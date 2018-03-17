قرعة دوري الأبطال: صدام ثأري في ربع النهائي

رونالدو يتفوّق وحده على اليوفي ومواجهة روما تتحدى ميسي

{ مدن – وكالات: جنّبت قرعة دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوربا، الكلاسيكو المبكر بين ريال مدريد حامل اللقب وبرشلونة الطامح بالعودة لرفع الكأس من جديد. القرعة التي أقيمت قبل قليل في مقر الاتحاد الأوربي في مدينة نيون السويسرية، وسحبها النجم الأوكراني السابق اندري شيفشنكو، حملت أخبارا سعيدة لبعض الفرق، وسيئة أخرى، حيث ستحتم على ريال مدريد، تكرار مواجهة النهائي الأخير مع يوفنتوس، الذي سيلعب بمشاعر الثأر بعد خسارته برباعية، وحرمانه من التتويج باللقب الأوربي الكبير. وكان البيانكونيري والنادي الملكي قد التقيا في عدة مناسبات بالسنوات الأخيرة، وتمكن رجال اليجري من إقصاء ريال مدريد في الدور نصف النهائي لعام 2015، ولكن تمكن رجال زين الدين زيدان بالإنتقام من السيدة العجوز، وذلك في نهائي نسخة الموسم الماضي في مدينة كارديف الويلزية بعد الفوز برباعية ورفع اللقب. مانشستر سيتي أحد أكبر المرشحين للقب، سيواجه ليفربول، في المباراة الوحيدة التي ستقام بين فريقين من ذات الدولة، وستكون فرصة لجوارديولا للثأر من خسارته في الدوري الانكليزي من يورجن كلوب، الذي تمكن من إيقاف سلسلة السيتيزنز في الدوري هذا الموسم بتغلبه على رجال جوارديولا وبأسلوب نال الإشادة. وفي المواجهات الأخرى، فإن برشلونة سيكون في مواجهة بالمتناول نظريا امام روما الإيطالي والذي لا يمر هذا الموسم بأفضل مستوياته مع المدرب دي فرانشيسكو. في حين ان إشبيلية صاحب اكبر مفاجأة في دور الستة عشر سيكون في مهمة صعبة امام العملاق بايرن ميونيخ، والذي إستعاد مستوياته المميزة مع مدربه يوب هاينكس والذي يسعى لتكرار ثلاثية اخرى بعد ان حققها عام 2013.

وستكون المواجهات على النحو التالي:

المواجهة الاولى: برشلونة – روما (الذهاب في كامب نو في 4 ابريل، والإياب بملعب الاولمبيكو في 10 من نفس الشهر)

المواجهة الثانية: إشبيلية – بايرن ميونيخ (الذهاب في سانشيز بيزخوان 3 أبريل، والإياب في أليانز ارينا 11 من نفس الشهر)

المواجهة الثالثة: يوفنتوس – ريال مدريد (الذهاب في 3 أبريل على يوفنتوس ستاديوم، والإياب في 11 من نفس الشهر بالسانتياجو برنابيو)

المواجهة الرابعة: ليفربول – مانشستر سيتي (الذهاب في 4 أبريل على ملعب انفيلد، والإياب في 11 من نفس الشهر بملعب الاتحاد).

مواجهة روما

وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوربا، عن تحدٍ جديد بالنسبة للأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، الذي يقدّم موسمًا رائعًا للغاية سواء على الصعيد المحلي أو الأوربي. وأوقعت القرعة التي أجريت اول امس الجمعة في مدينة نيون السويسرية، برشلونة في مواجهة روما الإيطالي، في إطار ربع نهائي المسابقة الأوربية الأغلى. ومن المنتظر أن تشهد مباراتي روما أمام برشلونة صراعًا من نوع خاص بين البرغوث الأرجنتيني الهداف التاريخي للفريق الكتالوني، وآليسون بيكير حارس ذئاب العاصمة الإيطالية. وأصبح الحارس البرازيلي آليسون صاحب الـ25 عامًا يلقب بـميسي الحراس، حيث أطلق وكيل أعماله ذلك اللقب عليه خلال المدة الماضية بعد تألقه اللافت للنظر. وحصل آليسون على هذا اللقب بفضل تميزه في إخراج الكرات الصعبة، رغم أنه يخوض موسمه الأول مع روما بصورة منتظمة حيث كان يجلس بديلا للحارس البولندي تشيزني الذي انتقل في الصيف الماضي إلى يوفنتوس. وينال أليسون اهتمامًا كبيرًا من بعض الأندية الأوربية الكبرى وعلى رأسها ريال مدريد الإسباني، بالإضافة إلى ليفربول الإنكليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي. وبحسب التقارير الصحفية الإيطالية، فإن روما يريد من 60 إلى 70 مليون يورو من أجل ترك صاحب الـ25 عاما والمنضم إلى روما في 2016 من إنترناسيونال البرازيلي مقابل 8 ملايين يورو. وخلال الموسم الجاري استقبل حارس روما 31 هدفًا في 36 مباراة بكل البطولات لكن المواجهة مع ليونيل ميسي، أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم ستكون مغايرة ولها مذاق خاص بالنسبة للحارس البرازيلي. ومثلما يتألق حارس روما، يظهر ميسي بصورة أكثر من رائعة في الموسم الحالي، كما أنه يعد السبب الأول لعبور عقبة تشيلسي في ثمن نهائي دوري أبطال أوربا، بإحرازه 3 أهداف وصناعة هدف وحيد في مباراتي الذهاب والإياب. ويسعى آليسون لإيقاف ليونيل ميسي الذي قهر جيانلويجي بوفون، حارس يوفنتوس، وتيبو كورتوا حارس تشيلسي، علمًا بأن الأرجنتيني نجح هذا الموسم في فك عقدته بالتسجيل أمام الحارس الإيطالي المخضرم والفريق الإنكليزي.

تفوق رونالدو

على صعيد اخر العديد من الملامح البارزة، ستحملها الموقعة المرتقبة بين ريال مدريد ويوفنتوس، في ربع نهائي دوري أبطال أوربا، يتصدرها تفوق كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الملكي، وحده، على البيانكونيري بالكامل. فبالنظر إلى الأرقام المسجلة في هذه النسخة من المسابقة، نجد أن الهداف التاريخي لدوري الأبطال، برصيد 117 هدفا، يتفوق هجوميًا على يوفنتوس. ويتصدر رونالدو قائمة هدافي النسخة الحالية، برصيد 12 هدفًا، بفارق هدف عن اليوفي، الذي لم تنتج آلاته الهجومية أكثر من 11 هدفًا، حتى الآن. ويعد النجم البرتغالي، مصدر القلق الأكبر لحارس اليوفي المخضرم، جيانلويجي بوفون، وثلاثي الدفاع الأبرز، كيليني وبارزالي، وبن عطية، بعد إحراز صاروخ ماديرا لـ17 هدفًا، خلال 12 مباراة، في عام 2018 . أما على الضفة الأخرى، فإن سداسي هجوم يوفنتوس، الموزع ما بين التشكيلة الأساسية ومقاعد البدلاء، جاء سجله التهديفي ضعيفًا للغاية، خلال دوري الأبطال، هذا الموسم، حيث لم يحرز سوى 10 أهداف، مقسمة كالتالي:

باولو ديبالا (هدف)، هيجواين (5 أهداف)، ماريو ماندزوكيتش (هدفين)، دوجلاس كوستا (0)، فيديريكو بيرنارديسكي (هدف)، خوان كوادرادو (هدف). وسجل الهدف الـ11 للسيدة العجوز، لاعب الوسط، ميراليم بيانيتش.

أما الدفاع الحديدي، الذي يتميز به البيانكونيري عادةً، فقد استقبل 8 أهداف خلال 8 مباريات هذا الموسم، في البطولة الأوربية.

ولم يحافظ بوفون على شباكه نظيفة، سوى في 3 مباريات، خلال المسابقة، أمام أولمبياكوس مرتين (2-0)، وفي مواجهة برشلونة (0-0)، ما يمثل حافزًا أكبر لرونالدو. ومنذ عام 2013 حتى الآن، لعب رونالدو مع ريال مدريد، 5 مباريات ضد يوفنتوس، سجل فيها جيمعا، بواقع 7 أهداف في المجمل، منها هدفين خلال نهائي النسخة الماضية (4-1). ويسعى كريستيانو لزيادة غلته التهديفية، من أجل تحطيم رقمه القياسي، في عدد الأهداف المسجلة، خلال نسخة واحدة من دوري الأبطال، وهو الرقم الذي أحرزه في موسم (2013-2014)، عندما سجل 17 هدفا، ليقود الفريق الملكي للقبه العاشر، في البطولة القارية الكبرى.