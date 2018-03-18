الشباب عنصر تجديد وبناء – جاسم مراد

قبل فترة وجيزة طرح السيد عمار الحكيم زعيم كتلة الحكمة بانه من الضرورة بمكان اعطاء الفرصة للشباب للصعود للمراكز القيادية في السلطة والاحزاب ، فهذا الطرح لو تحقق يشكل نقلة نوعية في الدولة والاحزاب ، ويخلص البلاد من عملية التدحرج الى الاسفل وتأكلها لكون السنوات الفائتة قد اكدت على المستويين البرلمان والسلطة ركودهما ودورانهما حول مصالحهما وكياناتهما ومحاصصاتهما .

وهذا الامر الذي شكل نفورا بين الناس والسلطة ، وفقدان المصداقية بينهما ، سيؤثر بشكل اكيد على الدولة العراقية ومؤسساتها وبنائهما وتطورهما ، العراق وفي هذه الدورة الانتخابية تحديدا بحاجة الى التجديد والى تفعيل القوانين وحمايتها بدءا من شرطي المرور في الشارع المنفلت وصولا الى دوائر البلديات مرورا بكل مفاصل مؤسسات الدولة .

العراق بعد الانتصارات الباهرة على الارهاب ، ليس بحاجة لعودة المختفين بين الجدران من اعضاء مجلس البرلمان الى الجهات الاخرى ، والشباب في تقديرنا الذين عاشوا ويعيشون بين الناس هم الاكثر رجاحة في التنقل والزيارة لدوائر الدولة ، كذلك هم اكثر همة في التنافس الايجابي وتحقيق المنجزات لان هذا رهانهم سيما اذا اطلقت ايديهم وعقولهم وطنيا وابداعيا بعيدا عن وصايات وسيطرة الكتل والاحزاب على مواقفهم وحركتهم .

اننا نعتقد ان الشباب الوطني إذ كانوا داخل الاحزاب والكتل او خارجهم هم الاكثر فعالية ، يتوجب اتاحة الفرصة امامهم إذا كان الهم عراقيا ، واذا ظلت اقطاعيات الكيانات والاحزاب هي الجاثمة فاننا لانتوقع هناك تبدل على الحالة القائمة بل ستسوء اكثر لكون الصراع بين المحاصصين والطوائف والاقطاعيات السياسية سيبقى هو المرجح .

لاندري لماذا عودة شيوخ البرلمان الى كراسيهم ، وهم الذين فشلوا في تحقيق منجزات يذكرها الناس بالبنان ، ولماذا ذات الوجوه تعود عبر لافتاتها الى عضوية البرلمان وهي ذاتها التي ظلت خارج الاداء الحقيقي لمصالح البلاد والمواطنين .

من المؤسف نسمع نفس الاسطوانات ، من إنه اذا انتخب هذه المرة سيخدم منطقته ودائرته الانتخابية في حين اربع او ثمان سنوات لم يقدم لمنطقته حتى المياه الصالحة للشرب ، ولا شغل الشباب العاطلين عن العمل ولم يوجد بين ناخبيه طوال السنوات حتى عودته في الانتخابات الجديدة .

إن أي حركة سياسية أو كتلوية تستلم السلطة او تشارك في الحكم ، من المفترض ان تجري تقييما فكريا وسياسيا لادائها وعن علاقاتها الوطنية والاقليمية والدولية بما يخدم البلاد ومصالحها ومصلحة الجماهير ، وهذا التقييم ضرورة ومصلحة وطنيـــــــة عليا ، ودون ذلك يعني جمودا فكريا وانانية سياسية تؤدي بالضرورة الى تيبس العلاقة مع الجمــــــاهير وتطلعاتها المستقبلية .

ان العصر الراهن ، هو عصر ديناميكي محوري ، بحيث في ضربت زر على الكومبيوتر يعرف الانسان في كل بقاع الارض التحولات السلبية والايجابية في ذلك البلد او هذا ، وان الفكر الديني لبعض الاحزاب والكيانات والتيارات لايمنع اساسا عملية الانفتاح والتطور مطلقا ، بل الجمود الفكري والعقائد الثابتة هي التي تضر .

إن العراق منذ تكوينه بلدا محوريا حواريا ديناميكيا ، وان تعدد مكوناته وثقافاته اعطاه الريادة في البحث وفي تجدد الثقافات وابداعها فكريا وثقافيا ، وان اي محاصرة اورفض لعمليات التطور المدني والانساني مع شعوب المعمورة يعني ذلك تأكل حضوره بين امم العالم .

لذلك نقول إن صعود الشباب من كافة القوى والتيارات الى مراكز الفعـــــــل في السلطـــــــتين التشريعية والتنفيذية يعطي دفعة ايجابية للبلاد ويـــــؤدي الى مزيــــــد من الحركة لخدمة البلاد والمواطنين .

إن الاصرار على عودة الوجوه والاعضاء البرلمانيين السابقين الى نفس المواقع يعني ذلك عدم مراجعة الخلل وعدم التجديد ، وهذا يضر بكيان الدولة وييبس الافكار ، ويجعل الانانية السياسية والمصالح الذاتية فوق مصلحة الوطن والشعب .