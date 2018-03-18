الكشف عن سر تباطؤ الشيخوخة في أمريكا

نيويورك‭- ‬الزمان‭ : ‬كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬طبية‭ ‬حديثة‭ ‬عاينت‭ ‬البيانات‭ ‬الصحية‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الأمريكيين‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬معدل‭ ‬ظهور‭ ‬آثار‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬السن‭ ‬داخل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬انخفضت‭ ‬بوجه‭ ‬عام‭ ‬لدى‭ ‬جميع‭ ‬المواطنين‭ ‬ولدى‭ ‬الرجال‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬العقدين‭ ‬الاخيرين‭ . ‬وقال‭ ‬موقع‭ ‬ScienceDaily‭ ‬المعني‭ ‬بالأخبار‭ ‬العلمية،‭ ‬أن‭ ‬باحثي‭ ‬جامعتي‭ ‬جنوب‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬ويالي‭ ‬أجروا‭ ‬الدراسة‭ ‬مستندين‭ ‬إلى‭ ‬بيانات‭ ‬لدى‭ ‬السلطات‭ ‬الصحية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬تبين‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تباطؤ‭ ‬معدل‭ ‬ظهور‭ ‬أعراض‭ ‬الشيخوخة‭ ‬لدى‭ ‬الأمريكيين‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمعدل‭ ‬ذاته‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬عقدين‭. ‬واكتشف‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬تأخر‭ ‬ظهور‭ ‬الشيخوخة‭ ‬لدى‭ ‬الأمريكيين‭ ‬يرجع‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬فارق‭ ‬بين‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بالعمر‭ ‬الزمني‭ ‬والعمر‭ ‬البايولوجي‭ ‬لجسم‭ ‬الإنسان،‭ ‬ويتم‭ ‬حساب‭ ‬العمر‭ ‬البايولوجي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عدة‭ ‬مؤشرات‭ ‬مثل‭ ‬معدلات‭ ‬الأيض‭ ‬والقابلية‭ ‬للالتهابات‭ ‬وأداء‭ ‬الوظائف‭ ‬الحيوية‭ ‬للجسم،‭ ‬كذلك‭ ‬نسب‭ ‬الهيموغلوبين‭ ‬والكوليسترول‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬في‭ ‬الدم‭. ‬وظهر‭ ‬للعلماء‭ ‬بوضوح‭ ‬انخفاض‭ ‬العمر‭ ‬البايولوجي‭ ‬لدى‭ ‬المواطنين‭ ‬الأمريكيين،‭ ‬زاد‭ ‬هذا‭ ‬الانخفاض‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬وضوحا‭ ‬لدى‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬الأكثر‭ ‬تقدما،‭ ‬وتحديدا‭ ‬الذكور‭ ‬منهم،‭ ‬وأرجع‭ ‬العلماء‭ ‬هذا‭ ‬الانخفاض‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬بعض‭ ‬العادات‭ ‬السلبية‭ ‬مثل‭ ‬التدخين،‭ ‬ومكافحة‭ ‬السمنة،‭ ‬والاعتدال‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬العقاقير‭ ‬الطبية‭.‬

‭ ‬وقالت‭ ‬الباحثة‭ ‬ليفين،‭ ‬أن‭ ‬اتساع‭ ‬الفارق‭ ‬بين‭ ‬العمر‭ ‬الزمني‭ ‬والبيولوجي‭ ‬ظهر‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬لدى‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬الأكبر‭ ‬لأن‭ ‬أثر‭ ‬التزام‭ ‬العادات‭ ‬الصحية‭ ‬يتطلب‭ ‬وقتا‭ ‬ليحدث‭ ‬ذلك‭ ‬الفارق‭.‬