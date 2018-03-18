نقص إسطوانات الأوكسجين يضاعف محنة الموصل جرّاء تصاعد الغبار

الأنواء تتوقّع عاصفة ترابية جديدة الثلاثاء وإرتفاع الحرارة – بغداد ــ داليـا أحمـد

توقعت هيئة الانواء الجوية تعرض المناطق الغربية الى عواصف ترابية جديدة ابتداء من يوم غد الثلاثاء.وقالت الهيئة في بيان امس ان (الطقس سيكون يوم الثلاثاء في المنطقتين الوسطى والشمالية صحواً واحيانا غائماً جزئياً كما يتصاعد الغبار في الاقسام الغربية)، مبينة ان (درجات الحرارة سترتفع بضع درجات عن اليوم السابق).

واضافت ان (الطقس ليوم الاربعاء سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية صحواً مع قطع من الغيوم كما يتصاعد الغبار في اماكن متعددة منها مع فرصة لحدوث عواصف ترابية في بعض الاماكن)، مشيرة الى ان (الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون صحواً كما يتصاعد الغبار في اماكن متعددة منها، مع فرصة لحدوث عواصف ترابية في بعض الاماكن). وعن طقس الخميس قال البيان انه (سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحواً مع بعض الغيوم وغبار خفيف، فيما سيكون في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً). كانت الهيئة قد توقعت في بيان سابق ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة خلال الاسبوع الجاري لتسجل اعلى درجاتها في يوم الجمعة المقبل بـ 34 درجة مئوية) .وكانت بغداد والمحافظات قد تعرضت ليلة الجمعة الى عاصفة ترابية شديدة ما ادى الى اصابة المئات بحالات اختناق فيما تركزت الاضرار في الموصل التي استقبلت مستشفياتها اكثر من 500 مصاب.

حالات إختناق

وقال مدير مستشفى السلام في الموصل الطبيب مثنى إبراهيم في تصريح امس ان (مستشفيات المدينة استقبلت أكثر من 500 حالة اختناق لمدنيين من سكان ناحية القيارة وحمام العليل والشورى جنوب الموصل جراء العواصف الترابية التي اجتاحت المنطقة مساء الجمعة)، موضحاً إن (ثلاثة مستشفيات استقبلت تلك الحالات التي كان أغلبها في وضع خطر للغاية لكون المصابين من المسنين والأطفال). وأضاف أن (المصابين توزعوا بين طوارى مستشفى الموصل وابن الأثير والسلام، لمعالجة الحالات الخطيرة)، مؤكداً ان(المشافي بقيت تستقبل حالات اختناق من الدرجة الأولى حتى صباح السبت مع قلة أسطوانات الأوكسجين في دائرة صحة نينوى).

إنهيار خيم

وأكد إبراهيم (انهيار أكثر من 30 خيمة في مخيم الجدعة الخاص بالنازحين داخل ناحية القيارة، ما أدى الى أضرار صحية ومادية كبيرة). من جهته كشف مسؤول طوارى مستشفى الموصل العام الطبيب علي سبهان المولى عن استقبال اكثر من 300 حالة اختناق لمدنيين من اهالي ناحية القيارة جنوب الموصل جراء العواصف الترابية.وقال المولى في تصريح امس ان (مستشفيات الموصل استقبلت اكثر من 300 حالة اختناق، بينهم كبار السن وطفال، اغلبها خطرة جدا جراء العاصفة الترابية التي اجتاحت الموصل) .وفي بغداد، افادت الهيئة العامة للأنواء الجوية بتعرض المنطقة الوسطى والعاصمة بغداد والأقسام الغربية منها إلى عواصف ترابية.وقالت الهيئة في بيان إن (المنطقة الوسطى وبضمنها العاصمة بغداد والأقسام الغربية منها تتأثر بعواصف ترابية تؤدي الى تردي مدى الرؤية الى 1000م وأحيانا أقل من 1000م)، مشيرة الى أن (سرعة رياح كانت معتدلة الى نشطة السرعة من 30ـ 40 كم/ س). من جهتها أعلنت دائرة الأرصاد الجوية والزلازل في إقليم كردستان عن اجتياح العاصفة الترابية للإقليم يوم الجمعة، تحت تأثير انخفاض الضغط الجوي في البحر الأحمر وشبه الجزيرة العربية. واوضحت في بيان أن (التأثير كان متبايناً حيث تساقطت الأمطار في بعض المناطق، فيما شهدت مناطق أخرى عواصف رعدية). وأضافت أن(زيادة سرعة الرياح في بعض الأحيان تسببت بارتفاع الأتربة والغبار، ما ظهر وكأنه هبوب عاصفة ترابية). وتحسن الطقس امس اول السبت بزوال تأثير العاصفة الترابية.