الجنود الأمريكيون في حرب احتلال العراق ما زالوا مصدومين بعد 15 عاماً على انتهائها

واشنطن‭-‬الزمان‭ : ‬ذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬قدامى‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأميركية‭ ‬ان‭ ‬13‭ ‬‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬مقاتلي ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الضغط‭ ‬النفسي‭ ‬الذي‭ ‬يعقب‭ ‬الصدمة‭. ‬وتتراوح‭ ‬أعراضه‭ ‬من‭ ‬الأرق‭ ‬الى‭ ‬الاكتئاب،‭ ‬مرورا‭ ‬بنوبات‭ ‬القلق‭ ‬والهلوسة‭ ‬والعنف‭ ‬وإيذاء‭ ‬النفس‭.‬

ويروي‭ ‬تقرير‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬قصصا‭ ‬فظيعة‭ ‬عن‭ ‬الموت‭ ‬الذي‭ ‬وجده‭ ‬امامهم‭ ‬الامريكيون‭ ‬في‭ ‬مقاومة‭ ‬العراقيين‭ ‬في‭ ‬الانبار‭ ‬ونينوى‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬الدبابات‭ ‬العملاقة‭ ‬تتفجر‭ ‬والمروحيات‭ ‬القتالية‭ ‬تتحطم‭ ‬بالاجواء‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬العراق‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬جرى‭ ‬حل‭ ‬جيشه‭ ‬ومطارة‭ ‬رئيسه‭ ‬ثم‭ ‬اعدامه‭ ، ‬وبحسب‭ ‬التقرير‭ ‬كان‭ ‬جاستن‭ ‬كارلايل‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬القافلة‭ ‬عندما‭ ‬انفجرت‭ ‬القنبلة‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬2006‭. ‬وبعد‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬عاما،‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬يصارع‭ ‬الضغط‭ ‬النفسي‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬الصدمة،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ملايين‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬القدامى‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬العراقية‭.‬

وكان‭ ‬العدو‭ ‬قد‭ ‬أخفى‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬قذائف‭ ‬مدفعية‭ ‬155‭ ‬ملم‭ ‬في‭ ‬حفرة‭ ‬بأحد‭ ‬شوارع‭ ‬الرمادي‭ ‬بوسط‭ ‬العراق‭. ‬وقد‭ ‬دمر‭ ‬الانفجار‭ ‬الآلية‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬آليات‭ ‬مدرعة،‭ ‬وأدى‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬ممرض‭ ‬وثلاثة‭ ‬من‭ ‬مشاة‭ ‬البحرية‭ ‬الأميركية‭ (‬المارينز‭)‬،‭ ‬منهم‭ ‬الصديق‭ ‬الحميم‭ ‬لجاستن‭ ‬كارلايل‭.‬

وقال‭ ‬الجندي‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬المارينز‭ ‬المتحدر‭ ‬من‭ ‬اوهايو‭ ‬بشمال‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬تم‭ ‬تكليفنا‭ ‬مهمة‭ ‬جديدة‭ ‬بعد‭ ‬18‭ ‬ساعة‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يُتح‭ ‬لنا‭ ‬الوقت‭ ‬لتناول‭ ‬الطعام‭. ‬لم‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬التوقف‭ ‬والانصراف‭ ‬الى‭ ‬التفكير،‭ ‬لأنه‭ ‬كان‭ ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬النهوض‭ ‬والعودة‭ ‬الى‭ ‬المعركة‮»‬‭. ‬واوضح‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ندرك‭ ‬ان‭ ‬شيئا‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‭ (…) ‬إلا‭ ‬عندما‭ ‬نعود‭ ‬الى‭ ‬بيوتنا‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬جورج‭ ‬بوش‭ ‬اجتاح‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬2003،‭ ‬قبل‭ ‬15‭ ‬عاما‭ ‬بالضبط‭. ‬لكن‭ ‬قدامى‭ ‬المقاتلين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬يعتبرون‭ ‬انهم‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬يشعرون‭ ‬يوميا‭ ‬بعواقبها‭. ‬وخلال‭ ‬عمليات‭ ‬الانتشار‭ ‬في‭ ‬الرمادي‭ ‬والفلوجة،‭ ‬رأى‭ ‬جاستن‭ ‬كارلايل‭ ‬بأم‭ ‬العين‭ ‬25‭ ‬من‭ ‬جنود‭ ‬وحدته‭ ‬ال800‭ ‬يُقتلون،‭ ‬و350‭ ‬منهم‭ ‬يصابون‭. ‬ومنذ‭ ‬عودته،‭ ‬اقدم‭ ‬نحو‭ ‬عشرة‭ ‬آخرون‭ ‬على‭ ‬الانتحار‭ ‬او‭ ‬ماتوا‭ ‬بجرعات‭ ‬زائدة‭ ‬من‭ ‬الأدوية‭.‬

على‭ ‬غرار‭ ‬كثر‭ ‬من‭ ‬رفقائه،‭ ‬انتظر‭ ‬جاستن‭ ‬كارلايل‭ ‬بضع‭ ‬سنوات‭ ‬حتى‭ ‬يطلب‭ ‬المساعدة‭. ‬فهو‭ ‬لم‭ ‬يستشر‭ ‬طبيبا‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬2012،‭ ‬بعد‭ ‬اربع‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬تقاعده‭ ‬من‭ ‬الجيش،‭ ‬وقد‭ ‬وصفوا‭ ‬له‭ ‬خمسة‭ ‬ادوية‭ ‬مختلفة‭. ‬وهو‭ ‬يخشى‭ ‬ان‭ ‬تركز‭ ‬وزارة‭ ‬قدامى‭ ‬المقاتلين‭ ‬كثيرا‭ ‬على‭ ‬الحبوب‭ ‬لمعالجة‭ ‬هؤلاء‭ ‬فيما‭ ‬ينبغي‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬الأدوية‭ ‬‮«‬الوسيلة‭ ‬الاخيرة‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬قال‭.‬

واعلنت‭ ‬باولا‭ ‬شنور،‭ ‬مديرة‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للإضطراب‭ ‬الذي‭ ‬يلي‭ ‬الصدمة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬قدامى‭ ‬المحاربين،‭ ‬ان‭ ‬مضادات‭ ‬الاكتئاب‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬توصف،‭ ‬لكن‭ ‬العلاج‭ ‬الافضل‭ ‬يستند‭ ‬الى‭ ‬مختلف‭ ‬انواع‭ ‬العلاجات‭ ‬النفسية‭ ‬التي‭ ‬تثبت‭ ‬فعاليتها‭.‬

وتسمي‭ ‬خصوصا‭ ‬العلاج‭ ‬الادراكي‭ ‬الذي‭ ‬يشجع‭ ‬المرضى‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬صدماتهم‭ ‬والخروج‭ ‬منها‭ ‬شيئا‭ ‬فشيئا‭. ‬وتعتبر‭ ‬شنور‭ ‬التي‭ ‬تدرس‭ ‬مظاهر‭ ‬الاضطراب‭ ‬الذي‭ ‬يلي‭ ‬الصدمة‭ ‬منذ‭ ‬1984،‭ ‬ان‭ ‬تقدما‭ ‬كبيرا‭ ‬قد‭ ‬حصل‭ ‬منذ‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬لمعالجة‭ ‬هذه‭ ‬العوارض‭. ‬ويسهل‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬تتولى‭ ‬ادارته‭ ‬حصول‭ ‬المحاربين‭ ‬القدامى‭ ‬على‭ ‬العلاج‭ ‬بفضل‭ ‬‮«‬تسجيلات‭ ‬علاجية‮»‬‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭.‬

لكن‭ ‬مارك‭ ‬راسل‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬انتيوك‭ ‬يعتبر‭ ‬ان‭ ‬رد‭ ‬الوزارة‭ ‬غير‭ ‬كاف‭ ‬لأن‭ ‬تشخيص‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬الاضطراب‭ ‬النفسي‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬الحرب،‭ ‬لم‭ ‬يكتمل‭ ‬بعد‭.‬

وقال‭ ‬هذا‭ ‬الخبير‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬ما‭ ‬نظرنا‭ ‬الى‭ ‬مدى‭ ‬الاضطرابات‭ — ‬انهيار‭ ‬عصبي‭ ‬وقلق‭ ‬ومشاكل‭ ‬صحية‭ ‬غير‭ ‬واضحة‭ — ‬فإنهم‭ ‬لا‭ ‬يفعلون‭ ‬شيئا‭ ‬لجميع‭ ‬هؤلاء‭ ‬الناس‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬بخمسين‭ ‬بالمئة‭ ‬النسبة‭ ‬الحقيقية‭ ‬لقدامى‭ ‬المقاتلين‭ ‬ضحايا‭ ‬الضغط‭ ‬النفسي‭ ‬الذي‭ ‬يلي‭ ‬الصدمة‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬انها‭ ‬قنبلة‭ ‬موقوتة‮»‬‭. ‬ولا‭ ‬تفرق‭ ‬الوزارة‭ ‬بين‭ ‬قدامى‭ ‬مقاتلي‭ ‬حرب‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬احصاءاتها،‭ ‬لكن‭ ‬جامعة‭ ‬براون‭ ‬بروفيدنس‭ ‬في‭ ‬رود‭ ‬ايلاند‭ ‬تقول‭ ‬ان‭ ‬2،7‭ ‬مليون‭ ‬جندي‭ ‬قد‭ ‬انتشروا‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وأفغانستان‭ ‬بين‭ ‬2001‭ ‬و2014‭. ‬وهؤلاء‭ ‬الجنود‭ ‬المتمرسون‭ — ‬خلافا‭ ‬لحرب‭ ‬فيتنام‭ — ‬قاموا‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬المهمات‭ ‬او‭ ‬‮«‬الرحلات‮»‬‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬او‭ ‬افغانستان،‭ ‬اللذين‭ ‬تحولا‭ ‬ارضا‭ ‬تسبب‭ ‬الاضطرابات‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الضغط‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬الصدمة‭.‬

وبالنظر‭ ‬الى‭ ‬الحروب‭ ‬الأميركية‭ ‬السابقة،‭ ‬يتبين‭ ‬ان‭ ‬التكلفة‭ ‬النفسية‭ ‬للحرب‭ ‬العراقية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬ترتفع‭.‬

وخلال‭ ‬حرب‭ ‬فيتنام،‭ ‬قتل‭ ‬58‭ ‬الف‭ ‬اميركي‭ ‬لكن‭ ‬عدد‭ ‬الذين‭ ‬انتحروا‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬اكبر‭ ‬بكثير‭.‬

ويقول‭ ‬لاري‭ ‬شوك،‭ ‬الجندي‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬فيتنام‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬رامي‭ ‬رشاش‭ ‬على‭ ‬مروحية‭ ‬في‭ ‬1967‭ ‬و1967،‭ ‬ان‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأميركيين‭ ‬لم‭ ‬يستخلصوا‭ ‬بعد‭ ‬دروس‭ ‬تلك‭ ‬الحرب‭.‬

واكد‭ ‬شوك‭ ‬ان‭ ‬‮«‬القتل‭ ‬هو‭ ‬الامر‭ ‬المحرم‭ ‬الاكثر‭ ‬رسوخا‭ ‬في‭ ‬النفس‭ ‬البشرية‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬القتال‭ ‬يغير‭ ‬الشخصية‮»‬‭. ‬وخلص‭ ‬الى‭ ‬القول‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬يعود‭ ‬الجندي‭ ‬من‭ ‬المعركة‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬ان‭ ‬نتوقع‭ ‬عودته‭ ‬الى‭ ‬حياة‭ ‬طبيعية‭ ‬وسعيدة‭. ‬دماغه‭ ‬ليس‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬