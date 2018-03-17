عضة إنسان – محمدعلي شاحوذ

لا أعرف سر تلك الضجة الكبيرة التي رافقت ظهور دب ضخم حزين سيء الحظ يتجول في شوارع البصرة ومن قبله ظهرفي نفس المدينة ايضا حيوان غريب الشكل، أصله من الاهوار، وكلنا شاهدنا كيف تأمرّعلينا حيوانان مفترسان عندما اتفقا وهاجما مدينة الديوانية، فتكفل الضبع بمهاجمة مستشفى الولادة وكوادرها، بينما هجمّ الذئب على منطقة الدغارة وأصاب أربعة أشخاص، قبل أن تفشل محاولتهما الخائبة بإثارة الرعب بقلوب أهل المدينة، وتم قتلهما على الفور ومن الغريب أن يُصاب الكثير من الناس بالفزع والصدمة من مشاهدة حيوانات مفترسة تتجول في مدننا وتتسكع في طرقاتنا، بالرغم من أنهم إعتادوا رؤية مختلف أشكال وأصناف الحيوانات المفترسة والبرية والمستأنسة والداجنة والزاحفة، فقد تعودوا رؤية أفيال طائرة في سماء البلد، وعاشوا في مستنقع يعج بكل أنواع التماسيح المرعبة، وأدمنوا الحياة مع حيتان أكبر من حوت نوح، إبتلعت البلاد والعباد دون أن تشبع !!.

والمثير في ألامر أنّ من دفع ثمن هذه المغامرة الطائشة التي إرتكبها الصديقان الغبيان، الضبع والذئب، هي مئات الكلاب البريئة المسكينة المشردة، حيث قامت السلطات بحملة إبادة ضدها رميا بالرصاص، مما أثار موجة تعاطف معها من قبل بزازين المدينة، ومن المعروف تأريخيا أنّ الكلاب تعتبرألد أعداء الذئاب والضباع رغم أنهم أبناء عمومة، ولم تشفع لها سمعتها الطيبة التي وردت في القرأن الكريم من حمايتها من الإبادة البشرية (سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ)، وهنا تأكيد قوي على صداقته وأهميته لأصحاب الكهف، بل وعدهُ القرأن واحدا منهم . وبدافع إحساسه بالمسؤولية ولوجود ثأر بينه وبين أحد الكلاب الذي أكل واحدة من دجاجاتهم السمينة، أراد صديقي سعدون مشاركة السلطات حملة ألابادة وتصفية حسابه مع الكلب المتهم بالهجوم على دجاجاته، فحملَ سلاحه وراح يبحث عنها ليلا لعله يظفر بالكلب المطلوب، وفعلا لمحه مع صاحبته وهو يغازلها بعيدا عن بقية رفاقه في القطيع، وبسبب الظلام إقترب سعدون كثيرا منهما ليضمن قتلهما، وما ان صوبّ سلاحهُ، حتى إنتبه الكلب الى صاحبي وهجم عليه وبالكاد إستطاع أن يفلتَ ساقه من بين فكيه وفشل في قتله، فقد هربا سريعا من أمامه، وهنا كان عليّ أن أوقف نزيف سعدون فورا، فضمدت ساقه المصابة، وأخذته في صباح اليوم التالي الى المشفى للحصول على العلاج المطلوب، وقد كنت قلقا على حياته، خوفا من إصابته بداء الكلب، حتى أنني شرحت له مراحل الاصابة بالمرض وكيف أن المرحلة ألاخيرة تشهد نباح المريض كالكلب ومن ثم الشلل والموت، ثم أوصلته الى البيت وأفترقنا وهو يشعر بالقلق والرعب.

مرت عشرة أيام على حادثة العض، وإذا بالجوال يرن، فتحت السماعة وإذا بصوت نباح كلب يصمُ أذناي !!، بقيت صامتا حائرا دون رد، أطلق ضحكة مدوية وأردف : هذا أنا،..كان سعدون يقلد صوت الكلب، قلت سلامات، تخيلتك مصاباً بالسُعار،أجابني وهو مازال يغص يقهقه: لقد ففق الكلب !!… واستطرد : والله لا أمزح، لقد عثرت عليه صباح اليوم في البستان، وهو جثة هامدة !! . ياترى من يحمل المرض في دمه ودماغه ؟، ومن منا أخطر على الثاني الكلاب أم نحن؟؟، وهل نفق الكلب بمرض ألانسانية الذي إنتقل إليه عن طريق عضة صاحبي ؟؟؟.