الكرة العراقية تحطم أغلال الحظر برفع جزئي والأوساط الرسمية والشعبية تحتفي بقرار فيفا

بغداد – الزمان

شهدت بغداد والمحافظات امس السبت احتفالات واسعة بمناسبة رفع الحظر الجزئي عن الكرة العراقية بعد اربعة عقود من الحظر الكلي المباريات الرسمية والودية حيث اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم السماح للعراق، بتضييف مباريات رسمية دولية، في ثلاث مدن، هي أربيل والبصرة وكربلاء.وقال رئيس الاتحاد الدولي السويسري إنفانتينو في المؤتمر الصحفي الذي عقده ليلة الجمعة على هامش اجتماع الجمعية العمومية لكرة القدم لقد (قررنا السماح للمدن الـثلاث، التي خضعت للاختبار على مدار نحو سنة، باستضافة مباريات رسمية دولية). وتابع (رفضنا طلبا للسماح للعاصمة بغداد، باستضافة مباريات ودية، حيث يحتاج الوضع لمزيد من المراقبة قبل اتخاذ قرار).

واستقبلت الاوساط الرسمية والشعبية خبر رفع الحظر بفرح غامر حيث بارك وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان للاسرة الرياضية فرحة القرار. وقال عبطان في بيان تلقته (الزمان) امس (نقدم شكرنا إلى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء والحكومة الاتحادية والأجهزة الساندة للجهود المشتركة من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية واتحاد كرة القدم ومجالس المحافظات وقيادات العمليات لقواتنا الأمنية يؤطرها جهد خلاق للكلمة الصادقة والأعلام المهني الذي شق طريقه إلى العالمية وأثر فيه أيما تأثير).

وهنأ رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الشعب العراقي والجمهور الرياضي برفع الحظر الدولي عن عدد من الملاعب العراقية.وقال الجبوري في بيان تلقته (الزمان) (اتقدم بازكى التهاني والتبريكات للعراقيين في كل مكان، وللجمهور الرياضي بمناسبة قرار رفع الحظر الدولي عن ملاعب البصرة وكربلاء وأربيل) .ورحبت وزارة الخارجية بخطوة اعلان رفع الحظر عن المباريات التنافسية في محافظات البصرة وكربلاء واربيل. وذكر المتحدث باسم الوزارة احمد محجوب في البيان ان ( الوزارة تأمل لتحقيق الرفع التام للحظر عن جميع ملاعبنا ولا سيما عاصمتنا الحبيبة بغداد).واضاف (وتؤكد الوزارة مواصلة دبلوماسييها وبعثاتها التحرك لإتمام هذا الانجاز الذي ينتظره العراقيون جميعاً). على الصعيد الخارجي رحب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بقرار مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا”، القاضي برفع الحظر المفروض على إقامة المباريات الدولية الرسمية في العراق، وعد القرار مكسبا رائعا للكرة العراقية ودفعة قوية لجهود تطوير اللعبة في البلاد.وهنأ إبراهيم أسرة كرة القدم العراقية على القرار الذي أصدره مجلس (فيفا) في اجتماعه المنعقد في العاصمة الكولومبية بوغوتا مشيرًا إلى أن (رفع الحظر الدولي عن ملاعب مدن أربيل والبصرة وكربلاء يعد انتصارا للإرادة العراقية الصلبة). وكانت مصادر اتحاد كرة القدم قد اكدت ان قرارا بالرفع الكلي سيصدر قريباً ليشمل ملاعب بغداد ومحافظات اخرى.

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