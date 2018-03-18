انتخاب بوتين لولاية رابعة

موسكو‭- ‬الزمان‭ :‬‭ ‬اعيد‭ ‬انتخاب‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الاحد‭ ‬لولاية‭ ‬رابعة‭ ‬ب73‭,‬9‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الاصوات،‭ ‬وفق‭ ‬استطلاعات‭ ‬لدى‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع‭ ‬اجراها‭ ‬معهد‭ ‬‮«‬فيتيسيوم‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬اغلاق‭ ‬اخر‭ ‬هذه‭ ‬المراكز‭. ‬وحل‭ ‬مرشح‭ ‬الحزب‭ ‬الشيوعي‭ ‬بافيل‭ ‬غرودينين‭ ‬ثانيا‭ ‬بحصوله‭ ‬على‭ ‬11‭,‬2‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الاصوات‭ ‬متقدما‭ ‬على‭ ‬القومي‭ ‬المتشدد‭ ‬فلاديمير‭ ‬جيرينوفسكي‭ (‬6‭,‬7‭ ‬في‭ ‬المئة‭) ‬والصحافية‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬المعارضة‭ ‬الليبرالية‭ ‬كزينيا‭ ‬سوبتشاك‭ (‬2‭,‬5‭ ‬في‭ ‬المئة‭). ‬وبذلك،‭ ‬سيبقى‭ ‬بوتين‭ ‬رئيسا‭ ‬حتى‭ ‬العام‭ ‬2024‭.‬

ويبلغ‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬65‭ ‬عاما‭ ‬امضى‭ ‬منها‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬السلطة،‭ ‬وجعل‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬يتوقع‭ ‬ان‭ ‬يفوز‭ ‬فيها‭ ‬بفارق‭ ‬كبير‭ ‬بولاية‭ ‬رئاسية‭ ‬رابعة‭ ‬تستمر‭ ‬حتى‭ ‬2024،‭ ‬معركته‭ ‬الرئيسية،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يخوض‭ ‬اختبار‭ ‬قوة‭ ‬مع‭ ‬الغرب‭ ‬منذ‭ ‬تسميم‭ ‬العميل‭ ‬الروسي‭ ‬المزدوج‭ ‬السابق‭ ‬سيرغي‭ ‬سكريبال‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭. ‬وقبل‭ ‬اقل‭ ‬من‭ ‬ساعتين‭ ‬من‭ ‬موعد‭ ‬اقفال‭ ‬آخر‭ ‬صناديق‭ ‬الاقتراع‭ ‬في‭ ‬كلينينغراد،‭ ‬اعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬الانتخابية‭ ‬ان‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬بلغت‭ ‬51‭,‬9‭ ‬بالمئة،‭ ‬بما‭ ‬يتخطى‭ ‬النسبة‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬ذاتها‭ ‬خلال‭ ‬الانتخابات‭ ‬السابقة‭. ‬ودعي‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬107‭ ‬ملايين‭ ‬ناخب‭ ‬روسي‭ ‬للادلاء‭ ‬باصواتهم‭. ‬وبحسب‭ ‬أولى‭ ‬الأرقام‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬وكالة‭ ‬تاس‭ ‬الرسمية،‭ ‬فإن‭ ‬المشاركة‭ ‬تخطت‭ ‬60‭%‬‭ ‬بل‭ ‬حتى‭ ‬70‭%‬‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬أقصى‭ ‬الشرق‭ ‬الروسي‭ ‬حيث‭ ‬انتهت‭ ‬عمليات‭ ‬الاقتراع‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬باكر‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬الفارق‭ ‬في‭ ‬التوقيت‭ ‬داخل‭ ‬روسيا‭. ‬واتهم‭ ‬اليكسي‭ ‬نافالي،‭ ‬ابرز‭ ‬المعارضين‭ ‬الروس،‭ ‬الذي‭ ‬رفضت‭ ‬المفوضية‭ ‬العليا‭ ‬للانتخابات‭ ‬ترشحه‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬بسبب‭ ‬ادانته‭ ‬قضائيا،‭ ‬الكرملين‭ ‬بتضخيم‭ ‬المشاركة‭ ‬بعمليات‭ ‬تزوير‭ ‬عبر‭ ‬حشو‭ ‬الصناديق‭ ‬او‭ ‬عبر‭ ‬تنظيم‭ ‬نقل‭ ‬الناخبين‭ ‬باعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬الى‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع‭.‬

وقال‭ ‬نافالني‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬‮«‬انهم‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬اقبال‭. ‬النتيجة‭ ‬معروفة‭ ‬سلفا‭ ‬وهي‭ ‬فوز‭ ‬بوتين‭ ‬باكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬بالمئة‭ (‬من‭ ‬الاصوات‭)‬‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬الحقيقية‭ ‬ادنى‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬2012‭. ‬وشدد‭ ‬نافالني‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬‮«‬السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬للنضال‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬هو‭ ‬بالتظاهر‭. ‬سنستمر‭ ‬في‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‮»‬‭.‬

وعرضت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬غولوس‮»‬‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬والمتخصصة‭ ‬في‭ ‬مراقبة‭ ‬الانتخابات‭ ‬حالات‭ ‬التزوير‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الالكتروني‭ ‬مشيرة‭ ‬قرابة‭ ‬الساعة‭ ‬17‭:‬00‭ ‬ت‭ ‬غ‭ ‬الى‭ ‬2472‭ ‬تجاوزا‭ ‬مثل‭ ‬حشو‭ ‬صناديق‭ ‬والتصويت‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬واعاقة‭ ‬عمل‭ ‬المراقبين‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬اعتبرت‭ ‬رئيسة‭ ‬اللجنة‭ ‬الانتخابية‭ ‬ايلا‭ ‬بامفيلوفا‭ ‬انه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬هذا‭ ‬الكم‭ ‬من‭ ‬التجاوزات‮»‬‭.‬

‭ ‬بدورها‭ ‬لم‭ ‬تسجل‭ ‬الحملة‭ ‬الانتخابية‭ ‬لبوتين‭ ‬الا‭ ‬200‭ ‬تجاوز‭. ‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬ريا‭ ‬نوفوستي‭ ‬عن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحملة‭ ‬اندري‭ ‬كوندراشوف‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬استفزازات‭ (…) ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬التشكيك‭ ‬في‭ ‬الاقتراع‮»‬‭.‬