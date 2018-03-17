توقف مشروع يدفع البصريين للتظاهر والتهديد بمقاطعة الإنتخابات ومجلس بغداد لـ (الزمان):

تردي الخدمات بسبب عدم صرف تخصيصات الموازنة منذ ثلاث سنوات

بغداد ــ عبد اللطيف الموسوي

البصرة – الزمان

حمّل مجلس محافظة بغداد، رئيس الجمهورية والسلطات التنفيذية المسؤولية عن تردي الخدمات في العاصمة، ولاسيما في اطراف المحافظة ، مؤكداً عدم تسلم وزارة الكهرباء للمخصصات المالية المقررة في الموازنات العامة للســـــــــــــــنوات – 2016 2018 . وقال مستشار رئيس مجلس محافظة بغداد لشؤون الطاقة احمد موسى لـ (الزمان) أمس ان (وزارة الكهرباء منذ عام 2016 لم تتسلم اية مبالغ مالية مخصصة لها ضمن الموازنات التي اقرت لها) واضاف ان (ما تتلقاه الوزارة هو مجرد ارقام لا واقع لها ) .

وتابع (حينما يتم سؤال وزارة المالية عن تلك المخصصات تسوغ بعدم وجود اي سيولة مالية لدفع مستحقات الجهات المعنية في الموازنة السنوية). من جهتها، حمّلت عضو المجلس جسومة الازيرجاوي معصوم مسؤولية توقف الخدمات والمشاريع التي كان من المؤمل البدء بها وايصالها لمناطق اطراف العاصمة .

وقالت في تصريح امس ان (مشاريع المجلس وصلت الى وزارة التخطيط، من اجل التنسيق وتوفير الاموال اللازمة للبدء بها في مناطق اطراف العاصمة ولاسيما التي تعاني سوء الخدمات الا ان انعدام التخصيصات المالية حال من دون ذلك وخرج على اثرها اهالي المناطق مطالبين بتنفيذ الخدمات) مؤكدة ان (مجلس المحافظة ماضٍ في ايصال الخدمات لجميع المناطق الواقعة ضمن حدوده الادارية ). ورأت الازيرجاوي ان (معصوم يتحمل كامل المسؤولية عن مجريات الاحداث والتظاهرات التي انطلقت في مناطق عدة كونه اوقف الموازنة ورفضها راكضاً خلف مصالح الاكراد معطلاً المشاريع المهمة في البلاد) على حد تعبيرها . في غضون ذلك اعلنت اللجنة القانونية البرلمانية عن تكفل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بموضوع الموازنة مع رئاسة الجمهورية حال عودته من تركيا. واضاف عضو اللجنة النائب صادق اللبان في تصريح امس ان (رئاسة الجمهورية لم ترسل الموازنة الى اللجنة القانونية من اجل اعادة النظر بالخروقات الدستورية المزعومة من جانبها)، مشيرا الى ان (اللجنة لم تمتنع عن النظر بالموازنة مرة اخرى ولم ترفض استقبالها من رئاسة الجمهورية). ولفت اللبان الى ان (رفض معصوم المصادقة على الموازنة هو للمرة الاولى خلال وجوده في السلطة ولاسيما بعد ان اختلفت حصة الاكراد عن سابقتها). من جانبه قال عضو اللجنة جبار العبادي في تصريح صحفي امس انه (ليس هناك أية صلاحية لرئيس الجمهورية برفض قانون الموازنة أو أي قانون صوت عليه مجلس النواب ومعصوم يعرف ذلك جيداً)، مبينا ان (الموازنة دخلت حيز التنفيذ بحسب الدستور العراقي وان هيئة رئاسة مجلس النواب سترد على رئيس الجمهورية بشكل وكتاب رسميين وتخبره بأنه لا صلاحية له بنقض قانون الموازنة).ولفت العبادي الى ان (أهداف اعادة الموازنة من جانب معصوم واضحة للجميع ولا تحتاج الى تفسير)، مشدداً على القول على انه(حتى هذه اللحظة لا توجد أية طعون على الموازنة او موادها من جانب أية جهة لدى المحكمة الاتحادية).

وكانت رئاسة الجمهورية قد ابلغت (الزمان) بوجود نحو 31 مخالفة دستورية ومالية في قانون الموازنة العامة للعام الجاري، مشيرة الى ان معصوم قد رفض المصادقة عليها لانها تتقاطع مع التشريعات النافذة. وقال مستشار رئيس الجمهورية فرهاد علاء الدين لـ(الزمان) في تصريح سابق ان (عدم مصادقة معصوم على قانون الموازنة يرجع الى عدد من المخالفات الدستورية والقانونية والمالية الواردة في بنود الموازنة المرسلة من مجلس النواب تتقاطع مع التشريعات النافذة) واضاف ان (هناك اكثر من 30 مخالفة تتوزع بين المخالفات الدستورية والمالية والقانونية وليس من الممكن المصادقة عليه بوجود كل تلك النقاط والمخالفات وكان من المفترض على البرلمان ان يعيد النظر والمعالجة قبل التصويت عليها). وفي الجانب الخدمي ايضاً تظاهر المئات من المواطنين في البصرة امس احتجاجاً على سوء الخدمات . وشهدت منطقة القبلة الواقعة في مركز المحافظة التظاهرة للمطالبة بتنفيذ مشروع للمجاري في المنطقة متوقف منذ أربعة أعوام.وشارك المئات من أهالي المنطقة في التظاهرة السلمية مطالبين الحكومة بتحسين الخدمات والإسراع بتنفيذ مشروع للمجاري المعطل.وسبق للمواطنين ان خرجوا بتظاهرات مماثلة مهددين باحتجاجات اوسع في حال رفض مطالبهم. وهدد المتظاهرون بمقاطعة الانتخابات احتجاجاً على اهمال منطقتهم .