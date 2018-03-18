إنتعاش ملحوظ بتداول الأسهم في سوق العراق للأوراق المالية

الرافدين يطلق سلفة للعمال المتقاعدين والمضمونين بدون كفيل

بغداد – شيماء عادل

أعلن مصرف الرافدين عن اطلاق سلفة قيمتها ثلاثة ملايين دينار للعمال المتقاعدين والمضمونين من دون كفيل، كما اعلن عن صرف الدفعة الثانية عشرة من سلف المتقاعدين المدنيين البالغة ثلاثة ملايين دينار.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (الزمان) امس انه (بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقرر اطلاق سلفة ثلاثة ملايين دينار للعمال المتقاعدين والمضمونين)، موضحاً ان (عدد العمال المتقاعدين المشمولين بالسلفة يبلغ تقريبا 17 الف متقاعد فيما يبلغ عدد العمال المضمونين المشمولين بالسلفة 250 الف عامل).ولفت البيان الى ان (منح السلفة يكون عبر البطاقة الالكترونية ومن دون كفيل). وأعلن المصرف عن صرف الدفعة الثانية عشرة من سلف المتقاعدين المدنيين البالغة ثلاثة ملايين دينار.وقال بيان مماثل انه (تم صرف الدفعة الثانية عشرة من سلفة المتقاعدين المدنيين البالغة ثلاثة ملايين دينار لنحو 1134 متقاعدا)، موضحًا ان (صرف السلفة تم عن طريق ابلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان يستكمل جميع الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني).

وكان المصرف قد اعلن الاسبوع الماضي ان قرض الخمسين مليون دينار لبناء لقطعة ارض لايشمل أغراض الترميم او اضافة بناء.واوضح في بيان ان (قرض 50 مليون الذي يمنح للمواطن يشترط ان تكون لديه قطعة ارض للبناء فيها وليس للترميم او اضافة بناء). واضاف ان (المصرف قرر قبول الهيكل المسقف للطابق الثاني والاختصار على منحه الدفعة الثانية والثالثة فقط من القرض).من جهة اخرى حقق سوق العراق للأوراق المالية تقدما في حجم وقيمة الاسهم المتداولة خلال الاسبوع الماضي من خلال تداول 51 شركة في السوقين النظامي والثاني.وقال المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام في بيان امس ان السوق ( نظم خلال الاسبوع المنتهي في الخامس عشر من اذار الحالي خمس جلسات للتداول في السوق النظامي وفي السوق الثاني حيث يبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق 102 شركة مساهمة ، منها 54 شركة مدرجة في السوق النظامي و48 شركة مدرجة في السوق الثاني)، مشيراً الى ان( جلسات الاسبوع الماضي جرى خلالها تداول اسهم 44 شركة في السوق النظامي و7 شركات في السوق الثاني).واوضح ان (عدد الاسهم المتداولة في الاسبوع الماضي بلغ20,331 مليار سهم مقابل 9,865 مليار سهم للاسبوع الذي قبله مرتفعا بنسبة 106.09 بالمئة فيما بلغت قيمة الاسهم المتداولة للاسبوع الماضي 11,881 مليار دينار مقابل 6,872 مليار دينار للاسبوع الذي قبله مرتفعة بنسبة 72.88 بالمئة) ، لافتاً الى ان(عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع الماضي بلغ 3895 صفقة مقابل 3315 صفقة في الاسبوع الذي قبله فيما اقفل مؤشر السوقاي اس اكس60 في أخر جلسة من الاسبوع الماضي بـ 637.14 نقطة مرتفعا بنسبة 0.19 بالمئة عن اغلاقه في الاسبوع الذي قبله عندما اغلق على 635.94 نقطة).

وبشأن مؤشرات تداول المستثمرين غير العراقيين في السوق كشف عبد السلام عن (ان الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في الاسبوع الماضي بلغت 712 مليون سهم مرتفعة بنسبة 260 بالمئة قياسا للاسبوع الذي قبله احيث كانت بقيمة بلغت 923 مليون دينار من خلال تنفيذ 318 صفقة على اسهم 12 شركة مرتفعة بنسبة 92 بالمئة).