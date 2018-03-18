مانشستر يونايتد يداوي جراحه الأوربية بتجاوز برايتون

سبال المتواضع يمنح نابولي قبلة الحياة وإيفرتون يعقّد موقف ستوك

{ مدن – وكالات: بلغ مانشستر يونايتد نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي، اول امس السبت، إثر فوزه على ضيفه برايتون (2-0)، في ملعب أولد ترافورد. وأحرز روميلو لوكاكو (37)، ونيمانيا ماتيتش (84)، هدفي المباراة، ليمنحا فريقهما تعويضا بسيطا، عن خروجه من دوري أبطال أوربا، الثلاثاء الماضي، على يد إشبيلية. وأجرى مدرب مانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو، تعديلات عديدة على تشكيلته، التي لعبت المباراة الماضية امام إشبيلية. فلعب الحارس الأرجنتيني، سيرجيو روميرو، على حساب دافيد دي خيا، والظهير الأيسر الإنكليزي لوك شو، على حساب مواطنه أشلي يونج. وعاد الفرنسي أنتوني مارسيال للتشكيل الأساسي، بدلا من التشيلي أليكسيس سانشيز، فيما تواصل غياب نجم الوسط، بول بوجبا. وبدت معنويات لاعبي مانشستر يونايتد منخفضة من البداية، فرغم السيطرة على الكرة أغلب الوقت، تأخر الفريق في تشكيل الخطورة على مرمى برايتون، حتى الدقيقة 23، عندما فشل مارسيال في السيطرة على عرضية مرفوعة من الظهير الأيمن، أنطونيو فالنسيا، أمام المرمى، ليبعدها الدفاع. وتبادل الإسباني خوان ماتا الكرة مع مارسيال، قبل أن يصوب لترتد من الدفاع إلى ركنية، وصلت من خلالها الكرة إلى كريس سمولينج، الذي تابعها مباشرة ليصدها الحارس الهولندي، تيم كرول، قبل أن تصطدم بالقائم في الدقيقة 30 . ورد برايتون في الدقيقة 32، عندما ارتقى لويس دونك برأسه لركلة ركنية، لكن روميرو أنقذ كرته ببراعة. وسجّل البلجيكي لوكاكو هدفا ليونايتد في الدقيقة 37، بعدما تابع برأسه من مسافة قريبة، كرة عرضية من زميله الصربي، نيمانيا ماتيتش. وأجرى يونايتد تبديلا مع بداية الشوط الثاني، بإخراج شو وإشراك يونج، لكن برايتون بدا مصمّما على إحراز التعادل، فسدّد باسكال جروس كرة قوية مرت بجانب المرمى، بالدقيقة 52.ووجّه يورجن لوكاديا كرة قوية، برع روميرو في إبعادها بالدقيقة 57.ومر سولي مارتش من الناحية اليمنى، ورفع كرة على رأس لوكاديا، لكنها ذهبت فوق المرمى بالدقيقة 67.وكاد لوكاديا أن يسجل التعادل في الدقيقة 71، عندما مرّت الكرة من أمام إريك بايلي بسهولة، لكن تسديدته اصطدمت في سمولينج.وأخرج مورينيو ماتا من الملعب، وأشرك مكانه ماركوس راشفورد. ورد مدرب برايتون بإشراك جليس موراي بدلا من ليو أولوا. وعلى عكس المجريات، أضاف يونايتد الهدف الثاني في الدقيقة 84 عبر ماتيتش، الذي تابع برأسه ركلة حرة نفذها يونج.

قبلة الحياة

في مباراة اخرى فشل يوفنتوس في تحقيق الفوز على سبال المتواضع، وتعادل معه سلبيًا على ملعب باولو ماتزا في الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي. بذلك توقف رصيد البيانكونيري عند النقطة رقم 75، وأصبح بإمكان نابولي تقليص الفارق إلى نقطتين في حالة فوزه على جنوى. بينما حقق سبال نقطة مهمة، رفعت رصيده للنقطة رقم 25 وقفزت به من المركز الثامن عشر إلى السادس عشر. سنحت الفرصة الأولى ليوفنتوس عند الدقيقة 11، بعد تمريرة من دوجلاس كوستا باتجاه أليكس ساندرو، الذي تقدم إلى داخل المنطقة واستقبل تمريرة مواطنه البرازيلي، لكنه سدد الكرة في النهاية بالشباك الخارجية لمرمى سبال. ثم عند الدقيقة 17، سدد باولو ديبالا كرة بيمناه، ذهبت أعلى عارضة الحارس أليكس ميريت بقليل. لعب الفريق صاحب الأرض بندية كبيرة في الهجوم، وضغط على يوفنتوس في مناطقه لبعض الوقت، لكن لم ينجح في تهديد مرمى بوفون أو خلق فرص حقيقية. عاد يوفنتوس للضغط على سبال بعد مرور حوالي نصف ساعة، ومرت تسديدة يسارية من كوادو أسامواه أعلى العارضة بقليل، كما سدد ديبالا ركلة حرة مباشرة بيسراه من حوالي 23 مترا، ولكنها مرت أعلى العارضة بقليل عند الدقيقة 44 لينتهي الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي. دخل يوفنتوس الشوط الثاني بضغط كبير على مناطق سبال، وسدد دوجلاس كوستا كرة أولى قوية بيسراه أبعدها الحارس ميريت بصعوبة بقبضته عند الدقيقة 49 . ثم اقترب اليوفي مجددًا من التسجيل، بعد كرة بدأها كيليني وواصل بها قبل أن يلعبها عرضية على حدود منطقة الجزاء لباولو ديبالا، الذي سددها بيسراه ولكنها ذهبت بجوار القائم الأيمن بقليل. أصبحت المباراة قوية من الجانب البدني بشكلٍ كبير وزادت التدخلات والبطاقات الصفراء، وفي منتصف الشوط الثاني بدأ سبال يتراجع للوراء بكامل لاعبيه، ودخل مهاجم آخر في تشكيلة يوفنتوس هو ماندزوكيتش في مكان كوادو أسامواه. واستمر الضغط حتى الثوان الأخيرة لكن استبسال فريق سبال أمام مرماه مكنه من تحقيق التعادل والخروج بنقطة تاريخية أمام متصدر الكالتشيو.

إيفرتون ينتصر

وانتصر إيفرتون على مضيفه ستوك سيتي 2-1 اول امس السبت في المرحلة الواحدة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. وجاء انتصار إيفرتون بفضل نجمه التركي جينك توسون القادم في الشتاء من بشيكتاش إثر تسجيله هدفي فريقه متابعاً تألقه الواضح في الأسابيع الأخيرة. وتقدم توسون لفريقه (69) قبل أن يعدل البديل الكاميروني موتينغ (77) متجاوزاً طرد زميله الاسكتلندي أدم (30). وعاد توسون لفرض نفسه نجماً للمباراة بتسجيله هدف الفوز (84). ورفع إيفرتون رصيده إلى 40 نقطة في المركز التاسع في الوقت الذي تجمد به رصيد ستوك عند 27 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير. وخسر وست بروميتش ألبيون الأخير أمام مضيفه بورنموث بهدفي إبي وستانيسلاس (77 و89) مقابل هدف رودريغيز (49). واقتنص كريستال بالاس فوزاً بغاية الأهمية من أرض مضيفه هودرسفيلد 2-0 حملا توقيع تومكينس 23 والصربي ميليفويفيتش (من ركلة جزاء 68). ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 30 نقطة مغادراً المركز الثامن عشر مؤقتاً إلى المركز السادس عشر.