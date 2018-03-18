طريقة تعطيل حسابك على فيسبوك

لوس‭ ‬انجلس‭ – ‬الزمان‭ : ‬لفتت‭ ‬بوابة‭ ‬التقنيات‭ ‬‮«‬wired‭.‬com‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المستخدم،‭ ‬الذي‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬شبكة‭ ‬فيس‭ ‬بوك،‭ ‬يجد‭ ‬خيار‭ ‬‮«‬تعطيل‭ ‬الحساب‮»‬‭ (‬Deactivate‭ ‬your‭ ‬account‭) ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬الإعدادات‭ ‬تحت‭ ‬بند‭ ‬‮«‬إدارة‭ ‬الحساب‮»‬‭ (‬Manage‭ ‬Account‭).‬

وفي‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬لا‭ ‬يُلغى‭ ‬الحساب‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الشهيرة،‭ ‬ولكنه‭ ‬يتوقف‭ ‬أو‭ ‬يتعطل‭ ‬فقط،‭ ‬وتظل‭ ‬جميع‭ ‬البيانات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المنشورات‭ ‬والدردشة‭ ‬مخزنة‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ ‬السيرفر‭ ‬التابعة‭ ‬لشبكة‭ ‬فيس‭ ‬بوك‭.‬

وإذا‭ ‬سجل‭ ‬المستخدم‭ ‬الدخول‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬الحساب،‭ ‬يمكنه‭ ‬مواصلة‭ ‬استعمال‭ ‬حسابه‭ ‬بشكل‭ ‬عادي،‭ ‬ويمكن‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الخيار‭ ‬عند‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬مهلة‭ ‬ذاتية‭ ‬ينقطع‭ ‬فيها‭ ‬المستخدم‭ ‬عن‭ ‬شبكة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الشهيرة‭.‬

ويمكن‭ ‬للمستخدم‭ ‬حذف‭ ‬حساب‭ ‬فيس‭ ‬بوك‭ ‬نهائياً‭ ‬بالنقر‭ ‬على‭ ‬أيقونة‭ ‬علامة‭ ‬الاستفهام‭ ‬وإدخال‭ ‬كلمة‭ ‬‮«‬حذف‭ ‬حسابي‮»‬‭ (‬Delete‭ ‬My‭ ‬Account‭) ‬في‭ ‬خانة‭ ‬البحث،‭ ‬وعند‭ ‬متابعة‭ ‬الخطوات،‭ ‬فإن‭ ‬المستخدم‭ ‬سيطلب‭ ‬بذلك‭ ‬حذف‭ ‬حسابه‭ ‬نهائياً،‭ ‬ولايُمكنه‭ ‬استعادته‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭.‬

وأوضحت‭ ‬شبكة‭ ‬فيس‭ ‬بوك‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬قد‭ ‬يستغرق‭ ‬90‭ ‬يوماً‭ ‬قبل‭ ‬إزالة‭ ‬جميع‭ ‬البيانات،‭ ‬رغم‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬ببعض‭ ‬البيانات‭ ‬مثل‭ ‬حوارات‭ ‬الدردشة‭.‬