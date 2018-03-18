عرب كركوك يحذّرون من التهميش ويتهمون السياسيين بالجري وراء المصالح

رسول أميناً عاماً جديداً للإتحاد الوطني وتحضيرات لعقد مؤتمر الحزب – السليمانية – الزمان

اختار الاتحاد الوطني الكردستاني امس نائب الامين العام للاتحاد كوسرت رسول أميناً عاماً جديداً للحزب، كما سمى المكتب السياسي للحزب مستبعداً اسماء مهمة.وقال القيادي في الاتحاد سعدي احمد بيرة خلال مؤتمر صحفي في السليمانية امس ان (المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني انهى الاجتماع الذي عقد صباح امس باشراف رسول وانتخب مكتبه السياسي بالاجماع الذي تألف من 15 شخصاً، على ان يعقد عصر اليوم نفسه اجتماعا آخر في السليمانية)، مؤكدا ان (رسول سيتولى مهام الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني).واوضح بيرة ان (للمكتب السياسي الجديد ضم بالاضافة الى رسول كلاً من هيرو ابراهيم احمد وعمر فتاح و ارسلان بايز وحاكم قادر حمه جان وسعدي احمد بيرة وقادر عزيز وملا بختيار وشورش اسماعيل ومحمود سنكاوي ورزكار علي وآسو مامند وعدنان المفتي وجعفر شيخ مصطفى ورفعت عبد الله). وأوضح بيرة أن (ظروف مرض الأمين العام للاتحاد الوطني جلال الطالباني ومن ثم وفاته والحرب ضد داعش والاستعدادات للانتخابات لم تسمح للاتحاد الوطني في اوقات سابقة بعقد مؤتمره)، مؤكداً أن (لجنة مختصة تعمل حاليا على إتخاذ الاستعدادات لتحديد موعد لعقد مؤتمر الاتحاد). وخلت القائمة من القيادي البارز في الاتحاد برهم صالح بعد ان شكل في وقت سابق حزباً جديداً ومحافظ كركوك السابق نجم الدين كريم وازاد جندياني.

على صعيد آخر حذر النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني عبد العزيز حسن الحكومة الاتحادية من ان التفاعل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يخلق صراعات جديدة في المنطقة. وقال في تصريح امس إن (أية تدخلات تركية بالشان العراقي أو القيام بعمليات عسكرية داخل أراضينا هو أمر مرفوض رفضا قاطعا ولن نسمح به)، مضيفاً أن (أردوغان شخصية ديكتاتورية متسلطة توسعية ولا يمثل الشعب التركي بل يمثل حزباً متطرفاً إسلامياً إخوانياً ويعد نفسه خليفة للمسلمين والمدافع عن السنة بالعالم وليس رئيسا لدولة من المفترض أنها متحضرة ومن الخطر التعامل معه) على حد قوله.

صراعات جديدة

وأضاف أن (اسلوب أردوغان وأي تفاعل معه من جانب الحكومة العراقية قد يخلق صراعات جديدة بالمنطقة، ونعتقد أن أية رغبة تركية للقيام بعمليات عسكرية داخل العراق ضد أي طرف معارض لأنقرة ينبغي على الحكومة الاتحادية رفضه وعدم فسح المجال لتلك القوات المحتلة بالبقاء على أراضينا). من جهة اخرى حمل رئيس المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك برهان مزهر العبيدي كتل وتحالفات المكون العربي مسوولية تشتت المكون.وقال في تصريح امس(نحمل الكيانات والتحالفات العربية مسووليه تمزق وتشتت العرب في كركوك لغايات واهداف شخصية ومصالح تابعه لأطراف خارج المكون العربي)، موضحا أن (ممثلي العرب في مجلس المحافظة تعرضوا منذ العام 2005 للظلم والتهميش والاستهداف والضياع بسبب الاجندات السياسية المتنفذة في المحافظة ومصالح القوى العراقية التي ليست هي من اهالي كركوك ولا تنظر للعرب الا وفق مصالح لها للتنافس والتحاور مع الأكراد) بحسب رأيه. وأوضح أن (ما يتعرض له عرب كركوك وما مخطط له مستقبلا قد يؤدي لمزيد من الضياع لقضيتهم العادلة واظهار رسالة خطيرة ضد ما تحقق من فرض للقانون والذي كان حلما لعرب كركوك وصدمة للمتاجرين بقضيتهم)، لافتا الى أن (المجموعة العربية هي الأعلم والأكثر تضحية ومعرفة بوضع كركوك وليس من يتاجر بهم من شخوص يريدون العودة على حساب دماء المغيبين والمختطفين وأبناء القرى المهدمة وضحايا الاٍرهاب). ومضى العبيدي قائلاً (كنّا نأمل من السياسيين ان يستمعوا لقول ورأي المجموعة العربية بمجلس كركوك الا انهم اختاروا مصالحهم وهذا سيودي لدمار اكبر للعرب سيدفعون ثمنها عبر عقود قادمة)، مشدداً على ان(هذا الامر يجعل الجميع امام مسؤوليه ممكن معالجتها قبل الانتخابات لأجل وحدة الموقف والصوت لا التشتت).