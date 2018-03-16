غارات دموية على الغوطة ومعارك في حمورية مع استمرار خروج المدنيين

القصف التركي يقتل 18 في عفرين والطيران الروسي يبيد 11 في سقبا

عدرا‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬

تكثف‭ ‬قوات‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬وحليفتها‭ ‬روسيا‭ ‬هجومها‭ ‬على‭ ‬جيب‭ ‬داخل‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬المحاصرة‭ ‬الجمعة‭ ‬يسيطر‭ ‬عليه‭ ‬فيلق‭ ‬الرحمن،‭ ‬موقعة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬قتيلاً،‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬تدفق‭ ‬المدنيين‭ ‬الى‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرتها‭ ‬غداة‭ ‬نزوح‭ ‬جماعي‭ ‬هو‭ ‬الأكبر‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭.‬

على‭ ‬جبهة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البلاد،‭ ‬قتل‭ ‬18‭ ‬مدنياً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عفرين‭ ‬ذات‭ ‬الغالبية‭ ‬الكردية‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬مدفعي‭ ‬للقوات‭ ‬التركية‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تطوق‭ ‬المدينة‭ ‬مع‭ ‬عشرات‭ ‬القرى‭ ‬غربها،‭ ‬متسببة‭ ‬بنزوح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثين‭ ‬ألفاً‭ ‬من‭ ‬سكانها‭.‬

وفيما‭ ‬تستمر‭ ‬المعارك‭ ‬الدموية‭ ‬على‭ ‬جبهات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬يعقد‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬روسيا‭ ‬وتركيا‭ ‬وايران‭ ‬محادثات‭ ‬حول‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬استانا،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬منذ‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬حول‭ ‬اربع‭ ‬مناطق‭ ‬خفض‭ ‬توتر‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بينها‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭.‬

وخرج‭ ‬الجمعة‭ ‬مئات‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬جيب‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬‮«‬فيلق‭ ‬الرحمن‮»‬‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬غارات‭ ‬روسية‭ ‬كثيفة‭ ‬استهدفت‭ ‬بلدتي‭ ‬كفربطنا‭ ‬وسقبا‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬31‭ ‬مدنياً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬قتلوا‭ ‬واصيب‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭ ‬جراء‭ ‬غارات‭ ‬روسية‭ ‬استهدفت‭ ‬بلدة‭ ‬كفربطنا،‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬مقتل‭ ‬11‭ ‬مدنياً‭ ‬صباحاً‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬سقبا‮»‬‭.‬

واشار‭ ‬الى‭ ‬‮«‬تفحم‭ ‬جثث‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬كفربطنا‮»‬،‭ ‬مرجحاً‭ ‬استخدام‭ ‬‮«‬مواداً‭ ‬حارقة‮»‬‭ ‬في‭ ‬القصف‭.‬

في‭ ‬مدينة‭ ‬عفرين‭ ‬شمالاً،‭ ‬قُتل‭ ‬18‭ ‬مدنيا‭ ‬الجمعة‭ ‬بينهم‭ ‬خمسة‭ ‬أطفال‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬مدفعي‭ ‬للقوات‭ ‬التركية،‭ ‬اثناء‭ ‬محاولتهم‭ ‬النزوح‭ ‬من‭ ‬المدينة،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭.‬

وأشار‭ ‬المرصد‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬معارك‭ ‬تدور‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬المدينة‭ ‬الشمالية‮»‬‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تشنّ‭ ‬تركيا‭ ‬عملية‭ ‬منذ‭ ‬20‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬فصائل‭ ‬سورية،‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬طرد‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬التي‭ ‬تعتبرها‭ ‬أنقرة‭ ‬‮«‬ارهابية‮»‬‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭. ‬وتصعد‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬الاسبوع‭ ‬قصفها‭ ‬لمدينة‭ ‬عفرين‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تطوقها‭ ‬مع‭ ‬تسعين‭ ‬قرية‭ ‬تقع‭ ‬غربها،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬نزوح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثين‭ ‬ألف‭ ‬مدني‭ ‬منها‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭ ‬في‭ ‬اليومين‭ ‬الأخيرين‭. ‬وبحسب‭ ‬المرصد،‭ ‬نزح‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬2500‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬عفرين‭. ‬ويربط‭ ‬مدينة‭ ‬عفرين‭ ‬منفذ‭ ‬وحيد‭ ‬بمناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬يمر‭ ‬عبر‭ ‬بلدتي‭ ‬نبل‭ ‬والزهراء‭ ‬المواليتين‭ ‬لدمشق‭. ‬لكنه‭ ‬بات‭ ‬منذ‭ ‬الاثنين‭ ‬تحت‭ ‬مرمى‭ ‬النيران‭ ‬التركية‭.‬

وتتعرض‭ ‬بلدات‭ ‬عدة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬فيلق‭ ‬الرحمن‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬لغارات‭ ‬روسية‭ ‬وسورية،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬حمورية‭ ‬وكفربطنا‭ ‬وسقبا،‭ ‬وهي‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬خرج‭ ‬النازحون‭ ‬منها‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭.‬

وتمكنت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬بعد‭ ‬غارات‭ ‬عنيفة‭ ‬الخميس‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬بلدة‭ ‬حمورية‭ ‬التي‭ ‬تدفق‭ ‬منها‭ ‬آلاف‭ ‬النازحين‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬مقاتلي‭ ‬فيلق‭ ‬الرحمن‭ ‬وهيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬شنوا‭ ‬هجوماً‭ ‬مضاداً‭ ‬وتمكنوا‭ ‬من‭ ‬ليلاً‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬البلدة‭ ‬بشكل‭ ‬شبه‭ ‬كامل،‭ ‬فيما‭ ‬تدور‭ ‬المعارك‭ ‬على‭ ‬أطرافها‭ ‬الشرقية،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭. ‬وقدر‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬أعداد‭ ‬الذين‭ ‬خرجوا‭ ‬الجمعة‭ ‬بين‭ ‬400‭ ‬و500‭ ‬مدنياً‭ ‬كانوا‭ ‬مختبئين‭ ‬داخل‭ ‬أقبية‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬حمورية‭. ‬وأوردت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬سانا‮»‬‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬‮«‬خروج‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬المحتجزين‭ ‬لدى‭ ‬التنظيمات‭ ‬الارهابية‭ ‬عبر‭ ‬ممر‭ ‬حمورية‮»‬‭. ‬وخرج‭ ‬الخميس‭ ‬نحو‭ ‬عشرين‭ ‬ألفاً‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬وتحديداً‭ ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬حمورية‭ ‬والبلدات‭ ‬المجاورة‭ ‬لها‭ ‬اثر‭ ‬تقدم‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬ميدانياً‭ ‬واعلانها‭ ‬عن‭ ‬فتح‭ ‬ممر‭ ‬آمن‭ ‬الى‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرتها‭.‬

وبحسب‭ ‬المرصد،‭ ‬يعد‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬النزوح‭ ‬الجماعي‮»‬‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬المحاصرة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬هجومها‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬والذي‭ ‬تمكنت‭ ‬بموجبه‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬سبعين‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭.‬

في‭ ‬مدرسة‭ ‬غير‭ ‬مجهزة‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬عدرا‭ ‬نقل‭ ‬اليها‭ ‬النازحون‭ ‬ليل‭ ‬الخميس،‭ ‬شاهد‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عشرات‭ ‬المدنيين‭ ‬يفترشون‭ ‬باحة‭ ‬المركز‭ ‬حيث‭ ‬أمضوا‭ ‬ليلتهم‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬وانتظار‭ ‬العشرات‭ ‬في‭ ‬صف‭ ‬طويل‭ ‬للدخول‭ ‬الى‭ ‬الحمامات‭.‬

وقال‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬ان‭ ‬عدداً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬أمضوا‭ ‬ليلتهم‭ ‬في‭ ‬العراء‭ ‬بعد‭ ‬وصولهم‭ ‬الى‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تتوقع‭ ‬خروج‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬الكبير‭.‬

وأعلنت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الخميس‭ ‬انها‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬اعداد‭ ‬المدنيين‭ ‬الذين‭ ‬خرجوا‭.‬

وقال‭ ‬نائب‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬فرحان‭ ‬عزيز‭ ‬حق‭ ‬‮«‬الاعداد‭ ‬الحقيقية‭ ‬للاشخاص‭ ‬الذي‭ ‬خرجوا‭ ‬من‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬ليست‭ ‬معروفة،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬بالنسبة‭ ‬لوجهة‭ ‬جميع‭ ‬النازحين‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تحاول‭ ‬تقييم‭ ‬احتياجات‭ ‬المراكز‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬مركز‭ ‬الدوير‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬السوري‭ ‬بمساعدة‭ ‬الاسر‭ ‬النازحة‭.‬