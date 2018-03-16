مطالبات باستدعاء السفير البريطاني الى البرلمان المصري

القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة

اثارت‭ ‬وفاة‭ ‬الطالبة‭ ‬المصرية‭ ‬مريم‭ ‬في‭ ‬احد‭ ‬مستشفيات‭ ‬لندن‭ ‬بعد‭ ‬تعرضها‭ ‬للضرب‭ ‬و‭ ‬السحل‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬فتيات‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬ازمة‭ ‬عنيفة‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬و‭ ‬بريطانيا‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬اتهام‭ ‬والد‭ ‬الفتاة‭ ‬المستشفى‭ ‬البريطاني‭ ‬بالاهمال‭ ‬مما‭ ‬ادى‭ ‬الي‭ ‬وفاتها،‭ ‬و‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬طالب‭ ‬د‭/ ‬اسماعيل‭ ‬نصر‭ ‬الدين‭ ‬عضو‭ ‬البرلمان‭ ‬المصري‭ ‬باستدعاء‭ ‬السفير‭ ‬البريطاني‭ ‬لابلاغه‭ ‬غضب‭ ‬الشعب‭ ‬المصري‭ ‬بسبب‭ ‬ازدواجية‭ ‬المعايير‭ ‬التي‭ ‬تتبعها‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬ففي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬فيه‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني‭ ‬بزيارة‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬المعتقل‭ ‬محمد‭ ‬مرسي‭ ‬في‭ ‬محبسه‭ ‬تجاهل‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭.‬

‭ ‬وكشفت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬ان‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬يتابع‭ ‬التحقيقات‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬وطالب‭ ‬السلطات‭ ‬القضائية‭ ‬البريطانية‭ ‬موافاته‭ ‬بالتحقيقات‭ ‬أولاً‭ ‬بأول‭ .‬وكشف‭ ‬مصطفي‭ ‬رجب‭ ‬رئيس‭ ‬الجالية‭ ‬المصرية‭ ‬ببريطانيا‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬معه‭ ‬ان‭ ‬ممثلي‭ ‬الجالية‭ ‬سوف‭ ‬يعقدون‭ ‬اليوم‭ ‬اجتماعا‭ ‬لبحث‭ ‬الاجراءات‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬اتخاذها‭ ‬لدعم‭ ‬حق‭ ‬مريم‭ ‬مشيرا‭ ‬ان‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬لن‭ ‬يمر‭ ‬مرور‭ ‬الكرام،‭ ‬فيما‭ ‬شنت‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬و‭ ‬نشاطون‭ ‬سياسيون‭ ‬علي‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬هجوما‭ ‬حادا‭ ‬علي‭ ‬بريطانيا‭ ‬،‭ ‬ووصف‭ ‬نجيب‭ ‬جبرائيل‭ ‬رئيس‭ ‬منظمه‭ ‬الاتحاد‭ ‬المصري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬المنظمات‭ ‬الحقوقية‭ ‬البريطانية‭ .‬

‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬انتقد‭ ‬ناشطون‭ ‬سياسيون‭ ‬واعلاميون‭ ‬تعامل‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬مع‭ ‬تلك‭ ‬الواقعه‭ ‬متهمين‭ ‬اياها‭ ‬بالتهاون‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬قضايا‭ ‬المصريين‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ .‬

‭ ‬وطالب‭ ‬ولاء‭ ‬جاد‭ ‬الكريم‭ ‬رئيس‭ ‬مؤسسة‭ ‬شركاء‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الشفافية‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬منظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬بسرعة‭ ‬التحرك‭ ‬لاثارة‭ ‬القضية‭ ‬واتخاذ‭ ‬اجراءات‭ ‬تصعيدية‭ ‬امام‭ ‬السلطات‭ ‬البريطانية‭ ‬كما‭ ‬فعلت‭ ‬ايطاليا‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬حادثة‭ ‬مقتل‭ ‬الطالب‭ ‬الايطالي‭ ‬ريجيني