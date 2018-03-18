انتخاب بوتين لولاية رابعة

موسكو- الزمان : اعيد انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاحد لولاية رابعة ب73,9 في المئة من الاصوات، وفق استطلاعات لدى الخروج من مراكز الاقتراع اجراها معهد «فيتيسيوم» بعد اغلاق اخر هذه المراكز. وحل مرشح الحزب الشيوعي بافيل غرودينين ثانيا بحصوله على 11,2 في المئة من الاصوات متقدما على القومي المتشدد فلاديمير جيرينوفسكي (6,7 في المئة) والصحافية القريبة من المعارضة الليبرالية كزينيا سوبتشاك (2,5 في المئة). وبذلك، سيبقى بوتين رئيسا حتى العام 2024.
ويبلغ الرئيس الروسي من العمر 65 عاما امضى منها اكثر من 18 عاما في السلطة، وجعل من نسبة المشاركة في الانتخابات التي يتوقع ان يفوز فيها بفارق كبير بولاية رئاسية رابعة تستمر حتى 2024، معركته الرئيسية، في وقت يخوض اختبار قوة مع الغرب منذ تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال في المملكة المتحدة. وقبل اقل من ساعتين من موعد اقفال آخر صناديق الاقتراع في كلينينغراد، اعلنت اللجنة الانتخابية ان نسبة المشاركة بلغت 51,9 بالمئة، بما يتخطى النسبة في الساعة ذاتها خلال الانتخابات السابقة. ودعي اكثر من 107 ملايين ناخب روسي للادلاء باصواتهم. وبحسب أولى الأرقام الصادرة عن وكالة تاس الرسمية، فإن المشاركة تخطت 60% بل حتى 70% في العديد من مناطق أقصى الشرق الروسي حيث انتهت عمليات الاقتراع في وقت باكر نظرا إلى الفارق في التوقيت داخل روسيا. واتهم اليكسي نافالي، ابرز المعارضين الروس، الذي رفضت المفوضية العليا للانتخابات ترشحه للانتخابات الرئاسية بسبب ادانته قضائيا، الكرملين بتضخيم المشاركة بعمليات تزوير عبر حشو الصناديق او عبر تنظيم نقل الناخبين باعداد كبيرة الى مراكز الاقتراع.
وقال نافالني في مؤتمر صحافي «انهم بحاجة الى اقبال. النتيجة معروفة سلفا وهي فوز بوتين باكثر من 70 بالمئة (من الاصوات)»، مؤكدا ان نسبة المشاركة الحقيقية ادنى من تلك المسجلة في انتخابات 2012. وشدد نافالني على ان «السبيل الوحيد للنضال السياسي في روسيا هو بالتظاهر. سنستمر في القيام بذلك».
وعرضت منظمة «غولوس» غير الحكومية والمتخصصة في مراقبة الانتخابات حالات التزوير على موقعها الالكتروني مشيرة قرابة الساعة 17:00 ت غ الى 2472 تجاوزا مثل حشو صناديق والتصويت اكثر من مرة واعاقة عمل المراقبين.
في المقابل اعتبرت رئيسة اللجنة الانتخابية ايلا بامفيلوفا انه «لم يحصل هذا الكم من التجاوزات».
بدورها لم تسجل الحملة الانتخابية لبوتين الا 200 تجاوز. ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن المتحدث باسم الحملة اندري كوندراشوف قوله «هناك استفزازات (…) تهدف الى التشكيك في الاقتراع».