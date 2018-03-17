كلام أبيض

نوافذ التغيير – جليل وادي

الناس تتطلعُ الى التغيير، فما يجري لا يُحتمل، وليس من رؤية واضحة يمكنها اشاعة الأمل، تخبط في السلوك السياسي، ثرثرة في العمل الاعلامي، عشوائية في المجال الاقتصادي،ارتهان أجنبي ومحلي للارادة الوطنية، فبلغ اليأس مبلغا، حتى يشعر المرء معه ان النوافذ موصدة، ولكي تفتح يراد لها قدرة قادر .

التغيير صار أقرب للمستحيل،بينما كل الاشياء بحاجة الى تغيير، من النفوس الى العمران، من العقول الى الخدمات، لم يعد ثمة مجال عامر يُشار له، ولا يقتضي اصلاحا او تغييرا جذريا، وأولها تلك العملية التي نسميها بالسياسية، ذلك انها المفتاح الذي بمقدوره فتح جميع النوافذ اذا ما جرى اصلاحها أولا، لكونها مستنسخة وليست أصيلة، والذي لا ينبع من واقع العراقيين ومأساتهم وتجاربهم الماضية بحلوها ومرها، لن يكون بمستطاعه التصدي لتحديات الحاضر وبناء المستقبل .

لقد جرب العراقيون الانتخابات بوصفها النافذة الكبيرة للتغيير، وفي كل مرة يسوء الحال، ويضيق الافق، مع انها في العالم صانعة للتغيير، حتى غدت مهرجانا يُبهج النفوس ويُجدد الآمال، لكنها في بلادنا لا تعدو سوى تبديل للوجوه، ومن الوجوه ما هو كالح مثلما رأينا، ومنها من لا يمت للسياسة بصلة، لكنها انتهزت بابها المفتوحة على مصاريعها للاستثمار فيها، ولأنها تجارة رائجة ما عاد يعني السياسي بشيء انتشال الناس من واقع مزر يكابدونه، بقدر ما يجنيه من مال، وما يحققه من نفوذ، وما يكسبه من جاه، مع ان لا قيمة لجاه يأتي من منصب . ومنها من تورطت في مستنقع آسن وصار للتراجع خسائر لا تطيقها، وبين هذا وذاك ظل بعض الأخيار لاحول لهم ولا قوة . لذلك فالمراهنة على الانتخابات ليست بأقل بؤسا مما مضى،ولن تفضي الى التغيير الذي نريده جذريا، فالترقيع ليس بنافع لثوب مهترىء .

قد يحدث بعض التغيير بالانتخابات لكنه طفيف وبطيء ولا يتناسب مع اتساع الفتق، ومثال ذلك ازدياد نسبة البطالة وضآلة فرص العمل، فالفجوة تكبر بين الاثنين عاما بعد آخر، وتخيلوا المشكلات الاجتماعية التي يخلفها هذا الحال، وما تقتضيه من أموال لمعالجتها، فالتغييرات البطيئة لن تقود الى تحولات كبيرة . ولذلك نتوقع انتاج أزمات جديدة قد تعرض مستقبل البلاد لخطر جسيم ان استمر النهج السياسي على وضعه الحالي .

أما التظاهرات والاعتصامات فهي نافذة اخرى للتغيير، وبها تغيّرت الكثير من الأنظمة، ومن خلالها اصلحت أحوال امم عديدة، لكنها وقفت عاجزة عن اجبار السياسيين في بلادنا على اصلاح الخراب، او ايقاف الفساد، او تبديل حكومات، او استقالة مسؤولين، فقد وضع أصحابنا اصابعهم في آذانهم، فلم يسمعوا للعراقيين مطلبا، وكأن تظاهرات الناس لا تعنيهم، وتعددت التظاهرات ومازالت حتى مل المتظاهرون ويئسوا من ان يكون هذا طريقا مناسبا لتحقيق الأماني.

هذه هي نوافذ التغيير السلمي والمتحضر، أما تلك التي بدأت تطرق المسامع بوصفها حلا، فالعراقيون جربوها ولم تزد واقعهم الا مرارة، ومع ذلك ليست بمتناول اليد وبحاجة لضوء أخضر، لكن اشعال الضوء واطفاءه بيد من يحركون الخيوط وأقصد الأمريكان، فعندهم لكل حالة ذريعة، وليس أفضل من هذا الحال خدمة لمصالحهم، فهم أول من يريد للعراق ان يظل عليلا لا هو بالميت ولا هو بالحي، أما الاخرون فمنهم من أراد لبلادنا أن تكون ميدانا للتلاعب بخرائط المنطقة او لادارة أزماته المتفاقمة او اتخاذها ساترا متقدما لعاديات الزمن او سوقا مفتوحة لفائض انتاجها.

في هذا المفترق يتساءل العراقيون : ما الذي جعل الانتخابات آلية عرجاء في احداث التغيير، والجواب يكمن في النموذج الذي صُممت على وفقه العملية السياسية، انها ثوب مهلهل كالذي لبسناه قبلا وانتهى بنا الى الاحتلال. مَنْ يوقف عجلة التراجع؟ لنتأمل التجربة بخطئها وصوابها .

ديالى