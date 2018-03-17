في المرمى

وتحطم الحصار – عمار طاهر

مسيرة الالف ميل تبدأ بخطوة واحدة للوصول الى حلم عمره اكثر من اربعة عقود، لكن من يجرؤ ان يستغرق في الاحلام، ويضع قدميه على الارض، ويبدأ مشوار بلا نهاية، ويقدم على مغامرة ضاع في تفاصيلها كل من حاول في السابق، حيث يدخل مرحلة التيه تتقلبه زوابع الاستقرار الامني والمزاج السياسي في المنطقة ليكون دائما في عين العاصفة وهو يبحث عن درب الخلاص لعقدة تاصلت وتجذرت وغدت احجية عصية على الحل، او امل شرود تستحيل ترجمته الى واقع.

هكذا هو حال الحظر الكروي على العراق.. وهكذا بدات وزارة الشباب والرياضة رحلة الوصول الى القرار، زادها وزوادها رغبة الجماهير العراقية الجامحة في مؤازرة منتخباتنا وفرقنا الوطنية، وهي تلعب تحت سماء العراق، بعد غربة طويلة تجولت فيها الكرة العراقية بالمنافي، وصالت في ملاعب الشتات، لتصل اخيرا الى مرافيء الوطن.

اعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم بتحطم الاغلال الكروية عن ثلاث مدن عراقية في كونغرس كولمبيا يضع العراق بمجمله على حافة الفرح، والمسؤولية في اثبات وجوده، كحكومة، ومؤسسات رياضية، وجمهور واع، ليبرهن ان بلاد السواد لا تستمد صورها الحزينة من اديم ترابها، بل هي امة عريقة، وشعب حضاري، وبلد لا تحطمه الرزايا او عاديات الزمن مهما اشتدت.

نعم دقت ساعة الحقيقة، وازف الموعد، واكتمل الحلم، حيث تم رفع الحظر الجزئي، بانتظار امتحان المباريات الدولية، واختبار قدرة العراق على التنظيم الرسمي، وهي مهمة وطنية لا تخص وزارة الشباب والرياضة وحدها، وانما كل مواطن يعشق ارضه، فالحقوق تتنتزع بالانضباط والتعاون والنجاح في استضافة المنتخبات الاخرى، لنوجه رسالة مهمة الى الاخرين مفادها، اننا شعب متحضر ذواق مغرم بالساحرة المستديرة بلا عنف او شغب او تعصب.

وتبقى بغداد الحزينة خلف قضبان الصبر، فهي بلا ملعب يوازي عمق تاريخها، واصالتها كحاضرة عربية، وبلا قرار فيفوي يرفع عنها الجور، بعد ان استثناها المؤتمرون في امريكا اللاتينية، لتظل على قيد الانتظار، تراقب المدن الثلاث، حيث اقر انفانتينو ان طلب العراق جاء متاخرا بشأن العاصمة، وان الهواجس الامنية ماتزال قائمة.

للهزيمة والد واحد، وللانتصار اباء متعددون، اما للتاريخ فوزارة الشباب فقط لها الحق في هذا الانجاز التاريخي بدون شريك او منافس، فلم تتفاعل مع مساعيها وهي تحرث في البحر على مدى سنوات واعوام، لا وزارات الدولة، ولا بقية المؤسسات الرياضية الاخرى، فقد امنت وحدها ان اول الشجرة بذرة، وان الثمار في نهاية هي نضج البراعم.