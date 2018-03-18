طريقة تعطيل حسابك على فيسبوك

لوس انجلس – الزمان : لفتت بوابة التقنيات «wired.com» إلى أن المستخدم، الذي يرغب في تسجيل الخروج من شبكة فيس بوك، يجد خيار «تعطيل الحساب» (Deactivate your account) في قائمة الإعدادات تحت بند «إدارة الحساب» (Manage Account).
وفي هذه الحالة لا يُلغى الحساب على شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة، ولكنه يتوقف أو يتعطل فقط، وتظل جميع البيانات بما في ذلك المنشورات والدردشة مخزنة على أجهزة السيرفر التابعة لشبكة فيس بوك.
وإذا سجل المستخدم الدخول بعد عملية الحساب، يمكنه مواصلة استعمال حسابه بشكل عادي، ويمكن اللجوء إلى هذا الخيار عند الرغبة في تحديد مهلة ذاتية ينقطع فيها المستخدم عن شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة.
ويمكن للمستخدم حذف حساب فيس بوك نهائياً بالنقر على أيقونة علامة الاستفهام وإدخال كلمة «حذف حسابي» (Delete My Account) في خانة البحث، وعند متابعة الخطوات، فإن المستخدم سيطلب بذلك حذف حسابه نهائياً، ولايُمكنه استعادته مرة أخرى.
وأوضحت شبكة فيس بوك أن الأمر قد يستغرق 90 يوماً قبل إزالة جميع البيانات، رغم الاحتفاظ ببعض البيانات مثل حوارات الدردشة.