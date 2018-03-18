خصوصية صناعة النفط والتعاقد مع الشركات الأجنبية – رافد عبيد النواس

تتميز صناعة النفط والغاز بمجموعة من الخصائص التي تميزها عن غيرها من أوجه النشاطات المختلفة، الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية، مما ينعكس بصورة طبيعية على الطرق والنظم والإجراءات المحاسبية المتبعة فيها، وكذلك على المفاهيم والقواعد المحاسبية المتعارف عليها في هذه الصناعات، وأهم ما يميز صناعة استشكاف وإنتاج النفط والغاز أنها تبدأ من حيث لا يوجد المنتج الذي ستتعامل معه، ولذلك ينصب نشاط الشركات النفطية في السنوات الأولى من تكوينها على بذل الجهود في اكتشاف أماكن النفط الخام، والاستعداد لعملية استخراجه،وهذا معناه أن هذه الشركات لا تحقق إيرادا خلال فترة البحث والاستكشاف، وإنما يبدأ تحقيق الإيرادات بعد أن يتم اكتشاف أماكن وجود النفط، ثم استخراجه من باطن الأرض، إذا أثبتت الدراسات الأولية إمكانية استغلاله تجاريا، بالإضافة إلى ان هناك عناصر أخرى تتميز بها، كضخامة حجم الاستثمارات فيها، وتباين ظروف التشغيل والإنتاج (العلاقة بين النفقات والإيرادات)، والانتشار الجغرافي لمواقع الإنتاج، بالإضافة إلى تعدد جنسية الشركات العاملة في هذا المجال.

إن الخصوصية التي تتمتع بها صناعة النفط والغاز أنها تحتاج الى وقت طويل ومبالغ طائلة ومخاطرة كبيرة، جعلت الدول النامية المالكة للنفط والغاز غير قادرة على تمويل النفقات الضخمة اللازمة لمراحله المختلفة (الاستكشاف والتطوير والإنتاج)،مما أتاح الفرصة للشركات الأجنبية للاستثمار في هذا المجال، من خلال عقود أخذت أشكالا مختلفة بحسب الزمان والمكان، ومنها عقود (الامتياز، والإيجار، والخدمة، وعقود تقاسم الإنتاج) والتي تبرم عادة بين الدولة المالكة للنفط والغاز والشركة المستثمر له، والتي تخول لصاحب العقد (الشركات النفطية) حق القيام بأعمال الاستكشاف والبحث عن النفط في مساحة يحددها العقد، ويلتزم صاحب العقد في مقابل ذلك بدفع مبالغ مالية معين لمانح العقد، كما يفرض عليه القيام بالتزامات عمل معينة، وتعد عقود الإنتاج من أهم العقود السائدة في العالم بل أكثرها أنتشارا، وهو يوقع عادة بين حكومة الدولة المالكة للنفط أو الشركة الوطنية وبين الشركة النفطية الأجنبية التي يوكل إليها بموجب هذا العقد مهمة المقاول، على أن تتحمل الشركة الأجنبية جميع التكاليف في مرحلة البحث والاستكشاف، فإذا ما توصلت إلى اكتشافات نفطية أو غازية تجارية،يتم تطويرها وتنميتها واستخراج النفط منها ومقاسمته مع الدولة بموجب ما نص عليه عقد المشاركة،أما التكاليف التي تكبدتها الشركة النفطية، فيتم استردادها من قيمة الإنتاج وفق جدول زمني وضمن سقف ما يسمى بنفط التكلفة، أما إذا لم تتوصل الشركةالأجنبية إلى اكتشاقات نفطية أو غازية بكميات تجارية، فإنها تتحمل جميع التكاليف منفردة دون أي تعويضات، وتنص جميع عقود مقاسمة إنتاج النفط والغاز، على تحديد مدة زمنية للعقد تنقسم إلى مرحلتين: الأولى مرحلة أعمال المسح والتنقيب ومدتها تتراوح بين سنتين واثنتي عشرة سنة، والثانية مرحلة الاستثمار التجاري ومدتها بين عشرين إلى ثلاثين سنة، وتتبع هاتان المرحلتان نفقات (التنقيب والاستكشاف والتنمية ونفقات التشغيل) وهذه النفقات تسترد كما هي محددة في نصوص العقد وتختلف من عقد لآخر، وبشكل عام يتم استرداد هذه النفقات على شكل قسط سنوي عن طريق نسبة معينة من النفط الخام المنتج، ويسمى نفط التكلفة أو النفط الخام المخصص لاسترداد التكاليف، ضمن سقف معين يحدد في بنود العقد.

بغداد