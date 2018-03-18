التهاب دواعم السن يمهد لأمراض خطيرة

فرانكفورت -الزمان : حذرت بوابة الجمال «هاوت.دي» الألمانية من أن التهاب دواعم السن يمهد الطريق لأمراض خطيرة، حيث يرفع هذا الالتهاب خطر الإصابة بالسكري والروماتيزم وأمراض القلب والأوعية الدموية.
وأوضحت البوابة أن أعراض التهاب دواعم السن تتمثل في نزيف اللثة وتخلخل الأسنان، مشيرةً إلى أن البكتيريا الالتهابية، التي تنشط في الفم، ربما تصل إلى مناطق أخرى بالجسم عبر الدورة الدموية مسببة هذه الأمراض. ولمواجهة هذه المخاطر، أوصت «هاوت.دي» بعلاج التهاب دواعم السن مبكراً، مع مراعاة العناية الجيدة بصحة الفم والأسنان، حيث ينبغي تنظيف الأسنان بمعدل لا يقل عن مرتين يومياً، ولمدة تصل إلى 3 دقائق في المرة الواحدة بدءاً من حافة اللثة وصولاً إلى طرف السن برفق لأن التنظيف بشدة قد يتسبب في تآكل اللثة.
ومن المهم أيضاً تنظيف الفراغات بين الأسنان بواسطة خيط الأسنان، بحرص وحذر.