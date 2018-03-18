ترحيب رسمي وشعبي برفع الحظر وعبطان يتصدّر المشهد

صدارة المرحلة الأولى للزوراء بإمتياز والنفط بين الكبار – الناصرية – باسم الركابي

قبل الولوج في تفاصيل أخر مباريات المرحلة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم لابد من تثمين كل الجهود التي أثمرت عن رفع الحظر عن ملاعب البصرة وكربلاء واربيل واللعب فيها رسميا في ترحيب رسمي وشعبي في ان تعود منتخباتنا وأنديتنا للعب في ميادينها وما ينعكس على واقع النتائج من خلال ميزة الأرض والاستفادة المالية من بيع تذاكر الدخول بشكل أصولي فضلا عن اعتبارات القرار الذي جاء متزامنا مع انتصارات الشعب العراقي على الدواعش الارهابين. قرار السماح للمنتخبات الوطنية والأندية المحلية اللعب رسميا يأمل ان يفتح الأفاق الواسعة في ان يرفع الحظر عن ملعب الشعب في ظل المساهمة الوجدانية للشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الأسيوي والإخوة في اتحادي الكرة السعودية وقطر ودورهم الساند لدعم الملف العراقي. ونقدر باعتزاز دور وجهود الكل وفي المقدمة الوزير الشاب عبد الحسين عبطان الذي لم تربطني به علاقة اجتماعية او رياضية حتى مهاتفته يوما ما لكن ما زاد ارتباطي به هي جهوده الواضحة على مستوى الوزارة واستمر يعمل بحسن النوايا مع الامور ومن عمل معه من شخصيات بعد الاستعانة بلاعبي المنتخب الوطني القدامى والشخصيات الكروية وفي نوايا عراقية ومسؤولية خالصة وهو من حمل وتابع ونجح بادارة الملف من اول يوم تولي مسؤولية الوزارة وان جازت التسمية فهو رجل ملف رفع الحظر عن الملاعب العراقية عندما استمر في جولات عربية وأسيوية ودولية وعمل في الميدان وليس من وراء مكتبه وارتقى بالمسؤولية كما يجب مع تقديرنا لبقية الجهود ممثلة في اللجنة الاولمبية واتحاد الكرة لكن الرجل ارادها قضية عراقية خالصة وليس شخصية او دعاية انتخابية كما يجري في أروقة اتحاد الكرة وعبر نظام الانتخابات الذي سيساهم بدرجة عالية في البقاء على نفس الوجوه في جمهورية القدم التي توقعنا ان يتركوها بعد الخروج المر من تصفيات كاس العالم وما حصل بعد ذلك من ضغوط و كما فعل كارلو تافيكيو رئيس اتحاد الكرة الايطالي عندما فضل الاستقالة على البقاء بعد فشل المنتخب الايطالي في الوصول الى روسيا.

تعادل الزوراء والنفط

لا يستحق الزوراء التعادل بقدر الخسارة التي كاد ان يلحقها به النفط الذي قدم مباراة مهمة وتقدم د13 عن طريق وليد كريم وشهدت سيطرة للنفط والاستحواذ على الكرة وكان الأكثر خطورة واستحق التقدم والمرور اكثر من مرة الى منطقة الزوراء وسط تراجع وارتباك لخطوط المتصدر وافتقاد القدرة في درء الخطر النفطي حيث الخطوط المفككة وارتكاب الأخطاء منذ بداية المباراة في أداء ممل للغاية خلا من الخطورة على المرمي قبل ان يعود للسيطرة النسبية في اخر دقائق وقت الشوط الأول الذي شهد تغيرا هجوميا من اجل تحقيق التعادل وهو ما حصل في الدقيقة الأخيرة من ضربة جزاء مثيرة للجدل نفذها حسين جويد. والعودة كانت في شوط المدربين حيث اندفاع لاعبي الزوراء للهجوم بسبب تراجع النفط ما شجعهم الاستحواذ الأكبر من خلال الدور الذي قام به علي حسين في قيادة الفريق للهجوم املا في حسم الامور كما اعتاد الفريق في اكثر من مرة في تحقيق التفوق في الأوقات القاتلة بعد الاستحواذ على الكرة وتهديد مرمى النفط الذي تصدى لها محمد كاصد وإنقاذ الموقف. كما لم تنفع تبديلات اوديشيو في تحقيق الإضافة وحسم النتيجة التي كادت تذهب الى شباب النفط في اخر الدقائق العشر حيث تسديدة بسام شاكر 81 الزاحفة للمرمى التي انقذها بصعوبة جلال حسن لتتحول الى ركنية كما انقذ جلال اخطر كرات المباراة من انفرادة ايمن حسين د88 وسط صمت جمهور الزوراء الممتن لجهود الحارس في انقاذ الفريق من الخسارة بعدما عاد النفط للسيطرة كما كان الحال في البداية لكن النتيجة كما هي قبل ان يطلق الحكم نهاية المباراة.

تصدر المرحلة

وانهى الزوراء المرحلة الاولى متصدرا للفرق بعدما رفع رصيده الى 47 نقطة موسعا الفارق مع الشرطة الى 8 نقاط كما انهي مباريات المرحلة الأولى بسجل نظيف بعدما قدم مباريات مهمة تطور من خلالها قبل ان يتراجع فنيا في الجولات الأخيرة عندما اخذ يستقبل الأهداف في بداية مبارياته كما حصل مع ميسان والنفط كما شهدت تراجعا فنيا لكنه استمر متفوقا منذ البداية وسار بالاتجاه الصحيح عندما وجدناه يحسم بعض المباريات في الأوقات القاتلة كما حصل مع الجوية مرتين في السوبر والدوري كما عكس في اغلب مبارياته طابع الندية والإثارة ساعدته في التقدم وإنهاء المرحلة المذكورة بفارق مقبول مستفيدا من تراجع الشرطة في الجولات الخمس الأخيرة بعدما تعادل في ثلاث مباريات متتالية وخسارتين إمام الجوية والكهرباء وإمام الزوراء طريق طويل لكن على اوديشيو معالجة الأخطاء التي ظهرت في الفترة الأخيرة ويبدو انه جراء حمل المباريات على المستوى المحلي والآسيوي وارتباط اللاعبين مع المنتخب الوطني، كما خرج بأفضلية هجومية عندما سجل 34 هدفا وفي دفاع متجانس تلقى 12 هدفا كما عكست مجموعة اللاعبين دورها في الدفاع عن الفريق الذي استمر يلعب بتوليفة من اللاعبين الشباب والخبرة التي تتطلع للمرحلة القادمة بقوة امام الاستمرار في التقدم وتحديد ملامح الصراع على اللقب بعد قطع نصف الطريق بالطريقة المشار اليها وفي ظل عمل مشترك للإدارة والجهاز الفني ورغبة اللاعبين في الظهور مع احدافضل الفرق المحلية ممن تلعب الكرة الجميلة ومن تصدر الكل من حيث عدد الألقاب والرغبة بإضافة الرابع عشر بعد قطع نصف الطريق في نتائج مهمة وسجل ابيض وفارق نقاط مهم وكلها حوافز امام الفريق والشيء اللافت هذا الموسم هو الوجود المهم للزوراء على مستوى المنافسة الأسيوية بعد العودة النتيجة الأخيرة بالفوز على المنامة البحريني وقلب تأخره بهدف الى فوز بثلاثة كما ستتاح الفرصة إمامه والجوية في الاستفادة من مبارياتهما أسيويا بعد قرار الفيفا برفع الحظر كما مهم الاستفادة ماليا من التذاكر والتواجد الجماهيري المتوقع ان يتابع مبارياتهما في العراق بعد انتظار طويل اقترب من أربعة عقود.

قدرات النفط

من جانبه عكست قدرات فريق النفط الذي قدم مرحلة مهمة من حيث الأداء والموقع الرابع 33 نقطة ونجح في مواجهاته مع الفرق الجماهيرية عندما تغلب على الطلبة بهدف وتعادل سلبيا مع الجوية والشرطة وبهدف مع الزوراء واقسى خسارة والوحيدة تعرض لها من الصناعات كما قدم العديد من المباريات المهمة رغم انتقال عدد من عناصره المهمة في بداية الموسم لفرق أخرى لكنه لم يتاثر في ذلك لارتكازه على قاعدة شبابية وراء إدامة زخم الفريق من خلال موجود اللاعبين الذين استمر يقدمهم المدرب حسن احمد خلال المواسـم الثلاثة الأخيرة التي نقلت الفــريق للواجهة بفضل الاستقرار التدريبي وتعاون الادارة مع المدرب الذي تميزعن اغلب اقرأنه في الاعتماد على الوجوه الشابة وليس الجاهزة وهو ما جعل الفريق محط تقدير المراقبين. ولعب النفط 18 مباراة حقق الفوز في 8 مرات والتعادل في 9 قبل ان يخسر مباراة واحدة امام الصناعات والكل ينتظر عودة النفط في المرحلة التالية بشكل أفضل في ظل جهود اللاعبين والتصدي للأمور بشكل أفضل بشان التواصل مع المباريات بقوة وان تسير الامور بنجاح.