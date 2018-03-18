بيتيس يهزم إسبانيول خلال مباراة الغرائب والطرائف

ليفربول تكّتسح واتفورد في ليلة الفرعون المصري

{ مدن- وكالات: قاد المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول لاكتساح ضيفه واتفورد، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اول امس السبت، على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الـ31 من عمر البريميرليج. وارتفع رصيد ليفربول إلى 63 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث بشكل مؤقت، فيما تجمد رصيد واتفورد عند 36 نقطة في المركز العاشر، بجدول ترتيب البريميرليج. وكان لصلاح نصيب الأسد من أهداف ليفربول برصيد 4 أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق (4) و(43) و(77) و(85)، فيما صنع هدفا لفيرمينو (49). واعتلى الفرعون المصري صدارة هدافي الدوري الإنكليزي برصيد 28 هدفًا بفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه. وباغت محمد صلاح، نجم الريدز دفاعات واتفورد مبكرًا، بعدما تلاعب بميجيل أنخيل بريتوس، قبل أن يودع الكرة في الشباك بالدقيقة 4 . وظلت المباراة حبيسة وسط الملعب وسط تكتل لاعبي واتفورد في المناطق الخلفية، وسط تمريرات خاطئة كثيرة من الطرفين. وشهدت الدقيقة 27 تبديلا اضطراريا لليفربول، إذ خرج إيمري كان بسبب إصابة في الظهر ليحل جيمس ميلنر بدلاُ منه. وهدد ريتشارلسون، جناح واتفورد مرمى ليفربول برأسية من داخل منطق جزاء في الدقيقة 37، إلا أن الكرة ذهبت ضعيفة في يد حارس الريدز. ونظم ليفربول هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 39، بدأها ملينر الذي مرر كرة لصلاح، قبل أن يقوم الأخير بإرسال تمريرة عرضية لفيرمينو الذي راوغ مدافع واتفورد، وسدد كرة قوية إلا أن الحارس تألق وحولها لركلة ركنية. وأضاف صلاح، الهدف الثاني في الدقيقة 43 بعدما ترجم عرضية رائعة من زميله أندريه روبرتسون، في الشباك. وعزز فيرمينو تقدم الريدز بهدف ثالث في الدقيقة 49، بعدما لعب عرضية صلاح بالكعب بشكل رائع في الشباك. وكاد جوزيه هوليباس، أن يسجل الهدف الأول لواتفورد في الدقيقة 51، بعدما سدد كرة قوية إلا أنها مرت بجوار القائم الأيمن. وحرمت العارضة، روبرتو بيريرا نحم واتفورد من تسجيل هف محقق بعدما تسديدته المتقنة التي جاءت من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 52 . وسجل صلاح هدفه الثالث الهاتريك والرابع لفريقه في الدقيقة 77، بعدما استلم تمريرة من ماني، قبل أن يتلاعب بدفاعات واتفورد مجددًا ويسجل الكرة على يمين الحارس. وواصل صلاح تألقه بتسجيل الهدف الخامس لليفربول بعدما استغل تسديدة البديل داني إنجز العائدة من أوريستيس كارنيزيس، حارس واتفورد ليودع الكرة في الشباك بالدقيقة 85 .

بيتيس يهزم إسبانيول

على صعيد اخر حقق فريق ريال بيتيس اول امس السبت فوزا كبيرا على ضيفه إسبانيول بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة الـ29 للدوري الإسباني بملعب بينيتو فيامارين، الذي كان مسرحا لأمطار غزيرة وحوادث غريبة وطريفة. افتتح الدومينيكاني جونيور فيربو النتيجة لصالح أصحاب الأرض (34)، ثم تبعه الجزائري رياض بودبوز بالتوقيع على الهدف الثاني (56)، قبل أن يختتم فرانسيسكو جيريرو الثلاثية (69). وشهدت المباراة انقطاع النور مرتين داخل ملعب فيامارين، حيث لم يكن واضحا إلا لوحة الإعلانات فقط وامتدت كل منهما لثواني معدودة. امتد الأمر لطرائف أخرى، حيث تسببت الرياح القوية بسقوط إحدى المظلات إلى أرضية الملعب ليمسك بها حارس أصحاب الأرض أنطونيو أدان. لم تقف غرائب الأمر عند هذا الحد، حيث شهدت الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول انطلاق رشاشات المياه داخل الملعب أثناء تنفيذ إحدى الركلات الحرة لصالح أصحاب الضيافة. وبهذا الفوز الطريف، أصبح لريال بيتيس 43 نقطة في المرتبة الثامنة، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 35 نقطة في المركز الثالث عشر.