3 مدن عراقية تضيّف المباريات الرسمية وسط إحتفالات شعبية واسعة

مجلس النواب والخارجية يباركان رفع الحظر والشباب تهنيء الجماهير الرياضية – بغداد – الزمان

شهدت العاصمة بغداد والمحافظات العراقية امس السبت احتفالات واسعة بمناسبة رفع الحظر الجزئي عن الكرة العراقية بعد اربعة عقود من الحظر الكلي عن المباريات الرسمية والودية حيث اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن السماح للعراق، باستضافة مباريات رسمية دولية، في 3 مدن، وهي أربيل والبصرة وكربلاء. وناقشت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، في بوجوتا بكولومبيا، على مدار يومين، قرار رفع الحظر عن استضافة العراق، لمباريات رسمية ضمن عدة قرارات أخرى. وكان فيفا، قد قرر خلال جمعية عمومية بالبحرين، في آيار الماضي، رفع الحظر رسميا عن إقامة مباريات ودية دولية في الأراضي العراقية، على أن تقام تلك المباريات في المدن الـ 3 المذكورة. وقال رئيس الاتحاد الدولي السويسري إنفانتينو لقد قررنا السماح للمدن الـ 3، التي خضعت للاختبار على مدار نحو سنة، باستضافة مباريات رسمية دولية. وتابع رفضنا طلبا للسماح للعاصمة بغداد، باستضافة مباريات ودية، حيث يحتاج الوضع لمزيد من المراقبة قبل اتخاذ قرار. واستضاف العراق، المنتخب السعودي، نهاية الشهر الماضي في البصرة، خلال مباراة ودية، وفاز عليه بنتيجة 4-1 . من جهتها اكدت الامين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم فاطمة سامورا بان قرار رفع الحظر عن العراق اتخذ في اجتماع المكتب التنفيذي بموافقة جميع الاعضاء بتوصية من الاتحاد الاسيوي على ذلك بعد عام كامل من الاختبار في استضافة المباريات الودية. وقالت السنغالية سامورا ان اعضاء المكتب التنفيذي والذين يمثلون قارات العالم لم يمانعوا من رفع الحظر عن المدن الثلاث طالما ان الاتحاد الاسيوي كان يريد ذلك فعلا. واشارت الامين العام للفيفا، ان طلبا كان قد قدم بإضافة مدينة بغداد الى المدن الثلاث وهذا تم رفضه حيث جاء متاخرا ويحتاج الى عمل ومراقبة لا تقل عن ستة اشهر قبل صدور اي قرار حول ذلك. ونفت فاطمة بخضوع قرار رفع الحظر للتصويت قبل اتخاذ القرار، مؤكدة في الوقت نفسه ان اعضاء المكتب التنفيذي يمثلون اتحاداتهم القارية وليس اتحاداتهم الوطنية فليس من المعقول ان تأتي توصية من الاتحاد القاري يمانع ممثليها في المكتب التنفيذي على تلك التوصية

عبطان : فضل الجماهير العراقية

من جهته عد وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان أن الفضل الحقيقي برفع الحظر المفروض على الملاعب العراقية يعود للجماهير العراقية. وقال عبطان في بيان صحفي تلقت (الزمان) نسخة منه اليوم إنه في الوقت الذي يبارك وأسرتنا الرياضية فرحة قراررفع الحظر الذي تحقق بعمل وجهد مدروس، فأننا نقدم شكرنا إلى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء والحكومة الاتحادية والأجهزة الساندة للجهود المشتركة من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية واتحاد كرة القدم ومجالس المحافظات وقيادات العمليات لقواتنا الأمنية يؤطرها جهد خلاق للكلمة الصادقة والأعلام المهني الذي شق طريقه إلى العالمية وأثر فيه أيما تأثير. وأضاف كما لا يسعنا إلا أن نستذكر أصحاب الفضل الأول في زرع الأمن والأمان بربوعنا شهداء العراق الأبطال من جميع المسميات الذين لولا تضحياتهم الجسام لما تحقق الملف الأصعب وهو عودة الأمن واقتناع الجهات الدولية بجلاء الإرهاب، والى جماهيرنا الرياضية الوفية التي كانت اللاعب الأول في رسم لوحة نادرة عنوناها الكرم والشجاعة والأقدام والغيرة على بناء البلد والحفاظ على مكتسباته التي تجلت بأبهى صورها في تعاون وثيق وتلاحم صميمي نحو الهدف الاسمى. وتابع عبطان أن طريق الدعم يتواصل ليجسد لنا عمق الروابط الأخوية بوقوف الأشقاء في الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة بكامل ثقلهم نحو دعم العراق وجماهيره ورياضييه يحدوهم الاتحاد الآسيوي الذي كلل المساعي بنجاح باهر لا يسعنا أزاءه إلا أن نعاهد جميع الأخوة والأصدقاء ومن وقف معنا بان نكون عند حسن الظن دائما مع استمرار جهود التطور والرقي بإضافة الملاعب والمنشئات الرياضية الجديدة مزهوة بأجمل حلة مع تشريفها وتشرفها بالضيوف في ملاعبنا وبلدنا. ودعا عبطان الجماهير والمؤسسات الرياضية والمحلية إلى الاستمرار في عكس صورة مشرفة تليق بعمقنا الحضاري واسم العراق الحبيب.

وانهالت التهاني والتبريكات على العراق فقد أجرى عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، اتصالًا هاتفيًا بعبد الخالق مسعود، رئيس الاتحاد العراقي، عبر من خلاله عن سعادته بصدور قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، برفع الحظر عن ملاعب البصرة وكربلاء وأربيل. وهنأ رئيس الاتحاد السعودي نظيره العراقي، باسمه ونيابة عن أعضاء الاتحاد، بنجاح الجهود التي بُذلت من أجل صدور قرار الفيفا، مؤكدًا أن الموقف السعودي سيبقى مساندًا للكرة العراقية حتى تتكلّل الجهود برفع الحظر عن بقية الملاعب، وفي مقدّمتها ملاعب العاصمة بغداد. وتمنى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي، أن يثمر قرار الاتحاد الدولي، في دفع جهود الاتحاد العراقي لتحقيق أهدافه، لما فيه مصلحة الكرة العراقية، وبما يحقّق تطلّعات الجماهير. وهنأ رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الشعب العراقي والجمهور الرياضي برفع الحظر الدولي عن عدد من الملاعب العراقية. وقال الجبوري في بيان صحفي تلقت (الزمان) نسخة منه اتقدم بازكى التهاني والتبريكات للعراقيين في كل مكان، وللجمهور الرياضي بمناسبة قرار رفع الحظر الدولي عن ملاعب البصرة وكربلاء وأربيل. واضاف كما نثمن الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الشباب والرياضة والجهات الرياضة المعنية وكذلك الدول التي ساعدت العراق بتذليل العقبات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بايصال صورة حقيقية عن الاوضاع المستقرة في البلاد وباننا قادرون على تحقيق النجاحات الواحدة تلو الاخرى بالرغم من التحديات التي واجهتنا. ودعا الجبوري الى مواصلة الجهود من اجل الرفع الكامل للحظر عن كافة الملاعب العراقية خدمة لسمعة العراق الكروية.

الخارجية ترحب

ورحبت وزارة الخارجية بخطوة اعلان رفع الحظر عن المباريات التنافسية في محافظات ?البصرة وكربلاء المقدسة و?اربيل.وذكر المتحدث باسم الوزارة احمد محجوب في بيان تلقت (الزمان) نسخة منه ان الوزارة تأمل لتحقيق الرفع التام للحظر عن جميع ملاعبنا ولا سيما عاصمتنا الحبيبة بغداد.واضاف وتؤكد الوزارة على مواصلة دبلوماسييها وبعثاتها التحرك لإتمام هذا الانجاز الذي ينتظره العراقيون جميعاً.وتابع محجوب وتشكر الوزارة التزام الشخصيات والجهات العربية والدولية وتجاوبها مع الحملة التي تبنتها وزارة الخارجية لمساندة العراق ودعمه في رفع الحظر عن الملاعب العراقية.ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم، على طلب العراق برفع الحظر عن ثلاثة ملاعب باستضافة مباريات دولية بينها للمنتخب الوطني.