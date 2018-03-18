اللاعب السياسي في الإنتخابات – ليث رائد صائب

بين الحين والاخر تذهب الامور الى الاستقرار النسبي وتغلق الملفات، الا ان الوضع في هذه البوتقة المتمثلة بالشــــــعب، المرجعيات (الدينية، السياسية، العشائرية، واخيرا الثقافية)، والحكومة، يكاد يكون متذبذباً دائما، من مشاكل الموازنة، الى الانتخابات ومرورا بالفساد. العراق اليوم خارج اطارات التقييم، انه في دوامة وحسب، قد تتشكل مجموعة اسباب لوجهة النظر هذه الا ان النبض بطبيعته لن يستقر ما دام المجتمع في طور الحياة.

مقتدى الصدر، او كما احب ان اسميه الان بـ (اللاعب السياسي) قد لا يروق الامر لمحبيه واتباعه ولكن هذا اللقب ينطلق من ارضية عميقة، ما وراء الدولة، وما بعد الحكومة ، يوجد محرك، يحتوي على اكثر من عتلة، في هذه المرحلة ارى ان الحصة الاكبر من مسببات الحركة هي دعوة الاصلاح التي نادى بها الكثير قبله، ولكن ليس ذلك الاصــــــــلاح الروتيني الذي قد يختصر بتســــــوية هنا او هناك.

حينما ترى و تسمع من ان عمامة شيعية سوداء لها اصول دينية متـــــــجذرة تطلق نداء الدعوة الى حكومة التكنوقراط او فلنعبر عنه بـ (هاشتاك مليونية التكنوقراط ) وتبدأ بتشخيص فشل الاسلاميين ونقده وتقول لا مانع من تكنوقراط علماني مستقل، عليك اذن ان تستقرأ الاتي :

ان الخارطة الانتخابية ترسم بقلم الشعبية، هذه المرة لن تنجح مشاريع الاغلبية السياسية او المحاصصة او دولة المكونات، فحيث ان الكبت الجماهيري على وشك الانفجار فلا بد اذن من الاسراع الى ” طاقم تنفيذي متخصص ” وعلينا هنا ان نفرق بين الوزارة وبين رئاسة الوزراء، ويكاد الامر ان يكون مشابها لما حصل سابقا، مقتدى الصدر يحدد الولاية الثانية للمرة الثانية على التوالي، بالتأكيد انه لا يحتاج الى مجموعة مستشارين او خبراء ليهمسوا له بالتخلص من الشخصنة او مجموعة العناوين التي تنضوي تحت لوائه شكلا او قالبا.

واعني هنا استعماله لمناورة ذكية وشجاعة بأبعاد جمهوره عن قادة في حراكه السياسي، خلاصة القول ان هذا الرجل في نمو وتطور دائمين، نسق الخطاب، ايماءات التعبير، واخيرا الرسم المؤسساتي للدولة والدولة الضمنية، بالتأكيد هو كزعيم لتيار لديه من المصالح ما يكفي لاستغلال عين مجهرية تسلط الضوء على العدسة بعد ان كان يوما ما جزء من تلك العدسة بما فيها من عينات قد تكون سليمة او حاضنة للبكتريا.

ان السيد مقتدى الصدر اصبح في مكان يمكن تشبيهه بالعرش، لديه القدرة الكافية على قول كلمته المعهودة ( لا حبيبي ) بكل ثقة، وهو يعلم والجميع يعلم انها ليست مجرد كلمة، العراق اليوم لا يملك رصيداً كافياً في حكوماته من النخب والكفاءات التي تجعله دولة بالمعنى الدقيق لكلمة دولة، حيث انها ذات انعكاس بعيد، تتلخص بمشروع متكامل من الجهود الفردية والمؤسساتية التي يقع على عاتقها رسم حياة اجيال متعاقبة، لديها مجموعة من المبادئ والقيم الانسانية تشكل دستوراً خلفياً يحركها باتجاه النضج وتحقيق المصالح العليا، هذا ما سنشهده خلال ربع قرن من الان على يد ” صانع الملوك “.