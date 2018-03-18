لوبيز: مخرج شهير تحرّش بي

‭ ‬لوس‭ ‬انجلس‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ ‬كشف‭ ‬المشاهير‭ ‬عن‭ ‬تعرضهم‭ ‬لعمليات‭ ‬التحرش‭ ‬الجنسي‭ ‬،كشفت‭ ‬المغنية‭ ‬والممثلة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬جنيفر‭ ‬لوبيز،‭ ‬أنها‭ ‬تعرضت‭ ‬لمحاولة‭ ‬تحرش‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مخرج‭ ‬سينمائي‭. ‬وقالت‭ ‬لوبيز‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬هاربرز‭ ‬بازار‮»‬‭: ‬‮«‬لم‭ ‬أتعرض‭ ‬للتحرش‭ ‬بنفس‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لها‭ ‬بعض‭ ‬السيدات‮»‬‭.‬

وأضافت‮»‬‭ ‬لكن‭ ‬مخرجاً‭ ‬طلب‭ ‬مني‭ ‬مرة‭ ‬أن‭ ‬أخلع‭ ‬قميصي‭ ‬وأكشف‭ ‬عن‭ ‬صدري‭. ‬لكن‭ ‬هل‭ ‬فعلت؟‭ ‬لا‭ ‬لم‭ ‬أفعل‮»‬‭. ‬وتابعت‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬رفضت،‭ ‬كنت‭ ‬مذعورة‭. ‬أتذكر‭ ‬تسارع‭ ‬نبضات‭ ‬قلبي‭ ‬حتى‭ ‬كاد‭ ‬يخرج‭ ‬من‭ ‬صدري،‭ ‬وفكرت‭: ‬ماذا‭ ‬فعلت؟‭ ‬هذا‭ ‬الرجل‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬يوظفني‭!‬‮»‬،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تكشف‭ ‬عن‭ ‬هوية‭ ‬المخرج‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬أفلامها،‭ ‬ولكنها‭ ‬كانت‭ ‬تعلم‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬صحيحاً‮»‬‭. ‬وأرجعت‭ ‬لوبيز‭ ‬شجاعتها‭ ‬في‭ ‬الموقف‭ ‬إلى‭ ‬نشأتها‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬برونكس‭ ‬بمدينة‭ ‬نيويورك‭.‬

وتعد‭ ‬لوبيز‭ ‬من‭ ‬المدافعات‭ ‬عن‭ ‬حركتي‭ ‬‮«‬ME Too‮»‬‭ ‬و‮»‬Time’s‭ ‬Up‮»‬‭ ‬لمناهضة‭ ‬التحرش‭ ‬الجنسي‭ ‬واللتين‭ ‬ظهرتا‭ ‬بعد‭ ‬فضحية‭ ‬التحرش‭ ‬الجنسي‭ ‬التي‭ ‬هزت‭ ‬هوليوود‭ ‬وبدأت‭ ‬بفضيحة‭ ‬المنتج‭ ‬الشهير‭ ‬هارفي‭ ‬واينستين‭.‬