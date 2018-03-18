الموت يغيّب الخبير الإقتصادي

والشاعر عبد الحسن زلزلة

بغداد – ندى شوكت

غيب الموت مساء الجمعة الماضية الخبير الاقتصادي والشاعر والوزير الدكتور عبد الحسن زلزلة في منفاه في كندا عن عمر ناهز 90 عاما.

والراحل من مواليد محافظة النجف ، حصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة انديانا في أمريكا عام 1957 وشغل مناصب مهـــــمة منها سفير العراق في طهران وفيينا والقاهرة ومونتريال ، كما شغل منصب وزير الصناعة والتخطيط ومحافظ البنك المركزي والأمين العام المساعد للجامعة العربية ،وهو شاعر معروف له قصائد متميزة منها ميمية الشاعر التي يقول في مطلعها :

هذي دماكَ على فمي تتكلَّمُ

ماذا يقول الشِّعرأنْ نطقَ الدَّمُ

هَتفتْ و للأَصفاد في اليدِ رنـَّةٌ والسَّوط في ظهر الضَّعيف يُحكَّمُ

وللراحل العديد من المؤلفات العلمية.

وفي عام 1988 ترك العراق ليعيش مع عائلته في شقة صغيرة للايجار في كندا.

ونعى المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح امس الاحد، زلزلة المحافظ الأسبق للبنك المركزي الذي تولى منصبه للمدة من 19 كانون الثاني الى 14 من آب1963 . كما تولى المنصب مرة ثانية لخمس سنوات وهي الأطول له وتحديداً من 17 كانـــون الأول 1968 الى 20 آيار . 1973