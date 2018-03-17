مفاجآت الدعاية الإنتخابية في العراق – افراح شوقي

احدث مقطع يوتيوب شاهدته عبر فيسبوك نقلته شابة عراقية، بطريقة ساخرة انتقدت فيه لجوء السياسيين القدامى والمرشحين للانتخابات القادمة الى نفس دعايات البطانيات وكارتات الرصيد ونوط ابو العشرة الاف والدجاج المشوي على الفحم ! وطالبت بتغيير تلك الاساليب بأخرى اكثر تطوراً وحداثة وعلى المودة ايضا !، والغريب ان دعوتها تلك لاقت استجابة لدى بعض المرشحين وفريق عملهم، وصاروا يبتكرون اساليب قد تبدو طبيعية في البداية وفيها لمسة انسانية وورع حد البكاء من الايمان والتقوى، من بينها ماوصلني عبر رقم هاتفي في حساب فايبر المجاني وهو يشركني مع كروب فيه نحو 120 شخصية، لااعرف الكثير منهم، لكني قرات رسالة مؤسس الكروب تقول ((اننا تجمع نحاول فيه مساعدة العراقيين بالافكار الجديدة لتخليصهم من معاناتهم واليأس الذي اصابهم وحثهم على اختيار الاصلح في الانتخابات العراقية القادمة) ولما بادرت بالسؤال عن شخصية مؤسس الكروب وماهي اهدافه وكيف سنساعده؟ جاءني الجواب على الخاص بالقول: سيدتي نحن من مكتب المسؤول الفلاني (ونص على اسمه) ونحاول من خلالكم مساعدة المحتاجين بالحصول على وظائف جديدة ضمن موازنة 2018) استغربت قوله اول مرة وفهمت مقصده بعد لحظات .. هذه اذن هي احدى طرق الدعايات الانتخابية التي يسيل لها لعاب اي شخص، فالملايين من الخريجيين ينتظرون فرصة التعيين ومجرد التلويح لهم بذلك يضمن احتكار صوته الانتخابي)).

اتركوا هذه واليكم باخرى اقمش منها ، نقلتها لي ناشطة نسوية في محافظة ذي قار وفي زيارة لهم لاحدى البساتين التقت بفلاح تعرفه من منطقة الشمامرة، وسألته عمن سينتخب هو والمنطقة، فقال لها سنرشح امرأة هذه المرة، وذكر اسمها والقائمة، ولما سألته عن سبب هذا التغيير قال لها:ست راح تجيبنا ماء صالح للشرب ، صار ستة اشهر ونحن نطالب مديرية الماء والمجاري ،ويطردونا ، وهي من اول يوم زياره لهم لنا ، جاءنا مدير الماء والمجاري يركض ، وهسه جابوا الانابيب ، وبكرة ينصبوهن ، طبعا مقابل وعد منا بأن تكون كل اصواتنا لهم ، سألته كم بيت كال 400 بيت ،كل بيت اقل شيء 10 نفرات ، يعني حصلت على مقعدين ،من عشيره وحده !!

محدثتي بدت مستغربة من اجراء انتخابات مجلس النواب وممثليهم مازالوا في الحكومات المحلية يستخدمون سلطاتهم!

ومن بين الطرق الملتوية للدعاية الانتخابية والرائجة جدا هذه الايام هي مهرجانات التكريم والدروع لكل من هب ودب، بصحبة بعض الفضائيات والاعلاميين والمصوريين (المهوسجية ) و قائمة اسماء المكرمين بهذا العرس التكريمي الذي يزج به حتى اسم سائق التكسي الذي نقل المهوسجية!

مضافات العشائر العراقية هي الاخرى غدت منابر دعاية انتخابية دسمة، يجري التركيز فيها على شيوخ العشائر والزعامات القبلية، لكسب مزيد من الاصوات بحكم سيطرتهم على توجهات أفراد عشائرهم مقابل هبات وهدايا يحملها المرشح الفلاني لزعيم القبيلة وهنيالك ياصاحب الخير! احد المرشحين لم يتورع عن خط لافتة تقول سيتم توزيع حصة غذائية لشهر كامل مجانا لعوائل منطقة الفضل وكتب اسمه اسفل اللافتة!

ولعل اقوى مفاجآت الدعايات الانتخابية هو توزيع النساء للرجال عفوا اقصد منح كل رجل متزوج زوجة ثانية، والتكفل بمصاريف الزواج ودفع ايجار المنزل لسنة كاملة هذا ماصرحت به احدى البرلمانيات المتقدمات للترشيح مرة ثانية في الانتخابات القادمة ومن الداعيات للزواج مرة ثانية وقد وحظيت دعوتها تلك بمباركة العديد من الازواج الناقمين على زوجاتهم وصاروا يهددونها بتلك النائبة خرابة البيوت.

حملات التسقيط السياسي ايضا دخلت موجة الدعايات الانتخابية المحمومة، وياويل الشعب لو وقعت بأحدى انيابها، وانتظروا المزيد من مفاجئات الدعايات الانتخابية واحذورا السقوط ببراثنها.