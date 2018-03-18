السياحة وسيلة لتبادل الثقافات – بشرى محمد سامي الاسدي

السياحة في ابسط تعريف لها هي انتقال الأنسان من مقر سكنه الى مكان اخر ،وان هذا الانتقال لأغراض السياحة ،وبعبارة اخرى التنزه طلبا للراحة والاسترخاء بعيدا عن متاعب العمل وما يكتنفه من مشكلات ،فالانتقال من مقر السكن الى مكان اخر لأغراض التنزه والراحة بعيدا عن متاعب العمل و ا يا كان له فوائد صحية واخرى معرفية ، الصحية تتلخص في الترويح للنفس الذاتية والتخفيف من الضغوطات ،ضغوطات العمل و ربما ضغوطات اجتماعية.

اما السياحة الى المجتمعات الاخرى خارج حدود البلد ،يكسب الفرد معرفة بثقافات الاخر من حيث العادات والتقاليد ،كما هو اطلاع على التراث الحضاري والثقافي والتاريخي للشعوب الاخرى.

وقد كان للسياحة اثر واضح في نقل الثقافات الاخرى الى مجتمعات السياح في اوطانهم حيث يكتسب السائح المعارف في مختلف المحالات في حالة تركيزه على زيارة المعالم الحضارية والتاريخية وكثيرا ما كان للسياحة دور في اكتساب ودخول عادات وتقاليد جديدة هي معبر عن ثقافة الاخر ،وبالتأكيد ان البعض من هذه العادات والتقاليد لا تنسجم مع ثقافات بعض الشعوب ،لذا التركيز يكون على ما هو ينسجم مع ثقافة مجتمع السائح،بمعنى اخر ان ما هو مقبول ومفيد نعم للاستفادة منه في تطوير التقاليد والعادات المجتمعية ،اي هناك قواعــــــد عامة مجتــــــــمعية ومتفق عليها ولذلك لا يــــــجب ان يكون ما يكتســـــب خارج حدود هذه القواعد .

فالبعض من تقاليد وعادات الاخرين هي مساعدة الاخر وتقديم العون ومن عادات الاخرين المطالعة المستمرة حتى عند التنفل بعربات النقل او القطارات او المترو هكذا هي الشعوب المتقدمة والتي تعي اهمية الثقافة وبعدها الثقافي ،وهذا مؤشر ايجابي لمجتمعات من هذا النوع فهو تعبير عن ثقافات هذه الشعوب ،وان الاختلاف بين افراد بعض الشعوب يحل بالتفاهم والعتاب دون اللجوء الى العراك والسب والشتم التي اعتادت عليها بعض الشعوب وهي عادات متخلفة وبالية وبائسة ولا تنسجم مع القواعد المجتمعية العامة التي تحظى بالقبول العام خلاصة ما يمكن قوله ان السياحة لها دور فاعل في كسب الانسان مهارات معرفية ومجتمعية وثقافية . وبالتالي يمكن الاستفادة مما هو ايجابي باعتبار السياحة مصدراً من مصادر الثقافة .