لوبيز: مخرج شهير تحرّش بي

لوس انجلس – الزمان
في مسلسل كشف المشاهير عن تعرضهم لعمليات التحرش الجنسي ،كشفت المغنية والممثلة الأمريكية، جنيفر لوبيز، أنها تعرضت لمحاولة تحرش من قبل مخرج سينمائي. وقالت لوبيز في مقابلة مع مجلة «هاربرز بازار»: «لم أتعرض للتحرش بنفس الطريقة التي تعرضت لها بعض السيدات».
وأضافت» لكن مخرجاً طلب مني مرة أن أخلع قميصي وأكشف عن صدري. لكن هل فعلت؟ لا لم أفعل». وتابعت «عندما رفضت، كنت مذعورة. أتذكر تسارع نبضات قلبي حتى كاد يخرج من صدري، وفكرت: ماذا فعلت؟ هذا الرجل هو من يوظفني!»، دون أن تكشف عن هوية المخرج.
وأشارت إلى هذا كان من أوائل أفلامها، ولكنها كانت تعلم أن «هذا ليس صحيحاً». وأرجعت لوبيز شجاعتها في الموقف إلى نشأتها في حي برونكس بمدينة نيويورك.
وتعد لوبيز من المدافعات عن حركتي «ME Too» و»Time’s Up» لمناهضة التحرش الجنسي واللتين ظهرتا بعد فضحية التحرش الجنسي التي هزت هوليوود وبدأت بفضيحة المنتج الشهير هارفي واينستين.