العالم يتجمد ويغلي.. ثلوج تعطل السفر ونيران تأكل المتاجر والسكن

لندن‭,‬‭- ‬مانيلا‭- ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭ – ‬الزمان‭ ‬

أدى‭ ‬تساقط‭ ‬الثلوج‭ ‬لليوم‭ ‬الثاني‭ ‬الى‭ ‬الغاء‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬رحلة‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬هيثرو‭ ‬الاحد،‭ ‬كما‭ ‬اعاق‭ ‬الاحتفالات‭ ‬بعودة‭ ‬فريق‭ ‬الرغبي‭ ‬الفائز‭ ‬الى‭ ‬ايرلندا‭.‬

والغيت‭ ‬نحو‭ ‬115‭ ‬رحلة‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬هيثرو،‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مطارات‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬حركة‭ ‬المسافرين‭ ‬الدوليين‭. ‬وتاثرت‭ ‬خصوصا‭ ‬الرحلات‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وأوروبا‭ ‬والرحلات‭ ‬الداخلية‭. ‬فيما‭ ‬غادرت‭ ‬رحلات‭ ‬الخطوط‭ ‬التابعة‭ ‬لدول‭ ‬عربية‭ ‬الى‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬بمواعيدها‭ ‬تقريباً‭ .‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬المطار‭ ‬‮«‬عملنا‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬لترتيب‭ ‬موعد‭ ‬رحلات‭ ‬الاحد،‭ ‬ونقلنا‭ ‬المسافرين‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬اقل‭ ‬من‭ ‬الرحلات‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬مطارات‭ ‬اخرى‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬اقل‭ ‬تضررا‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬المسافرين‭ ‬نصحوا‭ ‬بالتأكد‭ ‬لدى‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬الاحوال‭ ‬الجوية‭ ‬أعاقت‭ ‬الاحتفالات‭ ‬بعودة‭ ‬فريق‭ ‬الرغبي‭ ‬الايرلندي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬يحظى‭ ‬باستقبال‭ ‬الابطال‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬انكلترا‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الرغبي‭ ‬السبت‭.‬

والغي‭ ‬احتفال‭ ‬الفوز‭ ‬الاحد‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬ستاد‭ ‬افيفا‭ ‬في‭ ‬دبلن،‭ ‬بسبب‭ ‬الثلوج‭ ‬الكثيفة‭.‬

وقال‭ ‬اتحاد‭ ‬الرغبي‭ ‬الايرلندي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬نأسف‭ ‬لابلاغكم‭ ‬بالغاء‭ ‬احتفالات‭ ‬عودة‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬بسبب‭ ‬الاحوال‭ ‬الجوية‭ ‬السيئة‮»‬‭. ‬و‭ ‬تكانت‭ ‬موجة‭ ‬الصقيع‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬على‭ ‬اشدها‭ ‬بين‭ ‬السبت‭ ‬و‭ ‬الاثنين‭. ‬لقي‭ ‬ثلاثة‭ ‬اشخاص‭ ‬مصرعهم‭ ‬واصيب‭ ‬23‭ ‬اخرون‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬حريق‭ ‬ضخم‭ ‬نشب‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفيليبينية‭ ‬مانيلا،‭ ‬فيما‭ ‬انقذت‭ ‬مروحيات‭ ‬اخرين‭ ‬من‭ ‬سطح‭ ‬المبنى،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭.‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬النيران‭ ‬مشتعلة‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬واترفرونت‭ ‬مانيلا‭ ‬بافيليون‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬طابقا،‭ ‬وهو‭ ‬فندق‭ ‬راق‭ ‬ومجمع‭ ‬كازينوهات،‭ ‬بعد‭ ‬تسع‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬اندلاعها‭ ‬صباح‭ ‬الأحد‭. ‬وفقد‭ ‬شخصان‭ ‬مع‭ ‬فرار‭ ‬مئات‭ ‬الاشخاص‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭.‬

وقال‭ ‬جوني‭ ‬يو‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬تقليل‭ ‬مخاطر‭ ‬الكوارث‭ ‬في‭ ‬مانيلا‭ ‬إن‭ ‬ثلاثة‭ ‬اشخاص‭ ‬قضوا‭ ‬اختناقا‭ ‬على‭ ‬الارجح‭ ‬فيما‭ ‬نقل‭ ‬23‭ ‬آخرون‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭. ‬وفي‭ ‬غينيا‭ ‬دمر‭ ‬حريق‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬الاحد‭ ‬اكبر‭ ‬سوق‭ ‬في‭ ‬غينيا‭ ‬يضم‭ ‬مئات‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية،‭ ‬كما‭ ‬ذكر‭ ‬صحافيون‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ومسؤولون‭ ‬في‭ ‬المحلات‭.‬

وقال‭ ‬شهود‭ ‬ان‭ ‬حريقا‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬مصدره‭ ‬اندلع‭ ‬بعيد‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬المدينة،‭ ‬الضاحية‭ ‬القريبة‭ ‬للعاصمة‭ ‬كوناكري‭. ‬واتى‭ ‬الحريق‭ ‬على‭ ‬مئات‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية،‭ ‬كما‭ ‬ذكر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اصحابها‭.‬

وكان‭ ‬عمود‭ ‬من‭ ‬الدخان‭ ‬الاسود‭ ‬يرتفع‭ ‬صباح‭ ‬الاحد‭ ‬فوق‭ ‬السوق‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬رجال‭ ‬اطفاء‭ ‬باخماد‭ ‬الحريق‭ ‬فيه،‭ ‬كما‭ ‬ذكر‭ ‬صحافي‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬