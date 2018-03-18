العراق .. شعب موحّد – فريد حسن

برغم كل ما بذلتها ماكنة العدوان وبرغم ما بذلت من جهود لجهات بعينها لتفتيت وحدة الشعب وبرغم كل المصائب التي ساقها اعداء العراقيين لتمزيق النسيج الاجتماعي والمنظومة الاخلاقية الراقية لشعبنا الاصيل الا انها باءت بالفشل وبرغم كل الشعارات الدخيلة التي استخدموها على شاكلة الطائفية والمذهبية قد فشلت زراعتها على اديم العراق بل واعداء العراق لم يبقوا شيئا الا وجربوه مع ابناء هذا الشعب المبارك المصطفى من الله سبحانه جلا وعلا .

ففي كل حين يتربص بنا المتربصون ليهاجموا حضارتنا والتي أجمل ما فيها وحدتنا واخوتنا منذ الاف السنين لقد اسهم العراقيون بكل اجناسهم وطبقاتهم وطوائفهم ومذاهبهم وقومياتهم في بناء هذه الحضارة التي تعد مفخرة للعالم اجمع ، هي ليست المرة الاولى ولا المرة الالف لزعزعة الاوضاع في العراق ولاحداث شرخ في صفه الوطني وانتمائه لتراب ارض الانبياء والتقاة الصالحين ارض السواد ارض الرافدين ارض النخيل والجبال وارض العلماء والشعراء بل لقد جربوا كل اشكال الجرائم المنظمة وسخروا عملاء اقزاماً وطوعوهم لتنفيذ اجنداتهم لكنهم خسئوا فلن يتمكنوا من النيل من وحدة ابناء العراق العظيم .

بل لم يدع الاعداء اي فعل وفي قمة الخسة الا واستخدموه من خلال تنظيم عملاء لهم وتدريبهم لاحداث شرخ في الروحية الوطنية لابناء الوطن الواحد الا ان ارادة الله كانت فوق كل الارادات ويد الله فوق ايديهم وتبت كل الايادي التي تريد زرع الفتنة والفرقة بين الشعب الواحد المؤمن بالله الواحد الاحد القهار ونقول لكل حاسد حسد ان بلادنا يبقى عصيا عليهم من التمزق والتشتت لان فينا قلبا ينبض بالعراق ارضا ووطن وشعبا وقيم .

العراق مهد المحبة والتاخي كما هو مهد حضارة ورقي وتاريخ مزهو بأفعال الرجال ومن يمر على تأريخه سيجد البطولات تطرز جيد ابنائه كما العلوم الصرفة ومدارسه وجامعاته والسلام الذي يلف قلوب ابنائه .ان مؤامرة 2003 جاءت لتزرع الفتنة ولتصنف العراقيين على غير وصفهم الاصلي وهي ورغم كل المؤامرات بقيت (عراقية) فالعراق في العروق ومن ذا الذي يثبت أمام جبل وصرح اسمه (العراق) وقد جرب الكثيرون لكنهم فشلوا وجروا اذيال خيبتهم فبقي العراق وسيعود ابناؤه متراصين موحدين لانهم افشلوا كل المؤمرات التي حملت اسماء عقيمة بعيدة عن الاخلاق ودين الاسلام السمح فجاءت المؤامرات بتوجيه من دول بعينها فاطلقت المذهبية والطائفية لتنتقم من العراق الذي وقف باباء ضد دسائسهم لاحتلاله عبر التاريخ من اطراف اجنبية اليوم باتت تتشبث بالدين من أجل غايات خبيثة وهم احفاد من اتلف ومزق رسالة الرسول الكريم ودعواه اليهم لدخول الاسلام وترك الاصنام.