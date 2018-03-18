تلك الكتب

عندما يكون الموتى شهوداً – رزاق ابراهيم حسن

لا ادعو الى عودة الرقابة على المطبوعات او التدخل الرسمي في اراد ومواقف الباحثين والدارسين ومبدعي الروايات والقصص والمسرحيات والقصائد ولكنني ادعو الى عدم السكوت على مزوري الحقائق والمعلوماتوالتواريخ الذين استغلوا سهولة ورخص الطباعة في الظروف الراهنة وانعدام الرقابة وطبع اصدار الكتب دون المرور بخبراء ومختصين لطبع واصدار الكتب يتناولون فيها سيرهم الذاتية وينسبون في هذه السير لانفسهم بطولات وامجادا تأريخية او ينسبون هذه البطولات والامجاد لابائهم واجدادهم.

ومع ان هذه السير تكتب وتصدر لاشخاص يمارسون دورا سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا بارزا ومؤثرا ومع انهم ليسوا من اصحاب المواقع المؤثرة كما هو حال الذين كتبوا مذكراتهم وسيرهم الذاتية في المراحل السابقة الا من حقهم الكتابة عن انفسهم وتوثيق مذكراتهم وسيرهم الذاتية, فكتب الاجداد لم تر اي شخص دون توثيق بعض المعلومات عنه كما ان الاداب الغربية اصبحت مفتوحة لاية مذكرات واية سيرة ذاتية من اي شخص مهما كان موقعة وعمله بل ان دور النشر تتنافس بحصول على مذكرات وسير بعض الاشخاص سواء كانوا من السياسيين او غير السياسيين واذا كانت المذكرات واتلسير لدينا مرتبطة بما هو سابق وقديم من الاحداث والوقائع فان دور النشر الغربية تهتم بما هو جديد وراهن عن المذكرات والسير الذاتية وتتنافس من اجل الحصول عليها لكي تحصل على ما هو ساخن ومتوتر وتقدم مادة مثيرة للجدل والسجال ومادة بحاجة الى المزيد من الاراء والمعلومات للوصول بها الى القناعة.ان كتابة واصدار السير والمذكرات تقع في اطار حرية الرأي والتعبير وهي من الحريات الاساسية في عصرنا الراهن ولذلك يكون من حق اي شخص ان يبادر الى كتابة ما يعنيه من هذه السير والمذكرات ولكنها تدفع الى بلبلة واضطراب المعلومات والخلط بين الصحيح والخطأ وبين الواقع والمزيف عندما تعتمد قلب الحقائق وتزييفها وادعاء ادوارالبطولة في الاحداث والوقائع المهمة فيها.

ان الشخصيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية البارزة لا تمتلك هامشا كبيرا على التزوير والتزييفلان الاحداث والوقائع التي عاشتها ومارست ادوارا قيادية فيها قد عاشها ناس اخرون ويمكن ان يكونوا شهودا على مذكرات وسير هذه الشخصيات وحق هذه الشخصيات يتهم بعضها احيانا بالتحريف والتزوير اذ لو كانت معلوماتها دقيقة وكانت الشهادات عنها صادقة لما حصل هذا الاختلاف الكبير في تاريخ بعض الاحداث والوقائع والشخصيات, فان الذين يزعمون بان لهم ولابائهم واجدادهم ادوارا بارزة ورئيسة في بعض الاحداث والوقائع وهم كاذبون انما يزيدون التاريخ بلبلهلا واضطرابا, وخاصة ان هولاء يستدلون بصحة وعدم صحة هذه الادوار الى شهود موتى والى شهود غادروا الساحة قبل وقوقع الوقائع والاحداث ويمكن للقارئ المدقق والذكي ان يتعرف الى عدم صحة هذه الاحداث والوقائع بالرجوع الى المصادر والمراجع فهي تذكر اي شيء عن الادوار المنسوبين لهذا الشخص او ذلك ومن الزيف ان يكتبون مذكراتهم وسيرهم الذاتية وبمقدورة ان يتساءل لماذا اغفلت هذه المصادر ,ذكر هذه الادوار؟ان ابقاء البعض على كتابة مذكراتهم وسيرته لغرض تشوية وتحريف وتزييف الحقائق والمعلومات مستغلا حرية التعبير انما يسيئ الى هذه الحرية ويسيئ للتاريخ وهو في المحصلة النهائية يقدم نفسة مزورا ومزيفا وليس من شهود التاريخ او من المساهمين في توفير حقائقة ومعلوماتة.

ويبدوا ان هذه النظرة الى مثل هذه السيراو المذكرات قد اعلنت عن نفسها فور صدورها في كتب اذ تهمل من قبل المؤرخين والباحثين ويكون تداولها محصورا باصدقاء واقارب الكتاب.