العالم يتجمد ويغلي.. ثلوج تعطل السفر ونيران تأكل المتاجر والسكن

لندن,- مانيلا- أ ف ب – الزمان
أدى تساقط الثلوج لليوم الثاني الى الغاء اكثر من 100 رحلة في مطار هيثرو الاحد، كما اعاق الاحتفالات بعودة فريق الرغبي الفائز الى ايرلندا.
والغيت نحو 115 رحلة في مطار هيثرو، ثاني أكبر مطارات العالم من حيث حركة المسافرين الدوليين. وتاثرت خصوصا الرحلات إلى الولايات المتحدة وأوروبا والرحلات الداخلية. فيما غادرت رحلات الخطوط التابعة لدول عربية الى الشرق الاوسط بمواعيدها تقريباً .
وقال المتحدث باسم المطار «عملنا مع شركات الطيران لترتيب موعد رحلات الاحد، ونقلنا المسافرين في عدد اقل من الرحلات». وكانت مطارات اخرى في بريطانيا اقل تضررا رغم أن المسافرين نصحوا بالتأكد لدى شركات الطيران.
كما أن الاحوال الجوية أعاقت الاحتفالات بعودة فريق الرغبي الايرلندي الذي كان من المقرر ان يحظى باستقبال الابطال بعد أن فاز على انكلترا في بطولة الرغبي السبت.
والغي احتفال الفوز الاحد الذي كان من المقرر ان يجري في ستاد افيفا في دبلن، بسبب الثلوج الكثيفة.
وقال اتحاد الرغبي الايرلندي في بيان «نأسف لابلاغكم بالغاء احتفالات عودة الفريق من البطولة بسبب الاحوال الجوية السيئة». و تكانت موجة الصقيع في بريطانيا على اشدها بين السبت و الاثنين. لقي ثلاثة اشخاص مصرعهم واصيب 23 اخرون الأحد في حريق ضخم نشب في فندق في العاصمة الفيليبينية مانيلا، فيما انقذت مروحيات اخرين من سطح المبنى، على ما أعلنت السلطات.
ولا تزال النيران مشتعلة في فندق واترفرونت مانيلا بافيليون المكون من 21 طابقا، وهو فندق راق ومجمع كازينوهات، بعد تسع ساعات من اندلاعها صباح الأحد. وفقد شخصان مع فرار مئات الاشخاص من المنطقة.
وقال جوني يو مدير إدارة تقليل مخاطر الكوارث في مانيلا إن ثلاثة اشخاص قضوا اختناقا على الارجح فيما نقل 23 آخرون إلى المستشفى. وفي غينيا دمر حريق ليل السبت الاحد اكبر سوق في غينيا يضم مئات المحلات التجارية، كما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس ومسؤولون في المحلات.
وقال شهود ان حريقا لم يعرف مصدره اندلع بعيد ليل السبت الاحد في سوق المدينة، الضاحية القريبة للعاصمة كوناكري. واتى الحريق على مئات المحلات التجارية، كما ذكر عدد من اصحابها.
وكان عمود من الدخان الاسود يرتفع صباح الاحد فوق السوق الذي يقوم رجال اطفاء باخماد الحريق فيه، كما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس.