القادة السياسيون يستثمرون يوم الشهيد بالدعوة لإنتخابات نزيهة

معصوم يطالب بإنهاء الخلافات والعبادي يؤيد الأغلبية السياسية بلا إمتيازات – بغداد – عبد اللطيف الموسوي

استثمر القادة السياسيون مناسبة يوم الشهيد العراقي بالدعوة الى انتخابات نزيهة وشفافة مؤكدين ضرورة بناء دولة قوية، مشيدين بالدور الذي اداه الشهيد محمد باقر الحكيم في الحياة السياسية.

وقال رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في كلمة القاها في الحفل التأبيني الذي اقيم امس في مكتب رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم لمناسبة يوم الشهيد العراقي إنه (بعد تحقيق النصر لا بد من الحرص على انهاء الخلافات بين أبناء الشعب الواحد، وفق الدستور العراقي) مؤكداً (ضرورة إنهاء أزمة النازحين، وضمان عودتهم الى مناطقهم المحررة).

ودعا معصوم إلى (إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وفاء لدماء الشهداء العراقيين الذين سقطوا من أجل الحفاظ على وحدة البلاد، وكرامتها).

وأكد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي تبني ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه لمشروع الاغلبية السياسية بمشاركة جميع اطياف الشعب العراقي.وقال في كلمته (علينا ان نحث الخطى للمشاركة في تصحيح مسار النظام السياسي وانقاذه من نظام المحاصصة الذي ساهم في عرقلة مسيرة البناء والخدمات، فلا استقرار ولا بناء ولا تنمية في ظل التحاصص والتوافق)، مشددًا على (ضرورة ان تكون لدى الجميع إرادة في اختيار من هو الاكفأ والقادر على اجراء التغيير).

وتابع (يطالب الكثير اليوم بضرورة الحفاظ على سيادة البلد واستقراره وبنائه، وكل هذا لن يكون الا عبر صناديق الاقتراع وانتخاب من لديه القدرة على تحقيق تلك الأهداف)، لافتاً الى أن (مخططات الأعداء لن تفلح في إثارة الفرقة والفتنة بين العراقيين).

إجراءات لازمة

واشاد المالكي بـ(جهود المفوضية العليا للانتخابات واتخاذها الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات) مؤكداً وجوب (الالتزام بالاستقلالية والمهنية لضمان نجاح الانتخابات وحماية أصوات العراقيين من التلاعب). من جهته، ابدى رئيس الوزراء حيدر العبادي دعمه لمبدأ الأكثرية السياسية من اجل بناء دولة قوية.

وقال في كلمته بالمناسبة نفسها (اننا مع الوحدة والتوافقية السياسية التي ترعى مصالح العراق ومصالح المواطنين ولسنا مع التوافقية السياسية التي ترعى المصالح الشخصية)، داعياً الى (توافقية سياسية من اجل مصلحة الشعب والعراق، وعلينا ان نتوافق في هذا الاتجاه الذي يحقق مصلحة البلد ونحن مع الاكثرية السياسية ان تحقق دولة قوية لتحقيق طموح المواطنين ولسنا مع الأكثرية السياسية التي تستأثر بالامتيازات، كما نريد بلدا قويا ومتراصا لتحقيق المرحلة الثانية بعد النصر). وشدد العبادي على القول ان (مهمتنا في إعادة النازحين التزام حكومي، لكننا لا نريد تغييرا ديمغرافيا)، داعيا الى(المزيد من التعاون بين ابناء شعبنا والكتل السياسية والى عقد ميثاق شرف بين جميع المتنافسين في الانتخابات).

بدوره لفت الحكيم الى ان (الذكرى تأبى هذا العام إلا أن تعبر عن وحدة العراقيين، ليكون يوم كل شهداء العراق، ومنهم شهداء مجزرة حلبجة الأليمة)، مضيفاً ان (التاريخ يثبت يوما بعد اخر وتحد بعد تحد ان مصلحة الجميع في عراق واحد يضمن مصالحهم جميعاً) مشيداً بـ(روح المسؤولية التي ابدتها الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في الحوار الهادئ المتواصل لمعالجة الأزمة).

ودعا الحكيم الى تفادي الوقوع بالاخطاء السابقة قائلاً(لقد اخطأنا حينما تعاملنا مع الديمقراطية بلغة أحادية لا تفقه غير التوافقية السياسية فقط، ووقعنا في فخ الصراع الداخلي القائم على مقدار النفوذ السياسي لا غير، ونسينا او تغافلنا عن الكثير من الفرص التي ولدتها الديمقراطية لنا في بناء مجتمع متماسك قادر على تحويل العراق وانتشاله من اقتصاده الريعي القاتل، نحو اقتصاد السوق والمنافسة الحرة الناتجة عن استثمار خيرات البلد وامكانيات شبابه وابداعاتهم) داعيا الى(إعادة النظر في تلك النظرة الأحادية للعملية الســـــياسية).

قيود توافقية

واضاف (اني أعلنها من هنا بأننا سنكون اول المبادرين في التخلص من قيود التوافقية السياسية غير المجدية وسنتعامل مع استحقاقات تشكيل الحكومة المقبلة وفق عنصر الكفاءة والتجربة والقدرة على الخدمة المشروطة بتوقيتات زمنية صارمة وحاسمة) داعياً الى(إعادة النظر بالأنظمة المانعة والمعرقلة في نظامنا السياسي حتى وان استلزم الامر إعادة النظر بالدستور وتعديله عبر السياقات التي وضعها الدستور لنفسه).

ورأى الحكيم ان (مشاكل المنطقة بشكل عام والعراق على وجه الخصوص، لا يمكن حلها ما لم يكن هناك حوار بناء بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية، ويجب أن يكون هذا الحوار بلا شروط مسبّقة من الطرفين على أحدهما)، لافتاً الى انه (يمكن للعراق أن يؤدي دوراً محورياً في هذا الحوار كي يكون أرضاً للتصالح وليس ساحة للتصارع) وخلص الى القول انه(من التأسيس لحوار الشقيقين إيران والسعودية يمكن أن ننطلق لما دعونا له مسبقاً للقاء الخمسة الكبار في المنطقة، العراق والسعودية وايران ومصر وتركيا)، مشيراً الى ان مثل هذا اللقاء (هو المفتاح ونقطة الانطلاق لتحقيق الاستقرار المنشود في الشرق الأوسط بل والعالم كذلك).