المفوضية تنفي إصدار قوائح المرشحين للإنتخابات

الصدر : لا إستثناءات في قرار منع الوجوه الحالية من المنافسة

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدرعدم استثنائه أياً من الوجوه السياسية الحالية من قراره عدم اشراكهم في الانتخابات المقبلة.

واكد الصدر في بيان مبدأ الشلع قلع في الانتخابات المقبلة، وعدم استثناء أي شخص من الوجوه القديمة وقال ان هذا القرار جاء (لا لسوء بهم وإنما لاختيار وجوه جديدة).

الى ذلك نفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات صحة قوائم مفترضة للمرشحين نشرتها وسائل اعلام ووصفتها بأنها قوائم غير صحيحة.

وقال رئيس الادارة الانتخابية بالمفوضية رياض البدران في بيان امس ان (القوائم التي نشرتها وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام هي قوائم غير صحيحة وليست معتمدة) .

موضحا ان (المفوضية تنتظر وصول القوائم من الجهات ذات العلاقة – الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة والادلة الجنائية ووزاتي الدفاع الداخلية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية التي تم ارسالها اليها لتدقيق الاسماء التي تحتويها).

واكد البدران ان (مجلس المفوضين لم يصادق على أي قائمة من قوائم المرشحين) داعيا وسائل الاعلام الى (توخي الدقة في نشر المعلومات من مصادرها الرئيسة وهي مفوضية الانتخابات) .

واوضح ان (المفوضية ستصادق على الاسماء عندما ترد من الجهات ذات العلاقة بالتدقيق واعلان ذلك بشكل رسمي ونشرها في الموقع الرسمي للمفوضية وإشعار شركاء العملية الانتخابية بذلك).