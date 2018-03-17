ابيض اسود

إدارة الزخم سياسات مطلوبة – مازن صاحب

عبر تاريخ العراق، لم تكن الكتلة البشرية التي ظهرت في بلاد النهرين من نوع عرقي واحد وكان التنوع المتجذر في الهويات الاثنية نموذجا لإدارة زخم نهوض الدولة العراقية الوطنية عبر حقب التاريخ، لست بصدد الاستعراض التاريخي، لكن الموقع الجغرافي لهذه الرقعة من الأرض، تجاوزت الكتلة البشرية المقيمة فيها هوياتها الفرعية واندمجت في هوية وطنية واحدة ، مقابل استمرار محاولات الدول الطامعة بتوظيف استراتيجية الموقع الجغرافي لهذا البلد، تسعى بمسارات شتى توظيف هذا التنوع لفوائدها الذاتية ، فكل الدول المجاورة للعراق ما بين العرق الاري والعرق الفارسي والعربي ، يسعى لان تغادر هذه الكتلة البشرية مفهوم المواطنة ، الى ازدواجية الانتماء ، السؤال المثير للجدل ، هل المطلوب بقاء الولاء المزدوج ؟

ام المفترض ان يكون هذا التنوع مصدر قوة وقدرات متجددة في إدارة زخم النهوض الحضاري ، فبغداد مارست سلطانها عبر التاريخ القديم على المنطقة ، مرورا بالدولة العباسية ، ولم يظهر لهذا التنوع أي اثر سلبي على إدارة الدولة ، اما اليوم فهناك الكثير مما يمكن ذكره عن خلفيات تاريخية لهذا التنوع توظف خارج اطار القانون الوضعي بوصف التخابر مع دولة اجنبية جريمة خيانة عظمى !!

والسؤال الأكثر اثارة للجدل، لماذا مساعي اضعاف دور العراق وهو اليوم المنتصر الوحيد على الإرهاب الداعشي ، فيما الكثير من الدول ما زالت على حافات الخطر من ارتداد هذا النموذج الى داخلها بعد ان صدرت الإرهابيين بمسميات مختلفة ، ابرزها الفكر السلفي للإسلام السياسي ، بمختلف مذاهبه وتحولت الديناميكية الداخلية للأحزاب الاسلاموية من نموذج اعلاء ثقافة المواطنة الى تقديم سلفية المذهب ، فانتهت مفاسد المحاصصة الى قائمة طويلة من الإخفاقات في إدارة زخم الدولة ، ولم تغادرها وهي تستعد للانتخابات البرلمانية المقبلة .

لا اعتقد بوجود إجابة مرضية لجميع الأطراف العراقية بمختلف ثقافاتهم على هذه التساؤلات، فالميراث الاسلاموي ، وليس الارث الديني ، يجسد الإشكالية التي تواجه الناخب في قناعاته لمن يقترع في أي انتخابات ، فما زالت مثالب الجهل هي المهيمنة على عقلية ذلك الانسان الباحث عن رمزية دينية ينتظر موقفها ليحدد خياراته ، فيما تسعى دول التأثير السلبي على الكتلة البشرية العراقية الى إعاقة بروز رمزية وطنية مدنية يستمد منها العراقي قناعاته ببرامجها الانتخابية ، وليس جاهلية الغيبيات للإسلام السياسي التي تروج لثقافة غير وطنية ،كأولوية ومن ثم تمنح ثقافة المواطنة الدرجة الثانية وربما الثالثة ، لذا لابد من خروج الزخم السياسي للانتخابات المقبلة من إشكالية التابعية لدول التأثير السلبي على التنمية السياسية المستدامة في بناء العراق الجديد الناهض بأفاق حضارية واعدة ، ومواجهة اللوبيات الحزبية العراقية الداعية الى ديمومة مبدأ اتباع الاخر في الخيارات الوطنية ، حتى ان تعريف الوطنية حتى وان اتفق على الكلمة في وسائل الاعلام الا ان اغلبية هذه اللوبيات تظهر هذا الولاء لدول تمولها وتتفاعل مع أجندتها الحزبية ، وكأن العراق مجرد وعاء لاحتواء خلافاتها مع الغير، فانتهى الوطن العراقي الى تراكمات شتى في افول اقتصاده الاجتماعي ، وعودة الامية ، هبوط معدلات التنمية البشرية ، استفحال المظاهر السلبية للفساد المجتمعي ، فيما لا تعير هذه اللوبيات الحزبية خلال حملتها الانتخابية أي اهتمام بأهمية ظهور اتفاق سياسي وطني ، وان احتاج الى اعلان دستوري، فانتهت تحالفاتها الى قوائم ((غير نقية)) من مفاسد المحاصصة وهكذا ستكون الحكومة المقبلة ، ويبقى العراقي بتنوعه الثقافي يبحث إدارة زخم المواطنة الحضارية الصالحة لبناء المستقبل عن مشروع عراقي ، بعد ان تحول الناخب العراقي الى متفرج او مستهلك ، ينتظر عطايا هذه اللوبيات الحزبية ، لعله يحصل على اقل ما يمكن من وعودها الانتخابية بانتظار أربعة سنوات أخرى ،بحثا عن خلاص التغيير المنتظر !!.