مقتل 20 داعشياً في كركوك خلال عمليات تطهير الحويجة

عين الأسد تدرّب عناصر من الحشد على تقنيات سرقة إحداثيات العدو

بغداد – محمد الصالحي

كشفت قيادة الحشد الشعبي المحور الشمالي عن نتائج العملية الأمنية في محافظة كركوك واطرافها، مبينة أن العملية أسفرت عن قتل 20 عنصرا بتنظيم داعش وتدمير عشرات المضافات والاوكار.

وقال المتحدث باسم المحور الشمالي علي الحسيني في تصريح امس ان (قوات الحشد الشعبي أطلقت ثلاث عمليات متتالية خلال الـ 15 يوما الأخيرة في إطراف ووسط محافظة كركوك).وأضاف أن (العمليات العسكرية أسفرت عن قتل أكثر من 20 داعشيا ومصادرة عدد من العجلات والمركبات التي يستخدمها داعش فضلا عن تدمير العشرات من الأوكار والمضافات).وتابع أن (العمليات المقبلة لملاحقة داعش ستكون نوعية وبعمليات استخبارية استباقية مباغته لعدم تأثيرها على الحياة العامة للمواطنين). وفي الموصل قال مصدر امس ان (قوة امنية عثرت على جثة شرطي كان مختطفا قبل يومين قرب حي دوميز بقضاء سنجار غرب مدينة الموصل). مبيناً أن (الجثة كانت مربوطة الأيدي ومعصوبة الاعين وتحمل اثار طلقات نارية).وأضاف أن (الشرطة قامت بنقل الجثة الى الطب العدلي في مستشفى بالمحافظة وفتحت تحقيقاً بالحادثة). وقال مصدر امس ان (فريقا من الدفاع المدني عثر على مقبرة جماعية تضم جثث خمسة مدنيين أعدمهم تنظيم داعش في احد الساحات العامة في الساحل الأيمن من مدينة الموصل). واوضح ان (من بين الجثث امرأة مسنة).وأضاف ان (الجثث بدت عليها آثار أطلاقات نارية في الراس). مشيرا الى ان (فريق الدفاع المدني تمكن من انتشال الجثث ونقلها الى دائرة الطب العدلي).وفي ديالى عد النائب عن المحافظة فرات التميمي قرار سحب قطعات أمنية من مناطق في ناحية إمام ويس شمال شرقي المحافظة خطأ جسيماً داعياً إلى إعادة تلك القطعات.وقال التميمي في تصريح امس ان (مناطق شرق بعقوبة وخاصة الندا وطحماية القريبة من طريق مندلي- بلدروز شهدت مؤخرا تكراراً لملف كمائن داعش نتيجة زيادة نشاط خلايا التنظيم والتي جاءت نتيجة سحب قطعات أمنية من مناطق مهمة في إمام ويس خاصة ضمن محيط قرى المياح).وأضاف أن (داعش استغل سحب تلك القطعات في زيادة وتيرة تسلله من حمرين عبر إمام ويس ومنها صوب حوض الندا، وهذا ما يفسر عودة كمائن التنظيم الأخيرة). لافتا إلى أن (سحب القطعات من إمام ويس خطأ جسيم ارتكبته الأجهزة الأمنية لأنه ولد ثغرة بدأت تستغلها المجاميع المسلحة).ودعا التميمي، إلى (ضرورة الانتباه لخطورة الثغرات في إمام ويس وإعادة القوات الأمنية الماسكة لها لقطع الطريق أمام محاولات تسلل مسلحي داعش من حمرين باتجاه حوض الندا). مبيناً أن (إغلاق طريق مندلي- بلدروز ليلا لمواجهة كمائن داعش خطأ آخر سيدفع التنظيم للمزيد من الهجمات على طرق أخرى لقطعها).وحذر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي من استمرار وجود داعش .وقال العبادي امس ان (داعش مايزال موجودا ويخطط للقيام بعمليات إرهابية هنا وهناك). داعيا إلى (اخذ الحيطة والحذر من ذلك).وأضاف، أن (القوات الأمنية تقوم يوميا بتفكيك الخلايا النائمة والكشف عنها). مؤكدا أن (عمليات ملاحقة الإرهابيين ستستمر لحين اجتثاث الفكر الإرهابي).وشدد العبادي على ضرورة (توفير الأمن وخلق بيئة آمنة للمضي بعملية الاعمار والبناء). مشيرا في الوقت نفسه إلى (أهمية ازالة آثار الإرهاب من المحافظات التي سيطر عليها داعش).الى ذلك قالت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان امس (بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتعاون مع مكافحة ارهاب محافظتي واسط وذي قار تمكن ابطال الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات الرافدين من القاء القبض على إرهابيين اثنين في محافظتي واسط وذي قار).واضاف ان (المطلوبين للقضاء صادرة بحقهم مذكرة قبض وفق احكام المادة 4/1 إرهاب) مشيرة الى ان ( العملية نفذت وفق مهام الاستخبارات العسكرية المستمرة في ملاحقة وتعقب ما تبقى من زمر عصابات داعش الارهابية والقاء القبض عليهم واحالتهم للقضاء).وفي الانبار قال القيادي في الحشد العشائري بالمحافظة قطر العبيدي في تصريح امس ان (القيادات الأمنية أوعزت الى قيادة الحشد الشعبي بإخضاع منتسبيها واشراكهم بدورات تدريبية تحت إشراف ملاك متخصص من قبل قوات الجيش لتدريبهم على كيفية استخدام أجهزة الاتصالات الحديثة وكيفية التعامل مع أجهزة العدو وسرقة إحداثياته).وأضاف ان (الدورة تقام في قاعدة عين الأسد الجوية غربي الانبار وتستمر لمدة عشرة ايام). مبينا ان (الدورة تضم 15 متدربا من أفواج الحشد الشعبي المتمركزين في القاطع الغربي للمحافظة).وأوضح ان (الهدف من إقامة الدورة لاطلاع منتسبي القوات الأمنية على آخر التقنيات المتطورة في عالم الاتصالات فضلا على متابعة ورصد أجهزة اتصالات تنظيم داعش ومراقبتها وسرقة شفرتها لكشف تحركات عناصر التنظيم).