إستثارة الكراهية في المجتمع العراقي – عماد علو

باتت وسائل واساليب استثارة الكراهية داخل مجتمعنا العراقي تتمظهر في العديد من الاشكال بدءاً من تكفير الآخر ونزع الوطنية عنه و التحريض على محاربته في رزقه وانتزاع ممتلكاته وممارسة العنف ضده وقتله بأساليب همجية ، في ظل سلطات وأجهزة أمنية شبه عاجزة عن فرض هيبتها وسلطانها ، لحماية وفرض قيم العدل والحرية والمساواة في مجتمع يدعي التزامه بقيم سماوية تدعو الى التسامح والتعايش السلمي .

ومن الملاحظ أن المرحلة التي تلت لحظة الاحتلال الامريكي البغيض للعراق في نيسان 2003 ،شهدت تناميا” سريعا” وواسعا” وانتشارا” كبيرا” للكراهية مقابل تراجع في قيم التعايش السلمي والتسامح وقبول الآخر ، فكانت مظاهر واساليب ووسائل الانتقام والثأر تتفاقم يوما” بعد يوم ؟

ساعد على انتشارها وتفاقمها المحتل الامريكي وقوانين السلطات التي شجعت على انتاج الكراهية والغاء الآخر مثل قوانين الاجتثاث والمسائلة بالتزامن مع خطاب اعلامي طائفي سياسي تحريضي غير مسبوق ، لتشكل روافد لم تجف حتى اليوم تصب في تيار الكراهية والتعصب الطائفي السياسي الذي مزق النسيج الاجتماعي العراقي وأوجد أبوابا” واسعة لتغلغل الجماعات الارهابية التكفيرية التي مارست الارهاب والقتل الجماعي بوسائل واساليب يندى لها جبين الانسانية تحت غطاء ديني وطائفي وتشرذم سياسي قوض مؤسسات الدولة والمجتمع ومزق الروابط والوشائج الاسرية والعشائرية … لذلك من هنا نفهم أن في مثل هذه البيئة المضطربة تصبح وسائل واساليب الكراهية اكثر حدة وتطرفا” وتعطشا” للقتل والدماء لأسباب واهية وغير مبررة .

واذا كانت المذهبية والطائفية من مغذيات ومنتجات الكراهية فقد استغلت ابشع استغلال من قبل القوى والتيارات والاحزاب السياسية التي صعدت الى مسرح العمل السياسي وتصدرت المشهد السياسي العراقي وحاولت زج ودفع المكونات الطائفية التي ادعت تمثيلها الى اتون صراعات وحروب اهلية استخدمت ووظفت فيها وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة فخلقت وخلفّت ورسّخت كراهيات امتدت أوارها الى الدول المجاورة واتسعت لتشمل منطقة الشرق الاوسط … على الرغم من تغني وتفاخر بعض السياسيين بما اطلقوا عليه (الفسيفساء العراقية) الا أنهم فشلوا فشلا” ذريعا” وربما (مقصودا” ) في ادارة وتوجيه وقيادة هذا التنوع (الفسيفساء) باتجاه التعايش والسلم الاهلي ، بل ووظفوا الاطر القانونية والدستورية لزيادة حدة الكراهية وتطرفها ؟

ان محاولة توظيف التاريخ واستحضاره للاستنفار واستفزاز الكراهية كانت أولى سمات مرحلة ما بعد نيسان 2003 ، حيث تجلت وتمظهرت في خطابات الازدراء والتخوين والتكفير ، مما استنفر واستفز كراهية مجتمعية انعكست على شكل سلوك عدواني تجاه الآخر …

ولقد كان لغياب العدالة الاجتماعية ومحاولات الاقصاء والتهميش لشرائح مجتمعية على اساس طائفي او عرقي او مناطقي ، من محفزات استنفار الكراهية والحقد والاستبداد وقمع الآخرين ، فساد ولايزال التوتر في العلاقات الاجتماعية ..

واذا كانت الاحزاب والتيارات السياسية قد فشلت في التصدي للكراهية ورفض الآخر ، فان المراجع الدينية لكافة الطوائف والاديان والمذاهب بدت عاجزة هي الاخرى عن اعادة قراءة موضوعية وحداثوية للنصوص المقدسة فظلت اسيرة افكار وقراءات وتأويلات قديمة ماضوية عديمة الافق لا تنسجم مع روح وواقع تطور الفكر الانساني باتجاه الحداثة ، و المرتبط والمتأثر بالتطورات التكنولوجية المتسارعة ، فتعمقت ثقافة الانغلاق ورفض الانفتاح على الآخر وانساقت وراء الاجندات السلطوية والسياسية فتشتت بين الفرقاء السياسيين وفقدت مهنيتها والتزامها الاخلاقي فأضحت عاملا” من عوامل استنفار واستفزاز و نشر الكراهية …

ولم يكن الاعلام بمختلف وسائله بريئا” من استنفار واستفزاز و نشر ثقافة الكراهية والتخوين والتحريض ورفض الاخر ، وكانت بعض وسائل الاعلام السوط الذي استخدم لضرب التعايش المجتمعي والسلم الاهلي من خلال الترويج لثقافة الطائفية والمذهبية والتكفيرية والارهابية والعنف ، ومن خلال فبركة الاخبار والانحياز الواضح لطائفة او تيار سياسي فابتعدت بعض وسائل الاعلام عن مهنيتها وحيادها …

ولكن رغم كل الذي جرى من تحفيز وتحريض على الكراهية في المجتمع العــــــراقي ، فلا يزال هناك متسع وفرصة للحد من انتــــــشار وتفاقم الكراهية …

ان اعادة النظر بالأطر القانونية والدستورية واعادة صياغتها باتجاه التسامح وقبول الاخر والسعي الجاد للتعايش السلمي مع الاخر وتجاوز الماضي وارهاصاته المؤلمة ستكون مدخلا” مهما” لتفكيك الكراهية والتحكم باتجاهات حركتها وصولا” الى لجّمها ، مما سيفر بيئة مناسبة للتعايش السلمي والتنمية المجتمعية المستدامة .. ان التحولات الديمقراطية في اطار من الوعي بإشكاليات هذه التحولات ستكون واحدة من كوابح الكراهية في المجتمع العراقي .. كما أن بناء نظام سياسي مؤسساتي سيكون صمام الامان لحرية المواطنين في اختياراتهم الثقافية والسياسية وبناء الثقة فيما بين مختلف المكونات المجتمعية باتجاه هوية وطنية حقيقية جامعة.

{ اللواء الركن المتقاعد