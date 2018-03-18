كلام * كلام

عقل الكاتب – فيصل جاسم العايش

الجميع لهم أدواتهم المرئية، فالجراح له مباضعه وتشخيصاته وادواته، والفلاح له مناجله وبذوره وادوات حصاده، والمهندس له رسوماته وفراجيله ومساطره غير أن الكاتب ليس له سوى كلماته ومخياله وعذاباته، وهي ادوات غير مرئية في مرحلتها الاولى الى أن تصبح حروفاً على الورق .

عقل الكاتب لا يشبه العقول الاخرى، فهو يرى، نعم يرى . له عينان داخل عقله تزيحان عنهما الجمجمة لكي تبدو الحياة اكثر وضوحاً واتساعاً، وسوى عينيه في اعلى وجههه له عيون اخرى تبصر ما لا يبصره سواه، تصنع له مالا يستطيع غيره أن يصنعه، الكاتب عدته اللغة وهذه اللغة لا تستجيب له الا اذا كان قادراً على معرفة خصائصها وطرقاتها، انهارها واقمارها وامواجها، غاباتها واعشابها وهوائها الذي يتنفسه مع كل حرف .

هذا الاختلاف عن عقول الآخرين يتيح للكاتب ان ينفرد في رؤيته للعالم وفي فهم الحالات التي يريد أن يتناولها فيما يكتب وان يضفي عليها ما يتيح لها ان تكون متوهجة في عقول قرائه الذين ما استطاعوا الوصول الى فهم هذه الحالات الا من خلال عقل الكاتب الذي يقرأون له . وهذه القراءة نتاج ابداعي نتج من هذا التلاقح الفكري بين عقلين مختلفين الاول منتج والثاني متلق وبينهما بون شاسع في المعرفة وفي الاستدلال وفي الابانة عن المضامين المرصودة من خلال العقل الاول والمنقولة الى العقل الثاني قسراً ورغبة في الايضاح وفي الرصد .

الاحداث حولنا، تباعاً، نتابعها ونعرف تفاصيلها ولكننا لا نجيد الكتابة عنها، وتوطينها على الورق كما يجيد ذلك عقل الكاتب المبدع الخبير في التقاط النوعي من هذه الاحداث، تاريخاًاو معاصرة، لكي ينفرد في الرصد، وفي دفع ايحاءاتها عنوة الى عقل المتلقي، لكي تتضح عنده ضرورة ان يكون فرداً ايجابياً في مجتمع ايجابي .

هذا ما يحدث تماماً في إتمام العلاقة والانصهار بين عقلين مختلفين في التكوين البيولوجي ولكنهما يلتقيان حين يحول الاول مادته الى كلمات على ورق، يتلقاها العقل الثاني، المتلقي، بإذعان وحب وكأن هذه الاحداث التي رصدها العقل الاول تمر عليه للمرة الاولى رغم انه يعيشها بشكل يومي!.

بغداد