التهاب دواعم السن يمهد لأمراض خطيرة

فرانكفورت‭ -‬الزمان‭ : ‬حذرت‭ ‬بوابة‭ ‬الجمال‭ ‬‮«‬هاوت‭.‬دي‮»‬‭ ‬الألمانية‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬التهاب‭ ‬دواعم‭ ‬السن‭ ‬يمهد‭ ‬الطريق‭ ‬لأمراض‭ ‬خطيرة،‭ ‬حيث‭ ‬يرفع‭ ‬هذا‭ ‬الالتهاب‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسكري‭ ‬والروماتيزم‭ ‬وأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭.‬

وأوضحت‭ ‬البوابة‭ ‬أن‭ ‬أعراض‭ ‬التهاب‭ ‬دواعم‭ ‬السن‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬نزيف‭ ‬اللثة‭ ‬وتخلخل‭ ‬الأسنان،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البكتيريا‭ ‬الالتهابية،‭ ‬التي‭ ‬تنشط‭ ‬في‭ ‬الفم،‭ ‬ربما‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬بالجسم‭ ‬عبر‭ ‬الدورة‭ ‬الدموية‭ ‬مسببة‭ ‬هذه‭ ‬الأمراض‭. ‬ولمواجهة‭ ‬هذه‭ ‬المخاطر،‭ ‬أوصت‭ ‬‮«‬هاوت‭.‬دي‮»‬‭ ‬بعلاج‭ ‬التهاب‭ ‬دواعم‭ ‬السن‭ ‬مبكراً،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬العناية‭ ‬الجيدة‭ ‬بصحة‭ ‬الفم‭ ‬والأسنان،‭ ‬حيث‭ ‬ينبغي‭ ‬تنظيف‭ ‬الأسنان‭ ‬بمعدل‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬مرتين‭ ‬يومياً،‭ ‬ولمدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬دقائق‭ ‬في‭ ‬المرة‭ ‬الواحدة‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬حافة‭ ‬اللثة‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬طرف‭ ‬السن‭ ‬برفق‭ ‬لأن‭ ‬التنظيف‭ ‬بشدة‭ ‬قد‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬تآكل‭ ‬اللثة‭.‬

ومن‭ ‬المهم‭ ‬أيضاً‭ ‬تنظيف‭ ‬الفراغات‭ ‬بين‭ ‬الأسنان‭ ‬بواسطة‭ ‬خيط‭ ‬الأسنان،‭ ‬بحرص‭ ‬وحذر‭.‬