في المرمى

فرصة أخرى – عبدالحكيم مصطفى

الفوز المهم العريض الذي حققه منتخبنا الوطني لكرة القدم على شقيقه السعودي في المباراة الودية في البصرة، خفف الى حد ما على الشارع الرياضي المحلي، اخفاق المنتخب في الفوز بكاس الخليج العربي التي جرت في الكويت .. من هنا تمثل بطولة الصداقة الدولية فرصة اخرى لمدرب المنتخب الوطني الكابتن باسم قاسم في تصحيح المسار الفني لفريقه الذي يعد بكل المقاييس احد افضل فرق القارة الاسيوية وان اعداده الاداري والفني السيء لتصفيات بطولة كاس العالم 2018، هو الذي قضى على طموحه .. وان تأكيد الاتحاد العراقي لكرة القدم على ان باسم قاسم سيستمر حتى نهاية عقده الذي سينتهي بعد اشهر قليلة، يبقى باب الاستغناء عنه مفتوحا وهنا أقول ان المدة الزمنية التي عمل فيها الكابتن باسم قاسم مدربا للمنتخب الوطني في اول مهمة تدريبية له على هذا المستوى في مسيرته التدريبية الطويلة، تمنحنا حق القول بان باسم قاسم يستحق الاستمرار في عمله حتى نهاية بطولة امم آسيا القادمة لانه مدرب يمتلك ادوات النجاح، وان اخطاءه في بطولة الخليج العربي ممكن تصحيحها في ظل وجود عدد مميز من اللاعبين المؤهلين للعب في الخط الاول للمنتخب الوطني، سواء كان المحترفين المجربين او اللاعبين الذين انتجتهم بطولة دوري اندية العراق لفرق الدرجة الممتازة في الموسم الماضي, وفي ظل دعم اتحاد الكرة بمعظم اعضائه له .. واستطيع القول ان الراي العام الرياضي المحلي والاعلام الرياضي بكل قنواته , يؤيد بقاء الكابتن باسم قاسم في منصبه، ولو ان هذا التاييد نسبي وليس مطلقا .. هذا المناخ شبه المثالي للنجاح يجب ان يكون دافعا لباسم قاسم ان يعمل بكل ما اوتي من مهارة وخبرة واستعداد تدريبي، لبناء منتخب وطني عراقي يستقيم ويتفق مع تاريخ ومكانة كرة العراق التي كانت ولاتزال من افضل الكرات في آسيا، ولكنها كما أسلفنا عانت طويلا من سوء الادارة لشأنيها الفني والاداري على حد سواء .. نعم بطولة الصداقة ودية الطابع، ولا تعني نتائجها اي شيء في الحساب الرسمي، ولكن حافز الفوز بالمركز الاول يبقى طموحا مشروعا يعزز على اقل تقدير تواجد منتخبنا في تسلسل افضل من (83) بحسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.