الديمقراطي لـ (الزمان): إتفاق تسليم المنافذ دخل حيز التنفيذ

النقل تعلن مباشرة مطاري كردستان بالرحلات الدولية – بغداد – محمد الصالحي

اعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني عن دخول اتفاق تسليم المطارات والمنافذ الحدودية بين بغداد واربيل حيز التنفيذ مؤكدا وصول موظفين اتحاديين من دوائر الجوازات والكمارك والضرائب والأمن الى المطارات والمنافذ. وقالت النائبة عن الحزب نجيبة نجيب لـ(الزمان) امس إن (ملفات إدارة النفط وتحديد الناتج الاجمالي الاتحادي في كردستان وتطبيق المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ونسبة الإقليم من الموازنة مازالت عالقة الى ما بعد الانتخابات رغم الاتفاقات المعلنة).وأضافت أن (اتفاق فتح المطارات وتسليم المنافذ الحدودية دخل حيز التنفيذ بعد وصول موظفين اتحاديين من دوائر الجوازات والجمارك والضرائب والأمن الى المطارات والمنافذ).

رواتب موظفين

وتابعت أن (بغداد اودعت نحو 400 مليار دينار في البنك المركزي في اربيل كمخصصات رواتب لموظفي الاقليم الا انها بحاجة الى موافقة حصرا من رئيس الوزراء حيدر العبادي لصرفها خلال الايام المقبلة). الى ذلك أعلن وزير النقل كاظم فنجان الحمامي عن ابلاغ شركات الطيران الدولية بفتح مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية بعد رفع الحظر ابتداء من الاسبوع المقبل. وأعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية الجمعة أنها ستستأنف رحلاتها من عمان الى إربيل والسليمانية في كردستان العراق بدءا من الأول من نيسان المقبل. وقالت الشركة في بيان انها (ستستأنف تشغيل رحلاتها الجوية المجدولة بين عمان وكل من مدينتي إربيل والسليمانية شمال العراق بدءا من الاول من نيسان المقبل) واضافت انها (ستعرض للمسافرين إلى هاتين الوجهتين أسعارا مخفضة بقيمة 280 دينارا (نحو 395 دولارا) لرحلتي الذهاب والإياب) واشارت الى ان المسافرين (يمكنهم شراء التذاكر بدءا من الجمعة وحتى نهاية الشهر الحالي، للسفر بهاحتى الثامن من شهر حزيران).و للملكية الاردنية 10 رحلات اسبوعيا الى اربيل واربع رحلات اسبوعية الى السليمانية.وقال دانا محمد مدير اعلام مطار السليمانية الدولي خلال تصريح امس ان (شركات الطيران المحلية والدولية لم تحدد بعد جداول واوقات رحلاتها من والى مطار السليمانية) مبينا ان (رفع الحظر الدولي عن مطارات الاقليم هو قرار فقط حتى الان ولم تصل ادارة مطار السليمانية حتى هذه اللحظة اية جداول خاصة بالرحلات الدولية).وأضاف ان (على شركات الطيران ارسال الجداول الخاصة بهم للرحلات الدولية من والى مطارات الاقليم). كما وأكد مصدر مطلع من داخل مطار السليمانية ان (ادارة مطار السليمانية ابلغت جميع خطوط الطيران الدولية ان بامكانها تسيير رحلاتها بشكل مباشر الى المطار)، مشيرا الى ان (سلطة الطيران المدني التابعة لوزارة النقل الاتحادية ستنظم جدول الرحلات الدولية بعد ان كانت مطارات الاقليم هي من تقوم بتلك المهمة).

رحلات جوية

وأضاف المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه: ان اولى الرحلات التي سيستقبلها المطار ستكون يوم الأحد المقبل. يذكر ان صحيفة قطرية كشفت في وقت سابق عن مسؤولين في قطاع الطيران في اقليم كردستان ان أولى الرحلات الدولية ستهبط في مطارات أربيل والسليمانية خلال الساعات القليلة المقبلة، إحداها آتية من إيران.وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمر برفع الحظر عن الرحلات الجوية الدولية من والى مطارات الاقليم، بعد فرضه يوم 29/9/2017، اثر اجراء الاقليم استفتاء على الاستقلال يوم 25/9/2017. الى ذلك توفيت مضيفة إثر سقوطها من باب الطوارئ في طائرة تابعة لشركة “طيران الإمارات” أثناء وقوفها في مطار عين تيبي الأوغندي، حسبما علمت بي بي سي.وقال متحدث باسم المطار إن المضيفة، التي لم يكشف عن جنسيتها، نقلت إلى مستشفى كيسوبي الواقع على بعد نحو 16 كيلومترا عن المطار حيث فارقت الحياة هناك. وأفادت تقارير أن الحادث وقع أثناء استعدادات طاقم طائرة طيران الإمارت لصعود المسافرين إلى الطائرة.وقالت سلطة الطيران المدني الأوغندية إنها شرعت بالتحقيق في الحادثة. وأوضحت في بيان أنه يبدو أن المضيفة فتحت باب الطوارئ وسقطت من الطائرة التي كانت قد هبطت بسلام وتوقفت