سلوك الرئيس الأمريكي رد فعل للإنتقادات الموجهة إلى إدارته وخبراء لـ (الزمان):

إقالات ترامب لكبار

المسؤولين تهدف لإشعار العالم بأنه الرجل الأوحد

بغداد ــ داليـا أحمـد

واشنطن- مرسي ابو طوق

اعرب خبراء اعلاميون وسياسيون عن قناعتهم بأن الرئيس الامريكي دونالد ترامب يسعى لإيصال رسالة الى العالم اجمع تظهره بصفة الرجل الأوحد من خلاله اتباعه سياسة تسقيط ذوي المناصب الحكومية في بلاده منذ تقلده منصب رئاسة الولايات المتحدة حتى الآن.

وقالت الاكاديمية سهام الشجيري لـ (الزمان) أمس ان (ما يفعله ترامب هو ردود افعال لما وجه اليه من انتقادات كبيرة على انه متسرع ويرغب بالاستحواذ على القرارات من الادارة الامريكية والكونغرس الامريكي في التعاطي مع مشكلات العالم وكيف يلقب الخليج العربي بالبدو ليجد مبرراً برغم انه لم يستطع اقناع الكونغرس) واضافت ان (السياسة التي يتبعها ترامب تمثل تفردا في بعض مفاصل التعامل السياسي وهي اقرب الى الابتزاز ولا يمكن ان نتناسى بانه بالاصل تاجر والتجارة عائمة في التعاطي مع المشكلات كما كتب عنه بأنه تاجر اقتصادي وسياسي في الارواح لارباك العالم كما كانت الشيوعية باللون الاحمر). ورأت الشجيري ان (المشكلة التي لا يستطيع ترامب ان يتخلى عنها هي مشكلة الاسلمة السياسية لينجز بعض اهدافه من خلالها). بدوره قال الاعلامي والمحلل الستراتيجي مؤيد الأديب لـ (الزمان) امس ان (الرسالة التي يريد ترامب ايصالها الى الشعب الامريكي والعالم اجمع هي رسالة الرجل الواحد او هيمنة الامريكان على المقدرات في العالم وهذا ما عمل عليه منذ حصوله على السلطة حتى الان). واضاف ان (النتيجة التي لن يستطيع ترامب مقاومتها هي الفشل ولاسيما بعد ان انطلقت اغلب الشعوب المتحررة بالتظاهرات التي تتعارض مع الساحة الاجنبية والاقليمية وتناقل الاخبار التي ادليت بأن احدى المجندات التي ظهرت في سجن ابو غريب كانت تابعة له) .

ولفت الأديب الى ان (اساليب ترامب في التسقيط مازالت مجهولة اذ انه يتبعها داخل الكابينة الادارية فقط).وكان ترامب قد اتبع سياسة التسقيط منذ تقلده منصبه في 20 كانون الثاني 2017 وخلال 418 يوما اذ شهدت هذه المدة نحو 38 تعيينا واقالة واستقالة وبمعدل تعيين واقالة كل 11 يوما وابرزها وزير العدل بالوكالة سالي بيتس في 31 كانون الثاني2017 ، والمسؤول عن ادارة الهجرة والجمارك دانيا راجسديل، والمستشار الستراتيجي للرئيس ستيف بانون في 18 آب، واقالة مدير اف بي اي13 في آذار الجاري واخيراً وزير الخارجية ريكس تيلرسون الذي اقاله من دون ذكر اي اسباب.