت التمتع بها.
إنّها الشمس التي لا نعرف عنها شيئاً في العراق أكثر من شعاعها الحارق الثاقب ولفحاتها التي توحي للمرء بأن ّ بحر الجحيم يحيط بأنفاسه يكاد يغرقه .
الشمس في بلادنا تضيع ، تشرق وتغرب من دون أن نفيد من نعمائها التي يمكن أن تولد الكهرباء الرخيصة النظيفة وتلغي أزمة كاذبة لازمت العراق عقوداً.
الشمس في بلادنا مع دجلة والفرات وبحيرة سد الموصل وبحيرة الثرثار وبحيرة حديثة وبحيرة ساوه وبحيرات أخرى ، تتيح منتجعات للسياح الباحثين عن متعة الشمس والماء.
هذا يحدث في بلدان كثيرة من العالم حيث تعيش شعوبها من السياحة التي هي نتاج الطبيعة وتنظيم البشر، إلا نحن، تضيع منا الشمس ونهدر دجلة والفرات وكل الانهار في البحر ولا نعرف شيئاً عن سياحة الرمال حيث تكسي صحاريها ثلاثة أرباع البلاد.
الطبيعة تنتظر العقول، هي أعطتنا النفط، وتلك نعمة تتبدد بين الرواتب وجيوب اللصوص، لاصندوقا استثمارياً ملكنا، واحتياطي بنكنا المركزي من العملات الصعبة مضحك بالقياس الى مجموع المداخيل التي وردت الى خزائن العراق .. ثم نهبت.
رئيس التحرير – الطبعة الدولية