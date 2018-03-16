مطالبات باستدعاء السفير البريطاني الى البرلمان المصري

القاهرة- مصطفى عمارة
اثارت وفاة الطالبة المصرية مريم في احد مستشفيات لندن بعد تعرضها للضرب و السحل من 10 فتيات في بريطانيا ازمة عنيفة بين مصر و بريطانيا خاصة بعد اتهام والد الفتاة المستشفى البريطاني بالاهمال مما ادى الي وفاتها، و في هذا الاطار طالب د/ اسماعيل نصر الدين عضو البرلمان المصري باستدعاء السفير البريطاني لابلاغه غضب الشعب المصري بسبب ازدواجية المعايير التي تتبعها في التعامل مع مصر ففي الوقت الذي طلب فيه البرلمان البريطاني بزيارة الرئيس السابق المعتقل محمد مرسي في محبسه تجاهل تلك القضية.
وكشفت مصادر مطلعة ان النائب العام يتابع التحقيقات بشكل يومي وطالب السلطات القضائية البريطانية موافاته بالتحقيقات أولاً بأول .وكشف مصطفي رجب رئيس الجالية المصرية ببريطانيا في اتصال هاتفي معه ان ممثلي الجالية سوف يعقدون اليوم اجتماعا لبحث الاجراءات التي سوف يتم اتخاذها لدعم حق مريم مشيرا ان ما جرى لن يمر مرور الكرام، فيما شنت وسائل الاعلام و نشاطون سياسيون علي مواقع التواصل الاجتماعي هجوما حادا علي بريطانيا ، ووصف نجيب جبرائيل رئيس منظمه الاتحاد المصري لحقوق الانسان المنظمات الحقوقية البريطانية .
في المقابل انتقد ناشطون سياسيون واعلاميون تعامل الحكومة المصرية مع تلك الواقعه متهمين اياها بالتهاون في التعامل مع قضايا المصريين في الخارج .
وطالب ولاء جاد الكريم رئيس مؤسسة شركاء من اجل الشفافية مؤسسات الدولة منظمات المجتمع المدني بسرعة التحرك لاثارة القضية واتخاذ اجراءات تصعيدية امام السلطات البريطانية كما فعلت ايطاليا مع مصر في حادثة مقتل الطالب الايطالي ريجيني