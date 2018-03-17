الوطنية والقبلية وما بينهما – مروان منذر عبد الكريم

تتميز الوطنية الديمقراطية باعتقاد مواطنيها أن القِيَم والمُثُل العليا للبلد جديرة بالاحترام والاعجاب، وبذلك يكون الولاء للقيم المؤسسية للديمقراطية وان الولاء فيها متعمد ومستطلع، واهتمامهم بالمجتمع من حولهم نابع من مبادئ محددة مثل الحرية والعدالة، وفق مستوى إدراكهم أو تفسيرهم لهذه القيم وان المواطنين يتحدثون فيها عن أوجه القصور أو العيوب وحرية الشجب والاستنكار مكفولة، ذلك لأنهم يعدون المعارضة وليس الامتثال عملاً وطنياً. كما يشير مفهوم الوطنيّة إلى ذلك الانتماء العاطفيّ والوجداني الذي يحمله الإنسان في قلبه اتجاه وطنه ويعبّر عنه بأشكال مختلفة من السلوك الإنساني، وما يصنع هذا الإحساس الوجداني هو ميلاد الناس في هذه الأرض التي يعدونها وطناً لهم، ونشأتهم فيها بكل ما تحمله هذه النشأت من معاني جميلة في الحياة، ففي هذا الوطن ذكريات الإنسان الأولى، وفي هذا الوطن يستشعر الإنسان كرامته ويبني آماله وطموحه، ويحقق أحلامه، وينال حقوقه.اما مفهوم (القبيلة) في تفسير المعاجم اللغوية هو (تنظيم القبيلة أو ثقافتها أو معتقداتها ونظام قبلي يعتمد علَى تقاليد القبيلة اي عادات ونزعة قبلية عصبية وهو شعور قوي بالهوية القبلية وولاء الشخص لقبيلته أو مجموعته). إزاء هذين المفهومين بين (الوطنية والقبلية) كيف تتصرف القبيلة من اذا كان احد من ينتمي اليها مرشح اللانتخابات المقبلة لمجلس النواب خاصة اذا كان عضوا سابقا وخلال مدة الاربع سنوات لم يقدم شيئا لا للوطن ولا لقبيلته وابناء عمومته ترى هل ينخدعون به مرة اخرى خاصة ان البعض من المرشحين بداوا (يعزفون) كما يقال على وتر الانتماء القبلي ويقوم بزيارات الى مضايف القبيلة واللقاء معهم بود ومحبة ويوزع !! فقط الابتسامات والقبلات ونشر تلك النشاطات على مواقع التواصل الاجتماعي التي ستكون حتما نافذة الامية مهمة في الانتخابات المقبلة مع بقية الاجهزة الاعلامية المرئية والمسموعة لعلها اي تلك اللقاءات تثمر ولكن هو لايدرك ان المؤمن لايلدغ من جحر مرتين) !! وهناك من يحاول التجوال على بيوت الفقراء ومعه كيلوات من (الخيار) يوزعها مقبلات انتخابية !! مع ان العراقيين ومن خلال (إستفتاءً) !! عفوي كل يوم جمعة في بغداد والمحافظات اعلنوا ان صناديق الاقتراع ستكون مغلقة بوجه الفاسدين ويكفي سنوات اربع ومنهم ثماني دون نتائج بل ماسي لاخدمات ولافرص عمل ولا امن ولا.. ولا ..بل فساد اداري ونهب للمال العام دون (وجع كلب) اكانت نتائجها واضحة قبل حتى تلك الاجراءات الشكلية من الاستمارات والصناديق والاصابع البنفسجية !! والهالة الاعلامية التي تحاول بعض الاجهزة الاعلامية ذات الاتجاهات الطائفية والحزبية تهلل وتدعو الى (س) أو (ص) على انه الاوحد وبطل الفلم ومراد علمدار والذي يستطيع حل كل مشاكل العراقيين بعصا سحرية !!وايضا تحت لافتة على انها (ديقراطية )!! مع ان حياة المواطنين والسلم الاجتماعي على محك خطر كبير، وهذا كله نتيجة السياسة الفاشلة للمرحلة السابقة ونتائجها واضحة للقاصي والداني ومنذ 2003 ينادون بالاصلاح وهم كانوا ومازالوا يعلنون فقط !! عن حركة الاصلاحات الحكومية التي تضمنت الغاء مناصب رئاسية ودمج وزارت بهدف تقليل الانفاق من خلال تخفيض الرواتب والمخصصات لتلك الدرجات الخاصة وحماياتهم تلك الاجراءات التي كانت انعكاسا لمطالب الجموع المليونية التي اكتظت بها ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وعدد من المحافظات والمدن التابعة لها خرجت جراء سوء الخدمات التي تلكأت بها دوائر ومؤسسات الدولة في مختلف مجالات الحياة..هذه الجموع من العراقيين تتظاهر جمعة بعد اخرى وقد بحت اصواتها وهي تطالب بحقها الدستوري في التظاهر وتدعو من خلال الشعارات الى تنفيذ تلك الاصلاحات التي اعلنت دون تنفيذ ولم يتم الى الان فمن سرق وبصفقات وهمية ومشاريع على الورق فقط كلفت الميزانية المليارات من الدولارات لم يحاسب قضائيا والذي كان وراء ما الت اليه اوضاع البلاد والعباد واللافت ان معظم من يصرح من رسميين وبرلمانيين من ان ( المرحلة الماضية كانت تشوبها الاخطاء وفسادا اداريا وماليا وتبذير الاموال وصفقات وكومشنات لهذا او ذاك وكان من المطلوب ان تكون هناك اصلاحات )وغيرها من التبريرات التي يتحمل هو وغيره مسؤوليتها فلو كانت الامور هكذا اليس من (الوطنية)!!

ان يتقدم هؤلاء المعترفون في الفضائيات فقط الى القضاء وكما هو معروف أن الاعتراف سيد الادلة اليس هؤلاء هم السبب في (ضياع الخيط والعصفور) !؟