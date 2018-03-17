و للبنفسج ثورة – احمد عبد الصاحب

كلكم سمعتم عن زهور البنفسج ، تلك الورود الجميلة المتميزة بأوراق قلبية الشكل و برائحة عطرية فواحة ، فهل بالامكان ان يكون هذا الاسم الجميل لافتة لثورة سلمية يقودها ابناء الشعب لتغيير الواقع الذي يعيشه الان ؟

نعم يمكن ذلك ما دام ابناء الوطن يبحثون عن زهور البنفسج هذا اللون الزاهي البهي و استبدال اللون الاحمر الذي اشهر سيفه معلنا الحرب في محاولة همجية لالغاء كل الالوان و التربع على عرشها .

و العراق يسعى الى اكمال فسيفساء الالوان عندما يخوض الشعب ثورته البنفسجية في الانتخابات التشريعية التي ستجري في الثاني عشر من ايار المقبل آملا منه في الالتحاق بركب الثورات الشعبية التي جرت في العالم . . فالبرتقالية ثورة شعبية سلمية حدثت في اوكرانيا عندما اكتست الساحات باللون البرتقالي ، و الثورة الوردية في جورجيا التي استخدم فيها المشاركون سلاح الزهور و الورود كأسلوب للمقاومة السلمية ، و مثلها الثورة الزهرية في قيرغيزستان ، اما الثورة الزرقاء فكانت في الكويت و التي طالبت بمشاركة المرأة في الحياة السياسية ، فيما اطلقت الثورة القرمزية على احتجاجات جرت في التبت ، و سميت التظاهرات في ايران بالثورة الخضراء ، و اخيرا فان الثورة البيضاء هي التي لا يراق بها الدم .

و عادة ما تطلق اسماء الالوان على الثورات السلمية ، اي التي لا تستخدم فيها البندقية او المدفع و يسود اللون الاحمر اغلب جوانبها ، و اذا كانت الشعوب قد حققت اهدافها عبر تلك الالوان وصولا الى تحقيق مطالبها ، فان ثورتنا البنفسجية التي ظلت تحمل هذا اللون الجميل فقط عبر السنوات الماضية ، تتطلب من الجميع الشعور بمسؤولية الوطن و الصعود بتجربة الثورة البنفسجية من خلال الانتخابات المقبلة لتبديل المشهد السياسي الحالي و اختيار عناصر كفوءة تخدم مسيرة الدولة المدنية و مؤسساتها ، و ان لا يخيم التخبط على افكارنا و مبادئنا و نصاب بعمى الالوان ، و علينا التركيز في اختيار اللون المناسب لمستقبلنا و مستقبل اجيالنا .

ليس امامنا سوى رفض الالوان التي يفرضها علينا بعض السياسيين ، و لا نتحدد سوى باللون البنفسجي و ثورته القادمة ، و تلوين ملابسنا بذلك اللون عبر اختيار ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي لأيقاف زحف اللون الاحمر او الالوان الاخرى ، و ان نبدأ ثورتنا البنفسجية ، لتكون ثورة سلمية حقيقية تستطيع ايجاد بدائل سياســــــية قادرة على تغيير الواقع و بناء المستقبل المنشود .

و اخيرا فان الكرامة هي معرفتنا بان اصواتنا في الانتخابات المقبلة هي الكفيلة بأختيار ممثلين للشعب نرضى بهم ماداموا مدافعين عن قضايا الوطن و المواطن في بناء الدولة المدنية و تحقيق المصالحة الوطنية و اسعاد الناس جميعا .

واعلموا ان للبنفسج ثورة .