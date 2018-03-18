الأمم المتحدة تزيل 27 ألف لغم زرعه داعش في الموصل

تقرير صادم: مصرع أكثر من مليوني عراقي منذ آذار 2003

بغداد – محمد الصالحي

كشفت تقارير اعلامية صادمة عن حجم الضحايا البشرية منذ الاحتلال الامريكي للعراق، وقدرها موقع اوبدنيوز الامريكي بمصرع 2.4 مليون عراقي منذ بدء الغزو في اذار 2003 ، مشيرا إلى أن الشعب الامريكي لايملك ادنى فكرة عن فداحة الكارثة التي اطلقها الغزو العنيف على العراق ومعاناة المدنيين فيه. وذكر التقرير امس إن (الجيش الامريكي طالما رفض اعطاء ارقام محددة لاعداد الوفيات العراقية فيما صرح حينها الجنرال تومي فرانكس قائد الحملة العسكرية (نحن لانقوم باحصاء الجثث) ووجدت احد الاستطلاعات أن الامريكان يعتقدون أن (اعداد الوفيات بين العراقيين تقدر بعشرات الالاف ، لكن الحسابات بافضل المعلومات المتاحة تشير الى تقديرات كارثية حيث قتل نحو 2.4 مليون عراقي منذ الغزو وحتى الان.( واضاف أن (عدد الضحايا العراقيين ليس مجرد نزاع تاريخي لأن عمليات القتل مازالت مستمرة ، فمنذ سقوط عدد من المحافظات العراقية تحت سيطرة داعش عام 2014 قادت الولايات المتحدة وحلفاؤها اقسى حملة قصف جوية على العراق منذ الحرب في فيتنام حيث اسقط طائراتها 105 الاف قنبلة وصاروخ وحولت مدينة الموصل وغيرها من المدن السورية التي جرى فيها الصراع الى انقاض). وتابع أن (تقريرا استخباريا كرديا عراقيا قدر عدد قتلى القصف الامريكي لمدينة الموصل بنحو 40 الف مدني ومازالت هناك الكثير من الجثث المدفونة تحت الانقاض ، حيث وجد مشروع حديث لازالة الركام واستعادة الجثث في حي واحد فقط في الموصل نحو 3535 جثة تم تحديد 20 بالمائة منها كمقاتلين لداعش و 80 بالمائة مدنيين ويزال نحو 11 الف شخص في الموصل في عداد المفقودين من قبل عوائلهم .واشار الى ان (تقريرين صدرا من مجلة لانسيت الطبية البريطانية في اعوام 2004 و 2006 اكدا ان نحو600 الف عراقي قتلوا في الاشهر الـ 40 الاولى من الحرب واحتلال العراق فضلا عن 54 الف آخرين قتلوا نتيجة العنف المتصل بتداعيات الحرب). الى ذلك قال مدير برنامج الأمم المتحدة لإزالة الألغام الذي يعمل مع الجيش في إزالة الألغام من الموصل بير لودهامر في تصريح اوردته صحيفة صنداي تايمز البريطانية ان ( الفرق إزالة الألغام تمكنت من تفكيك 27 ألف لغم ).وأضاف لودهامر (يمكن وصف ما قاموا به بأنه عبقرية شريرة). مشيرا الى ان (ما قاموا به يفوق بكثير مدى وتعقيد أي شيء رأيته في 30 عاما من العمل في هذا المجال).وتابع إن (من الفرق عثرت على المئات من مصانع المتفجرات). مبينا انه (لم يقم أحد من قبل بوضع كل هذا الكم من المتفجرات في مكان قبل مغادرته).وقالت وزارة الدفاع في بيان امس إن (عناصر الفوج الثاني لواء مغاوير قيادة عمليات الانبار نفّذت حملة لتفتيش بعض مناطق الصحراء الغربية بالقرب من مطار مديسيس).وأضاف أن (الواجب أسفر عن العثور على معسكر لإرهابيي داعش يحتوي على تسع قاذفات ار بي جي سفن و17 رمانة مگنايتين وصاروخين وشريطي رشاشة بي كي سي وثلاث حاوية عتاد ام 16 وتدمير نفق يعود إلى تنظيم داعش). وأوضح البيان أن (عناصر الفرقة الأولى تمكنوا من اعتقال ثلاثة مطلوبين في منطقة عامج أثناء البحث والتفتيش عن العناصر الإرهابية احدهم مصاب بطلق ناري في يده اليسرى على اثر الاشتباك مع قوات الجيش وتفجير عجلة حمل بضربة لطيران الجيش).وأشارت إلى أن (الفرقة العاشرة وخلال عمليات البحث تمكنت من العثور على ثلاثة احزمة ناسفة في منطقة زنگوره، وأثناء عمليات تفتيش الفوج الأول لواء المشاة 41 لمنطقة الجرايشي تم العثور على 200 قنبرة هاون عيار 120 ملم و120 قنبرة هاون عيار 82 ملم و30 قنبرة هاون عيار 60 ملم و25 صاروخا نمساويا عيار 155 ملم، 30 صاروخ جهنم محلي الصنع وثماني عبوات ناسفة ضد الدروع وصندوق رمان يدوي و15 صاروخ قاذفة ضد الدروع وصاروخ كاتيوشا مع صاروخ راجمة). وكشف رئيس جهاز مكافحة الارهاب، الفريق الاول الركن طالب شغاتي عن عزم الجهاز فتح باب الانتساب اليه في المناطق المحررة في حال دخول قانون الموازنة قيد التنفيذ

وقال شغاتي، في تصريح امس ان (جهاز مكافحة الارهاب بصدد فتح دورات جديدة للانتساب الى صفوفه في المناطق المحررة، كالموصل والرمادي وصلاح الدين، الا ان ذلك يتوقف على نفاذ قانون موازنة العام الحالي). مشيرا الى ان (الجهاز واجه خلال المدة الماضية تحدي التخصيصات المالية بسبب تراجع اسعار النفط، الامر الذي ادى الى محدودية الدرجات الوظيفية).

واضاف، ان (الوضع الامني في جميع محافظات العراق بما في ذلك المناطق المحررة، يشهد تحسنا ملموسا، وذلك بفضل عمليات التحرير، وتدمير اغلب مضافات وعمـــــق عصابات داعش ).