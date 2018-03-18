حرب الجاسوسية – ادهم ابراهيم

تسارعت الاحداث منذ اتهام بريطانيا لروسيا بانها وراء عملية تسميم الجاسوس الروسي سكريبال المقيم في بريطانيا بغاز الاعصاب المطور في روسيا على حد قول الخارجية البريطانية . فتم طرد 23 دبلوماسيا روسيا من لندن .

ولم تتخذ روسيا اي اجراء مقابل ذلك حتى الان . ثم دعت بريطانيا مجلس الامن الدولي لعقد اجتماع عاجل لمناقشة استخدام روسيا لغاز الاعصاب في لندن في محاولة لقتل الجاسوس الروسي المقيم في بريطانيا وابنته .

واذا ماعلمنا بان سوريا كانت متهمة باستخدام غاز الاعصاب في حربها على عناصر متمردة فيها فاننا سوف نفهم اسباب التصعيد هذه . وربما جاء اتهام روسيا هذا في نفس السياق وزجها في الحملة المستعرة هذه والتي كان اخرها التهديد باستخدام القوة تجاه النظام السوري . والتي ستضع روسيا امام مواجهة محتملة مع امريكا او حلف شمال الاطلسي.

من غير المعروف حتى الان الى اي مدى ستقوم الولايات المتحدة بالوقوف الى

جانب شبريطانيا تجاه روسيا . ولكن من غير المستبعد وجود تنسيق بين الدولتين لزيادة التصعيد في حرب الجاسوسية هذه . ان دخول امريكا على هذا الخط يعني احتمال توسيع المواجهة مع روسيا لتشمل الوجود العسكري الروسي في سوريا خصوصا وان امريكا قد سبق وان هددت النظام السوري باحتمال استخدام القوة ضدها اذا ما اقدمت على استخدام الغازات السامة تجاه المعارضة ، وقابل ذلك رد موسكو بانها سوف لن تقف مكتوفة اليدين تجاه هذا التهديد لكونه يعرض الجنود الروس الموجودين في سوريا للخطر . ومن جانبها اوضحت اوروبا بان من المرجح ان روسيا قد استخدمت غاز الاعصاب في لندن . وهي بذلك تشاطر امريكا في التضامن مع بريطانيا ليتوسع النزاع اكثر للضغط على موسكو من اجل تقليص نفوذها في شرق اوكرانيا وسوريا .

وعندئذ ستكون روسيا في موقف حرج اذا ما اقدمت اوروبا على زيادة العقوبات الاقتصادية عليها . وبالرغم من ان هذه العقوبات سلاح ذو حدين اذ ان اوروبا ستتضرر ايضا منه ، الا ان روسيا سوف لن تكون قادرة على تحمل مزيدا من العقوبات الاقتصادية عليها وسيقع ضرر بالغ عليها ربما لا تستطيع الصمود اكثر . وسيكون تدخلها في سوريا باهض الثمن . ان بوتين رجل المخابرات الاول سوف لن يتخلى عن العقلية المخابراتية حيث لايستطيع العمل دون معرفة مسبقة بماجريات الامور . وردود الفعل المتوقعة لكل قرار يتخذ لتجنب الدخول في تعقيدات سياسية غير محسوبة . وسيبقى على هذا النهج مهما تكون نتائج هذه الازمة.ان روسيا لم تتخذ اي قرار متسرع تجاه بريطانيا او حلفائها وهي تحاول تهدئة الموقف لانها اصبحت في وضع لاتسطيع معه تحمل مزيدا من العقوبات او مواجهة محتملة . . ورغم ذلك فاننا سنشهد تصعيدا خطيرا للمواقف تجاه روسيا على جميع الاصعدة . وسيستتبع ذلك بطبيعة الحال تصعيدا مشابها تجاه حلفائها ، النظام السوري وايران ، خصوصا بعدما تخلص ترامب من وزير خارجيته الذي كان اكثر اعتدالا وصبرا من رئيسه.