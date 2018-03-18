قبل إنطلاق زوار الكاظم (ع) – فائز جواد

ايام وتبدا الحشود المليونية القادمة من محافظات الوسط والجنوب وبغداد بالانطلاق سيرا على الاقدام قاصدين مدينة الكاظمية لاحياء ذكرى استشهاد اسد بغداد موسى بن جعفر عليه السلام ، وبكل تاكيد ومنذ الان بدات المواكب المسؤولة عن استقبال زوار الامام والمتوجهين من المحافظات مرورا ببغداد ومناطها المختلفة استعدتها اللازمة ، ويقينا كل عام تشهد شوارع العاصمة في الايام التي تسبق ذكرى الزيارة اختناقات مرورية بسبب الحشود المليونية التي تنطلق سيرا على الاقدام ، هنا تجدد مناشداتنا لجميع الدوائر الامنية والخدمية ضرورة تنسيق وتامين المسارات التي تربط شوارع بغداد وصولا الى مدينة الكاظمية التي تغلق منافذها بيوم الذروة لتامين الزيارة العظيمة ، وبكل تاكيد نجد الصدرالرحب من قبل المواكب التي تقدم خدماتها من خلال تقديم الاطعمة والخدمات الاخرى لزوار الامام عليه السلام وبالتالي نجد ان التعاون جاد من قبل اصحاب تلك المواكب عندما تختار الساحات والامكنة التي لاتؤثر على انسيابية حركة المواطنين سواء بمركباتهم ام سيرا على الاقدام وبالتالي يكون الوصول الى مدينة الكاظمية يسيرا ومؤمنا بلا حوادث قد تعكر اجواءالزيارة التي تشارك بها كافة الطوائف والمذاهب والمواطنين بكافة اعمارهم واجناسهم ، نعم الزيارة المقدسة على الابواب امنيات ان نسهم ونتعاون جادين كمواطنين مع الجهات الامنية والخدمية في بغداد من اجل تامين السلامة والراحة التامة لزوار الامام عليه السلام وتامين ايضا الانسيابية والراحة لسالكي الطرق الفرعية والرئيسية في العاصمة بغداد لنرتقي جميعا باحياء ذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر عليه السلام التي ستصادف في النصف الثاني من شهر نيسان المقبل ، وتحية لكل الذين يساهمون بتحقيق زيارة مليونية مؤمنة لنصل الى مرقد الامام الكاظم عليه السلام بذكرى استشهاده .